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Вэнс отказался назвать Украину союзником США - РИА Новости Крым, 20.10.2026
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Вэнс отказался назвать Украину союзником США
Вэнс отказался назвать Украину союзником США - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Вэнс отказался назвать Украину союзником США
Украина является "в определенном смысле" партнером для США, но не союзником, поскольку интересы двух стран расходятся. Об этом заявил американский... РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T09:44
2026-10-20T09:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Украина является "в определенном смысле" партнером для США, но не союзником, поскольку интересы двух стран расходятся. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью порталу 2WAY.По его словам, Вашингтон продолжает работать с Киевом "по некоторым вопросам", но Украина должна перестать наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, поскольку это приводит к росту цен на дизтопливо для американцев."Насколько мне известно, у нас нет официального союзнического соглашения с Украиной. Я считаю, что это страна, достойная восхищения, прекрасная страна с множеством замечательных людей. Мы будем сотрудничать по некоторым вопросам, но по другим наши позиции будут расходиться", - заявил добавил вице-президент США, которого цитируют украинские СМИ.Вэнс также добавил, что Украине не нужно вступать в НАТО.Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не содействует завершению конфликта на Украине и не хочет этого делать. По словам главы Белого дома, Зеленскому пора поручить ведение переговоров кому-то другому. Трамп добавил, что США делятся с Украиной разведданными, много ей дали, но взамен она "не дала ничего".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США задерживают поставки Украине ракет-перехватчиков для ЗРК PatriotПоставит ли точку в конфликте на Украине саммит России, США и КитаяГермания исчерпала ресурсы для поддержки ПВО Украины
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джей ди вэнс, сша, новости, украина, в мире
Вэнс отказался назвать Украину союзником США

Вице-президент США Вэнс отказался называть Украину союзником Америки

09:44 20.10.2026 (обновлено: 09:49 20.10.2026)
 
© AP Photo Jim Watson /PoolВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© AP Photo Jim Watson /Pool
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Украина является "в определенном смысле" партнером для США, но не союзником, поскольку интересы двух стран расходятся. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью порталу 2WAY.
"Она (Украина – ред.) в определенном смысле партнер. Но, думаю, наши интересы время от времени расходятся", - сказал Вэнс.
По его словам, Вашингтон продолжает работать с Киевом "по некоторым вопросам", но Украина должна перестать наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, поскольку это приводит к росту цен на дизтопливо для американцев.
"Насколько мне известно, у нас нет официального союзнического соглашения с Украиной. Я считаю, что это страна, достойная восхищения, прекрасная страна с множеством замечательных людей. Мы будем сотрудничать по некоторым вопросам, но по другим наши позиции будут расходиться", - заявил добавил вице-президент США, которого цитируют украинские СМИ.
Вэнс также добавил, что Украине не нужно вступать в НАТО.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не содействует завершению конфликта на Украине и не хочет этого делать. По словам главы Белого дома, Зеленскому пора поручить ведение переговоров кому-то другому. Трамп добавил, что США делятся с Украиной разведданными, много ей дали, но взамен она "не дала ничего".
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Джей Ди ВэнсСШАНовостиУкраинаВ мире
 
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