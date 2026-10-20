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Вина, сладости и морепродукты: в Крыму прошла выставка местных производителей - РИА Новости Крым, 20.10.2026
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Вина, сладости и морепродукты: в Крыму прошла выставка местных производителей
Вина, сладости и морепродукты: в Крыму прошла выставка местных производителей - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Вина, сладости и морепродукты: в Крыму прошла выставка местных производителей
В Крыму стартовал второй этап проекта "В Крыму ЕСТЬ", в рамках которого открылась выставка-продажа товаров 30 местных предпринимателей. Об этом РИА Новости Крым РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T17:52
2026-10-20T17:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Мед, сладости, сыры и морепродукты. В Крыму стартовал второй этап проекта "В Крыму ЕСТЬ", в рамках которого открылась выставка-продажа товаров 30 местных предпринимателей. Об этом РИА Новости Крым рассказала директор офиса перспективного развития Корпорации развития республики, координатор проекта Елена Юрченко.На втором этапе к проекту присоединяются еще три заведения. Они обязуются следовать принципам "Крымской кухни". Блюда из местных продуктов действительно пользуются популярностью и привлекают клиентов, признался РИА Новости Крым участник проекта, ресторатор Вячеслав Сивожелезов.Еще одной новинкой выставки стал крымский марципан. Его презентовали сегодня широкой публике.По словам организаторов мероприятия, проект не ограничивается только гастрономией, здесь представлены все возможности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, елена юрченко, гастротуризм, ресторан, видео
Вина, сладости и морепродукты: в Крыму прошла выставка местных производителей

30 предпринимателей Крыма презентовали свою продукцию в рамках проекта "В Крыму Есть"

17:52 20.10.2026
 
© РИА Новости Крым30 предпринимателей Крыма презентовали свою продукцию в рамках проекта "В Крыму Есть"
30 предпринимателей Крыма презентовали свою продукцию в рамках проекта В Крыму Есть - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Мед, сладости, сыры и морепродукты. В Крыму стартовал второй этап проекта "В Крыму ЕСТЬ", в рамках которого открылась выставка-продажа товаров 30 местных предпринимателей. Об этом РИА Новости Крым рассказала директор офиса перспективного развития Корпорации развития республики, координатор проекта Елена Юрченко.

"Этот проект объединяет усилия государства, бизнеса и институтов поддержки. Мы создали реестр местных производителей, в который уже вошли 150 предпринимателей. Этот реестр мы представили рестораторам и 11 заведений включили в меню блюда из крымских продуктов, – поделилась Юрченко.

© РИА Новости Крым30 предпринимателей Крыма презентовали свою продукцию в рамках проекта "В Крыму Есть"
30 предпринимателей Крыма презентовали свою продукцию в рамках проекта В Крыму Есть - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости Крым
На втором этапе к проекту присоединяются еще три заведения. Они обязуются следовать принципам "Крымской кухни". Блюда из местных продуктов действительно пользуются популярностью и привлекают клиентов, признался РИА Новости Крым участник проекта, ресторатор Вячеслав Сивожелезов.
"Этот проект находит отклик и у местных жителей, и у гостей полуострова. Мы готовим наши блюда из крымской баранины, говядины, используем нашу спирулину, а вскоре у нас состоится гастропремьера, где можно будет попробовать деликатесы из дикой рыбы Черного моря", – рассказал он.
Еще одной новинкой выставки стал крымский марципан. Его презентовали сегодня широкой публике.
По словам организаторов мероприятия, проект не ограничивается только гастрономией, здесь представлены все возможности.
"Мы хотим подчеркнуть, что творческий потенциал Крыма неиссякаем. Дизайн и мода – одно из перспективных направлений. И сегодня мы погружаемся в атмосферу крымского стиля и презентуем абсолютно новый проект – первую гастрономическую скатерть-самобранку Крыма", – заключила Юрченко.
© РИА Новости Крым30 предпринимателей Крыма презентовали свою продукцию в рамках проекта "В Крыму Есть"
30 предпринимателей Крыма презентовали свою продукцию в рамках проекта В Крыму Есть - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости Крым
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6 июля, 18:37
"В Крыму есть!": как реализация проекта помогает местному бизнесу
 
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