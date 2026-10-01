Рейтинг@Mail.ru
В тылу циклона: погода в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261020/v-tylu-tsiklona-pogoda-v-krymu-na-vtornik-1160317660.html
В тылу циклона: погода в Крыму на вторник
В тылу циклона: погода в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 20.10.2026
В тылу циклона: погода в Крыму на вторник
Во вторник в Крыму еще сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидаются небольшие и умеренные дожди, ночью в южных районах и в горах сильные. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T00:01
2026-10-20T00:01
погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
крымский гидрометцентр
ялта
алушта
судак
евпатория
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/06/14/1138248152_0:0:3146:1771_1920x0_80_0_0_6466991042f4ddaecc193d10d2ba573b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму еще сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидаются небольшие и умеренные дожди, ночью в южных районах и в горах сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +18...20.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем небольшой дождь. Ветер южный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +16...18.Дожди ожидаются и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +12...14, днем поднимется до +20.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261019/zdes-rebenok-v-zatoplennom-koreize-spasayut-lyudey-iz-domov-1160331280.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
евпатория
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/06/14/1138248152_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b138fd423b7fad498af3c8d366a7f7ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, крымский гидрометцентр, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия
В тылу циклона: погода в Крыму на вторник

Погода в Крыму на вторник

00:01 20.10.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСильный дождь в Москве
Сильный дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму еще сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидаются небольшие и умеренные дожди, ночью в южных районах и в горах сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ночью и утром местами вероятен туман. Ветер южный, юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10…14, в горах +7…9; днем +18…21; в горах +11…16", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +18...20.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем небольшой дождь. Ветер южный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +16...18.
Дожди ожидаются и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +12...14, днем поднимется до +20.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В затопленном Кореизе спасают людей из домов
Вчера, 17:54
"Здесь ребенок!": в затопленном Кореизе спасают людей из домов
 
ПогодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольКрымский гидрометцентрЯлтаАлуштаСудакЕвпаторияФеодосия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01В тылу циклона: погода в Крыму на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 20 октября
23:09Зеленский не хочет завершать украинский конфликт – Трамп
22:33Кадровые перестановки в Кабмине и паводки в Крыму: главное за день
21:55На 145 улицах Алушты отремонтируют освещение
21:33Что подорожало и подешевело в Крыму за месяц: обзор от Центробанка
21:10Житель Керчи хотел продать полкило каннабиса и получил срок
20:5113 дронов сбиты над регионами России за день
20:41Белоруссия запретила импорт рыбных консервов и промизделий из Латвии
20:31Киевлянин расстрелял военкомов и полицейских в здании ТЦК
20:20Юная крымчанка взяла золото всероссийского турнира по настольному теннису
20:02Часть Керчи останется без газа 20 октября
19:47Русский код: как школьников исторических регионов РФ возвращают к корням
19:30В поездах "Таврия" в Крым теперь можно купить талоны на автобус
19:19Осенняя посевная в Крыму – сколько гектаров засеяли озимыми
19:03Европу шокировал запрос Зеленского на 70 миллиардов евро – СМИ
18:55Ремонт одежды и уроки пения: какие услуги востребованы в Крыму
18:42Поставит ли точку в конфликте на Украине саммит России, США и Китая
18:30Когда стартует отопительный сезон в Севастополе
18:18Судно с грузом для ВСУ разбито в Черном море
Лента новостейМолния