Рейтинг@Mail.ru
В центре Симферополя в среду пройдут учения Росгвардии и МВД - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261020/v-tsentre-simferopolya-v-sredu-proydut-ucheniya-rosgvardii-i-mvd-1160364585.html
В центре Симферополя в среду пройдут учения Росгвардии и МВД
В центре Симферополя в среду пройдут учения Росгвардии и МВД - РИА Новости Крым, 20.10.2026
В центре Симферополя в среду пройдут учения Росгвардии и МВД
Утром в среду, 21 октября, в центре Симферополя в районе здания Совета министров пройдут совместные учения Росгвардии и МВД. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T15:40
2026-10-20T15:40
крым
симферополь
учения
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
мвд по республике крым
сергей аксенов
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/05/1f/1123401503_0:0:1772:997_1920x0_80_0_0_64a8680b43363cc804871a2b7c829b53.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Утром в среду, 21 октября, в центре Симферополя в районе здания Совета министров пройдут совместные учения Росгвардии и МВД. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Ограничений в движении транспорта в связи с проведением учений не будет, добавил глава республики и попросил всех отнестись к ситуации с пониманием.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/05/1f/1123401503_39:0:1614:1181_1920x0_80_0_0_c399b8c27dc7dd6f2fa404b72835c7b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, учения, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), мвд по республике крым, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
В центре Симферополя в среду пройдут учения Росгвардии и МВД

В центре Симферополя 21 октября пройдут совместные учения Росгвардии и МВД – Аксенов

15:40 20.10.2026
 
© Пресс-служба Росгвардии по РК и г. СевастополюСотрудники Росгвардии
Сотрудники Росгвардии
© Пресс-служба Росгвардии по РК и г. Севастополю
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Утром в среду, 21 октября, в центре Симферополя в районе здания Совета министров пройдут совместные учения Росгвардии и МВД. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"21 октября в центре крымской столицы, в районе Совета министров Республики Крым, с 6:00 до 8:00 будут проходить совместные учения Росгвардии и МВД", - предупредил Аксенов в своем канале в МАКС.

Ограничений в движении транспорта в связи с проведением учений не будет, добавил глава республики и попросил всех отнестись к ситуации с пониманием.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымСимферопольУченияРосгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)МВД по Республике КрымСергей АксеновБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:45Режим ограничения электроснабжения в Севастополе снят
17:39В Ялте из-за паводка перекрыли Южнобережное шоссе
17:32В Судаке не будет света из-за технических работ
17:17Когда в Симферополе включат отопление в домах
17:05С четвертой попытки: в Румынии утвержден состав правительства
16:52В Крыму женщина призывала к терактам и экстремизму в сети
16:34В Алуште начался отопительный сезон в школах и больницах
16:29Крым получил новые пассажирские автобусы
16:16Южный берег Крыма частично обесточен из-за аварии на сетях
16:03Промобъекты и строительство дорог: как в Крыму компенсируют вырубку лесов
15:54Смерть ребенка в Крыму: дело на контроле Бастрыкина
15:40В центре Симферополя в среду пройдут учения Росгвардии и МВД
15:35Финляндия и страны НАТО проведут учения возле российской границы
15:19"Это возмутительно": Рубио отчитал Киев из-за выпадов в адрес США
15:07Жители Севастополя будут оплачивать коммуналку по одной квитанции
14:49На Украине военком-взяточник до смерти избил мобилизованного
14:36Новое экстренное предупреждение объявлено для юга Крыма на 20 октября
14:24В Кремле оценили усилия американских переговорщиков
14:17Деньги должны идти на поддержку спорта: Путин дал поручение Дегтяреву
14:05Сдал гостайну: в Крыму открыли уголовное дело на силовика
Лента новостейМолния