https://crimea.ria.ru/20261020/v-tylu-tsiklona-pogoda-v-krymu-na-vtornik-1160317660.html

В тылу циклона: погода в Крыму на вторник

В тылу циклона: погода в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 20.10.2026

В тылу циклона: погода в Крыму на вторник

Во вторник в Крыму еще сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидаются небольшие и умеренные дожди, ночью в южных районах и в горах сильные. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T00:01

2026-10-20T00:01

2026-10-20T00:01

погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

крымский гидрометцентр

ялта

алушта

судак

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму еще сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидаются небольшие и умеренные дожди, ночью в южных районах и в горах сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +18...20.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем небольшой дождь. Ветер южный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +16...18.Дожди ожидаются и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +12...14, днем поднимется до +20.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

евпатория

феодосия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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