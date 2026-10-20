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В Крыму женщина призывала к терактам и экстремизму в сети - РИА Новости Крым, 20.10.2026
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В Крыму женщина призывала к терактам и экстремизму в сети
В Крыму женщина призывала к терактам и экстремизму в сети - РИА Новости Крым, 20.10.2026
В Крыму женщина призывала к терактам и экстремизму в сети
Крымчанка ответит в суде за призывы к террористической и экстремистской деятельности в соцсетях. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T16:52
2026-10-20T16:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Крымчанка ответит в суде за призывы к террористической и экстремистской деятельности в соцсетях. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.Также женщина призывала к насильственным действиям в отношении группы лиц по признаку национальности, уточнили в прокуратуре.Незаконная деятельность жительницы Судака была выявлена и пресечена сотрудникам УФСБ России по Крыму и Севастополю, добавили в надзорном ведомстве. Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд.Ранее во вторник также сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Марий Эл, который передал украинской стороне сведения о местах дислокации объектов военно-промышленного комплекса и правоохранительных органов. Днем ранее в ФСБ сообщили, что крымчанка была задержана за передачу ГУР сведений об объектах российской ПВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Передавал СБУ данные о системах ПВО: житель Крыма ответит за госизменуПризывал финансировать ВСУ: житель Крыма сядет на 6 летКрымчанку будут судить за финансирование ВСУ
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В Крыму женщина призывала к терактам и экстремизму в сети

В Крыму сотрудники ФСБ пресекли призывы женщины к терактам и экстремизму

16:52 20.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Крымчанка ответит в суде за призывы к террористической и экстремистской деятельности в соцсетях. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
"В период с августа 2022 года по июнь 2023 года в одной из социальных сетей обвиняемая разместила комментарии, призывающие к совершению террористических актов на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Также женщина призывала к насильственным действиям в отношении группы лиц по признаку национальности, уточнили в прокуратуре.
Незаконная деятельность жительницы Судака была выявлена и пресечена сотрудникам УФСБ России по Крыму и Севастополю, добавили в надзорном ведомстве. Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд.
Ранее во вторник также сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Марий Эл, который передал украинской стороне сведения о местах дислокации объектов военно-промышленного комплекса и правоохранительных органов. Днем ранее в ФСБ сообщили, что крымчанка была задержана за передачу ГУР сведений об объектах российской ПВО.
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КрымПрокуратура Республики КрымЭкстремизмТерроризмПроисшествияНовости КрымаПриговорПравосудие
 
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