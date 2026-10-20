https://crimea.ria.ru/20261020/v-tsentre-simferopolya-v-sredu-proydut-ucheniya-rosgvardii-i-mvd-1160364585.html
В центре Симферополя в среду пройдут учения Росгвардии и МВД
В центре Симферополя в среду пройдут учения Росгвардии и МВД - РИА Новости Крым, 20.10.2026
В центре Симферополя в среду пройдут учения Росгвардии и МВД
Утром в среду, 21 октября, в центре Симферополя в районе здания Совета министров пройдут совместные учения Росгвардии и МВД. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T15:40
2026-10-20T15:40
2026-10-20T15:40
крым
симферополь
учения
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
мвд по республике крым
сергей аксенов
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/05/1f/1123401503_0:0:1772:997_1920x0_80_0_0_64a8680b43363cc804871a2b7c829b53.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Утром в среду, 21 октября, в центре Симферополя в районе здания Совета министров пройдут совместные учения Росгвардии и МВД. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Ограничений в движении транспорта в связи с проведением учений не будет, добавил глава республики и попросил всех отнестись к ситуации с пониманием.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/05/1f/1123401503_39:0:1614:1181_1920x0_80_0_0_c399b8c27dc7dd6f2fa404b72835c7b9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, симферополь, учения, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), мвд по республике крым, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
В центре Симферополя в среду пройдут учения Росгвардии и МВД
В центре Симферополя 21 октября пройдут совместные учения Росгвардии и МВД – Аксенов