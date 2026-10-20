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В Судаке не будет света из-за технических работ

В Судаке не будет света из-за технических работ - РИА Новости Крым, 20.10.2026

В Судаке не будет света из-за технических работ

В Судаке, Новом Свете, в селах Веселое и Дачное из-за погашения подстанции частично или полностью отключат электроэнергию в среду, 21 октября. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T17:32

2026-10-20T17:32

2026-10-20T17:32

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отключение электроэнергии в крыму

энергосистема крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Судаке, Новом Свете, в селах Веселое и Дачное из-за погашения подстанции частично или полностью отключат электроэнергию в среду, 21 октября. Об этом сообщили в администрации города СудакаВ указанный период ожидается полное отключение электроэнергии в селе Веселое и в поселке Новый Свет. Кроме того, частично будет обесточен Судак.Так, в Судаке света не будет в детском саду № 3, на ИП "Никишин", на автостанции, в ГАИ, на базе ТОК "Судак", в администрации госпредприятия "Вода Крыма", на ГРЧВ насосной, в пансионате "Сокол" и в "Солнечной Таврике". Кроме того, временно обесточат улицы: Гвардейская, Чехова, Кутузова, Суворова, Механизаторов, Вишневая, Северная, Суук‑Су, Аджибей, Таракташ, Авдет, Чалаш‑Смаил, Шахмурза, Эмирхана Юсуфа, Айбатлы, Мектеп, Умюта, Электриков, Рыкова, Партизана Егорова, Пищевиков, Десантников, Заводская, Феодосийское шоссе, Александровский спуск, Ленина, Механизаторов, Энергетиков, Алуштинская, Строителей, Платановый, Сосновый Бор, Ароматная, Долина Роз, Истрашкина.В селе Дачное будут без света частично детский сад "Капелька", а также улицы Садовая, Зеленая, Десантная, Долинная, Южная, Солнечная, Лесная, Виноградная.В администрации просят заранее зарядить мобильные устройства, по возможности подготовить источники света и учесть возможные перебои в работе бытовой техники, интернета и связи.Ранее в крымчан предупреждали о вероятных аварийных отключениях электроэнергии из-за сложных погодных условий. Кроме того, в регионе продолжает действовать режим ограничения потребления электричества.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым закупит 1500 генераторов в рамках подготовки к зимеТехприсоединение к энергосетям: когда возобновят работы в КрымуВ Керчи скоро запустят новую котельную

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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