https://crimea.ria.ru/20261020/v-uchrezhdeniyakh-obrazovaniya-rossii-predotvratili-65-napadeniy-1160354975.html

В учреждениях образования России предотвратили 65 нападений

В учреждениях образования России предотвратили 65 нападений - РИА Новости Крым, 20.10.2026

В учреждениях образования России предотвратили 65 нападений

Сотрудники МВД России предотвратили в этом году 65 нападений в образовательных учреждениях более чем в 30 субъектах Федерации. Об этом сообщил глава ведомства... РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T12:41

2026-10-20T12:41

2026-10-20T12:41

россия

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

владимир колокольцев

новости

дети

преступность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники МВД России предотвратили в этом году 65 нападений в образовательных учреждениях более чем в 30 субъектах Федерации. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев на заседании коллегии МВД России по вопросам противодействия криминализации несовершеннолетних. Выступление главы МВД опубликовано в канале министерства в МАКС.Глава МВД добавил, что предпринимаемые всеми органами власти усилия за последние 10 лет позволили добиться сокращения преступности несовершеннолетних более чем в 1,5 раза. Если в 2016 году ими было совершено свыше 53 тысяч преступлений, то в 2025 году – менее 30 тысяч.В то же время с начала текущего года число подростков, причастных к киберпреступлениям, увеличилось на 30%, причем на 10% - по тяжким и особо тяжким составам, констатировал министр.Колокольцев добавил, что отчасти такая динамика обусловлена введением ответственности за предоставление платежных инструментов и телефонных номеров для незаконных операций. Так, каждый четвертый дроппер, привлеченный к ответственности, являлся несовершеннолетним.Также социальные сети и мессенджеры становятся площадками для втягивания в экстремистские, радикальные или суицидальные группы, указал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), владимир колокольцев, новости, дети, преступность