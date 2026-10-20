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В центре Симферополя в среду пройдут учения Росгвардии и МВД

В центре Симферополя в среду пройдут учения Росгвардии и МВД - РИА Новости Крым, 20.10.2026

В центре Симферополя в среду пройдут учения Росгвардии и МВД

Утром в среду, 21 октября, в центре Симферополя в районе здания Совета министров пройдут совместные учения Росгвардии и МВД. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T15:40

2026-10-20T15:40

2026-10-20T15:40

крым

симферополь

учения

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Утром в среду, 21 октября, в центре Симферополя в районе здания Совета министров пройдут совместные учения Росгвардии и МВД. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Ограничений в движении транспорта в связи с проведением учений не будет, добавил глава республики и попросил всех отнестись к ситуации с пониманием.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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