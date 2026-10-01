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В тылу циклона: погода в Крыму на вторник
В тылу циклона: погода в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 20.10.2026
В тылу циклона: погода в Крыму на вторник
Во вторник в Крыму еще сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидаются небольшие и умеренные дожди, ночью в южных районах и в горах сильные. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T00:01
2026-10-20T00:01
2026-10-20T00:01
погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
крымский гидрометцентр
ялта
алушта
судак
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму еще сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидаются небольшие и умеренные дожди, ночью в южных районах и в горах сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +18...20.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем небольшой дождь. Ветер южный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +16...18.Дожди ожидаются и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +12...14, днем поднимется до +20.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь
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погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, крымский гидрометцентр, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму еще сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидаются небольшие и умеренные дожди, ночью в южных районах и в горах сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ночью и утром местами вероятен туман. Ветер южный, юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10…14, в горах +7…9; днем +18…21; в горах +11…16", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +18...20.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем небольшой дождь. Ветер южный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +16...18.
Дожди ожидаются и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +12...14, днем поднимется до +20.
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