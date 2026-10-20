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ВСУ атаковали пассажирский автобус из Ростова-на-Дону – ранены четверо

ВСУ атаковали пассажирский автобус из Ростова-на-Дону – ранены четверо - РИА Новости Крым, 20.10.2026

ВСУ атаковали пассажирский автобус из Ростова-на-Дону – ранены четверо

Четыре человека пострадали в результате удара ВСУ по рейсовому автобусу "Ростов-на-Дону – Стаханов" на участке дороги Луганск-Перевальск. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T22:37

2026-10-20T22:37

2026-10-20T22:37

луганская народная республика (лнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Четыре человека пострадали в результате удара ВСУ по рейсовому автобусу "Ростов-на-Дону – Стаханов" на участке дороги Луганск-Перевальск. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.По информации Пасечника, все пострадавшие были оперативно доставлены в больницы. Для оказания помощи задействованы все необходимые службы, заверил он.В понедельник украинские боевики ударили по ритуальному автомобилю в Луганской Народной Республике (ЛНР). В результате атаки три человека погибли.Вечером в пятницу Леонид Пасечник сообщал, что дрон ВСУ ударил по автобусу на участке дороги Новоайдар – Счастье. Погиб водитель и 10 пассажиров пострадали. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, атаки всу, автобус, новые регионы россии, происшествия, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, автобусное сообщение