https://crimea.ria.ru/20261020/v-uchrezhdeniyakh-obrazovaniya-rossii-predotvratili-65-napadeniy-1160354975.html
В учреждениях образования России предотвратили 65 нападений
В учреждениях образования России предотвратили 65 нападений - РИА Новости Крым, 20.10.2026
В учреждениях образования России предотвратили 65 нападений
Сотрудники МВД России предотвратили в этом году 65 нападений в образовательных учреждениях более чем в 30 субъектах Федерации. Об этом сообщил глава ведомства... РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T12:41
2026-10-20T12:41
2026-10-20T12:41
россия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
владимир колокольцев
новости
дети
преступность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники МВД России предотвратили в этом году 65 нападений в образовательных учреждениях более чем в 30 субъектах Федерации. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев на заседании коллегии МВД России по вопросам противодействия криминализации несовершеннолетних. Выступление главы МВД опубликовано в канале министерства в МАКС.Глава МВД добавил, что предпринимаемые всеми органами власти усилия за последние 10 лет позволили добиться сокращения преступности несовершеннолетних более чем в 1,5 раза. Если в 2016 году ими было совершено свыше 53 тысяч преступлений, то в 2025 году – менее 30 тысяч.В то же время с начала текущего года число подростков, причастных к киберпреступлениям, увеличилось на 30%, причем на 10% - по тяжким и особо тяжким составам, констатировал министр.Колокольцев добавил, что отчасти такая динамика обусловлена введением ответственности за предоставление платежных инструментов и телефонных номеров для незаконных операций. Так, каждый четвертый дроппер, привлеченный к ответственности, являлся несовершеннолетним.Также социальные сети и мессенджеры становятся площадками для втягивания в экстремистские, радикальные или суицидальные группы, указал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), владимир колокольцев, новости, дети, преступность
В учреждениях образования России предотвратили 65 нападений
МВД предотвратили 65 нападений в образовательных учреждениях в этом году – Колокольцев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники МВД России предотвратили в этом году 65 нападений в образовательных учреждениях более чем в 30 субъектах Федерации. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев на заседании коллегии МВД России по вопросам противодействия криминализации несовершеннолетних. Выступление главы МВД опубликовано в канале министерства в МАКС.
"Только в текущем году благодаря поступившей информации удалось не допустить 20 вооруженных нападений в образовательных организациях. Всего предотвращено 65 таких происшествий более чем в 30 субъектах Российской Федерации"- сказал Колокольцев.
Глава МВД добавил, что предпринимаемые всеми органами власти усилия за последние 10 лет позволили добиться сокращения преступности несовершеннолетних более чем в 1,5 раза. Если в 2016 году ими было совершено свыше 53 тысяч преступлений, то в 2025 году – менее 30 тысяч.
В то же время с начала текущего года число подростков, причастных к киберпреступлениям, увеличилось на 30%, причем на 10% - по тяжким и особо тяжким составам, констатировал министр.
Колокольцев добавил, что отчасти такая динамика обусловлена введением ответственности за предоставление платежных инструментов и телефонных номеров для незаконных операций. Так, каждый четвертый дроппер, привлеченный к ответственности, являлся несовершеннолетним.
"Злоумышленники все чаще используют цифровую среду как инструмент вовлечения молодежи в криминальную деятельность. В мошеннические схемы, незаконный оборот наркотиков и иные опасные деяния заманивают обещаниями легкого заработка за совершение незначительных, на первый взгляд, действий", - добавил глава МВД.
Также социальные сети и мессенджеры становятся площадками для втягивания в экстремистские, радикальные или суицидальные группы, указал он.
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