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В Ялте из-за паводка перекрыли Южнобережное шоссе

В Ялте из-за паводка перекрыли Южнобережное шоссе - РИА Новости Крым, 20.10.2026

В Ялте из-за паводка перекрыли Южнобережное шоссе

Ликвидация последствий подтопления на Южном берегу Крыма продолжается. В Ялте на Южнобережном шоссе в районе троллейбусного парка из-за паводка перекрыто... РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T17:39

2026-10-20T17:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Ликвидация последствий подтопления на Южном берегу Крыма продолжается. В Ялте на Южнобережном шоссе в районе троллейбусного парка из-за паводка перекрыто движение транспорта. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.Как отметили в ведомстве, за минувшие трое суток в районе горы Ай-Петри выпало шесть месячных норм осадков. В течение текущих суток ожидается половодье в реках Ялты.В этой ведется укрепление береговой линии реки Дерекойка мешками с песком. Инженерная техника расчищает русло реки и территории троллейбусного парка от наносного грунта и камней."Кроме того, сотрудниками МЧС России совместно с администрацией Ялты проведена работа по укреплению береговой линии, выложено около 2000 мешков, вывезено 130 "кубов" грунта, расчищено 50 метров русла", - добавили в главном управлении МЧС.В связи со штормовым предупреждением вводится почасовое информирование без использования сирен.Сильные ливни обрушились на Крым с ночи 19 октября. На Ай-Петри выпала трехмесячная норма осадков, в Ялте – почти полуторамесячная. В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Из зоны подтопления эвакуированы две семьи.Как сообщалось, ситуация с подтоплениями в южнобережном поселке Кореиз признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.Очень сильные дожди продолжат заливать Южный берег Крыма во вторник, объявлено экстренное предупреждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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