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В России растет заболеваемость гриппом - РИА Новости Крым, 20.10.2026
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В России растет заболеваемость гриппом
В России растет заболеваемость гриппом - РИА Новости Крым, 20.10.2026
В России растет заболеваемость гриппом
В России продолжает расти заболеваемость гриппом. Ситуация находится на контроле, заявили в Роспотребнадзоре. РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T12:56
2026-10-20T12:57
грипп
роспотребнадзор
здоровье
здравоохранение в россии
орви
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В России продолжает расти заболеваемость гриппом. Ситуация находится на контроле, заявили в Роспотребнадзоре.Уточняется, что среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии (96,6%), грипп выявлен в 3,4% случаев, в том числе зарегистрированы свиной грипп и гонконгский грипп.В Роспотребнадзоре отметили, что в регионах России продолжается кампания по вакцинации против гриппа. На сегодняшний день привито более 25,7 миллиона граждан.Ранее сообщалось, что эпидемиологическая ситуация в России находится на прогнозируемом уровне. Сейчас циркулируют новые штаммы вирусов гриппа, к которым у россиян нет иммунитета, поэтому необходимо вакцинироваться.9 сентября в Крыму стартовала кампания по вакцинации против гриппа. Также в начале сентября министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров сообщал, что 302 тысячи доз вакцины против гриппа поступили в медорганизации республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе от гриппа можно привиться в торговых центрахКакие вирусы циркулируют в РоссииКак протекает грипп после прививки
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грипп, роспотребнадзор, здоровье, здравоохранение в россии, орви, россия, новости
В России растет заболеваемость гриппом

В России зарегистрировано свыше 635 тысяч случаев заболеваний ОРВИ и гриппом

12:56 20.10.2026 (обновлено: 12:57 20.10.2026)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛекарственные препараты и градусник для измерения температуры
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В России продолжает расти заболеваемость гриппом. Ситуация находится на контроле, заявили в Роспотребнадзоре.
"На 42-й неделе 2026 года зарегистрировано свыше 635 тысяч случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19. Заболеваемость гриппом продолжает расти", – говорится в сообщении.
Уточняется, что среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии (96,6%), грипп выявлен в 3,4% случаев, в том числе зарегистрированы свиной грипп и гонконгский грипп.
В Роспотребнадзоре отметили, что в регионах России продолжается кампания по вакцинации против гриппа. На сегодняшний день привито более 25,7 миллиона граждан.
Ранее сообщалось, что эпидемиологическая ситуация в России находится на прогнозируемом уровне. Сейчас циркулируют новые штаммы вирусов гриппа, к которым у россиян нет иммунитета, поэтому необходимо вакцинироваться.
9 сентября в Крыму стартовала кампания по вакцинации против гриппа. Также в начале сентября министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров сообщал, что 302 тысячи доз вакцины против гриппа поступили в медорганизации республики.
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ГриппРоспотребнадзорЗдоровьеЗдравоохранение в РоссииОРВИРоссияНовости
 
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