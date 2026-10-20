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В России растет заболеваемость гриппом
В России растет заболеваемость гриппом - РИА Новости Крым, 20.10.2026
В России растет заболеваемость гриппом
В России продолжает расти заболеваемость гриппом. Ситуация находится на контроле, заявили в Роспотребнадзоре. РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T12:56
2026-10-20T12:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В России продолжает расти заболеваемость гриппом. Ситуация находится на контроле, заявили в Роспотребнадзоре.Уточняется, что среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии (96,6%), грипп выявлен в 3,4% случаев, в том числе зарегистрированы свиной грипп и гонконгский грипп.В Роспотребнадзоре отметили, что в регионах России продолжается кампания по вакцинации против гриппа. На сегодняшний день привито более 25,7 миллиона граждан.Ранее сообщалось, что эпидемиологическая ситуация в России находится на прогнозируемом уровне. Сейчас циркулируют новые штаммы вирусов гриппа, к которым у россиян нет иммунитета, поэтому необходимо вакцинироваться.9 сентября в Крыму стартовала кампания по вакцинации против гриппа. Также в начале сентября министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров сообщал, что 302 тысячи доз вакцины против гриппа поступили в медорганизации республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе от гриппа можно привиться в торговых центрахКакие вирусы циркулируют в РоссииКак протекает грипп после прививки
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грипп, роспотребнадзор, здоровье, здравоохранение в россии, орви, россия, новости
В России растет заболеваемость гриппом
В России зарегистрировано свыше 635 тысяч случаев заболеваний ОРВИ и гриппом
12:56 20.10.2026 (обновлено: 12:57 20.10.2026)