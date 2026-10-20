https://crimea.ria.ru/20261020/vina-sladosti-i-moreprodukty-v-krymu-proshla-vystavka-mestnykh-proizvoditeley-1160368078.html

Вина, сладости и морепродукты: в Крыму прошла выставка местных производителей

Вина, сладости и морепродукты: в Крыму прошла выставка местных производителей - РИА Новости Крым, 20.10.2026

Вина, сладости и морепродукты: в Крыму прошла выставка местных производителей

В Крыму стартовал второй этап проекта "В Крыму ЕСТЬ", в рамках которого открылась выставка-продажа товаров 30 местных предпринимателей. Об этом РИА Новости Крым РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T17:52

2026-10-20T17:52

2026-10-20T17:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Мед, сладости, сыры и морепродукты. В Крыму стартовал второй этап проекта "В Крыму ЕСТЬ", в рамках которого открылась выставка-продажа товаров 30 местных предпринимателей. Об этом РИА Новости Крым рассказала директор офиса перспективного развития Корпорации развития республики, координатор проекта Елена Юрченко.На втором этапе к проекту присоединяются еще три заведения. Они обязуются следовать принципам "Крымской кухни". Блюда из местных продуктов действительно пользуются популярностью и привлекают клиентов, признался РИА Новости Крым участник проекта, ресторатор Вячеслав Сивожелезов.Еще одной новинкой выставки стал крымский марципан. Его презентовали сегодня широкой публике.По словам организаторов мероприятия, проект не ограничивается только гастрономией, здесь представлены все возможности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, елена юрченко, гастротуризм, ресторан, видео