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ВСУ атаковали пассажирский автобус из Ростова-на-Дону – ранены четверо - РИА Новости Крым, 20.10.2026
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ВСУ атаковали пассажирский автобус из Ростова-на-Дону – ранены четверо
ВСУ атаковали пассажирский автобус из Ростова-на-Дону – ранены четверо - РИА Новости Крым, 20.10.2026
ВСУ атаковали пассажирский автобус из Ростова-на-Дону – ранены четверо
Четыре человека пострадали в результате удара ВСУ по рейсовому автобусу "Ростов-на-Дону – Стаханов" на участке дороги Луганск-Перевальск. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T22:37
2026-10-20T22:37
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
атаки всу
автобус
новые регионы россии
происшествия
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Четыре человека пострадали в результате удара ВСУ по рейсовому автобусу "Ростов-на-Дону – Стаханов" на участке дороги Луганск-Перевальск. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.По информации Пасечника, все пострадавшие были оперативно доставлены в больницы. Для оказания помощи задействованы все необходимые службы, заверил он.В понедельник украинские боевики ударили по ритуальному автомобилю в Луганской Народной Республике (ЛНР). В результате атаки три человека погибли.Вечером в пятницу Леонид Пасечник сообщал, что дрон ВСУ ударил по автобусу на участке дороги Новоайдар – Счастье. Погиб водитель и 10 пассажиров пострадали. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, атаки всу, автобус, новые регионы россии, происшествия, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, автобусное сообщение
ВСУ атаковали пассажирский автобус из Ростова-на-Дону – ранены четверо

В Луганске ВСУ атаковали рейсовый автобус в Ростов-на-Дону – ранены четыре человека

22:37 20.10.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Четыре человека пострадали в результате удара ВСУ по рейсовому автобусу "Ростов-на-Дону – Стаханов" на участке дороги Луганск-Перевальск. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Сегодня вечером на участке дороги Луганск – Перевальск в районе поселка Михайловка неонацисты атаковали рейсовый автобус "Ростов-на-Дону – Стаханов". По предварительным данным, в автобусе находились 10 пассажиров и водитель. В результате циничной атаки пострадали четыре человека", - написал он в своем канале на платформе МАКС.
По информации Пасечника, все пострадавшие были оперативно доставлены в больницы. Для оказания помощи задействованы все необходимые службы, заверил он.
В понедельник украинские боевики ударили по ритуальному автомобилю в Луганской Народной Республике (ЛНР). В результате атаки три человека погибли.
Вечером в пятницу Леонид Пасечник сообщал, что дрон ВСУ ударил по автобусу на участке дороги Новоайдар – Счастье. Погиб водитель и 10 пассажиров пострадали. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.
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Луганская Народная Республика (ЛНР)Леонид ПасечникАтаки ВСУАвтобусНовые регионы РоссииПроисшествияНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)БезопасностьАвтобусное сообщение
 
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