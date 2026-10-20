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В Крыму назвали "пугалками" слова Зеленского о 20 миллионах беженцев в ЕС - РИА Новости Крым, 20.10.2026
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В Крыму назвали "пугалками" слова Зеленского о 20 миллионах беженцев в ЕС
В Крыму назвали "пугалками" слова Зеленского о 20 миллионах беженцев в ЕС - РИА Новости Крым, 20.10.2026
В Крыму назвали "пугалками" слова Зеленского о 20 миллионах беженцев в ЕС
Владимир Зеленский пытается напугать рядовых европейцев "прогнозами" о 20 миллионах беженцев в случае поражения Украины, чтобы Европа продолжала финансировать... РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T18:40
2026-10-20T18:40
вадим колесниченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский пытается напугать рядовых европейцев "прогнозами" о 20 миллионах беженцев в случае поражения Украины, чтобы Европа продолжала финансировать киевский режим. Но под этими угрозами нет никакой реальной основы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Ранее Зеленский в интервью СМИ заявил, что в случае поражения Украины в Европу могут приехать 20 миллионов украинцев.По мнению эксперта, если кого Европа и боится на Украине, так это боевиков, которые сегодня находятся на линии фронта, а завтра с оружием в руках будут грабить и убивать на улицах городов ЕС в составе различных банд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Призыв к мировой войне: эксперт о словах Каллас по поводу Севморпути"Дикость": что будет с Европой после большого гражданского противостоянияЕвропу шокировал запрос Зеленского на 70 миллиардов евро – СМИ
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РИА Новости Крым
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вадим колесниченко, новости, мнения, крым, владимир зеленский, европейский союз (ес), беженцы
В Крыму назвали "пугалками" слова Зеленского о 20 миллионах беженцев в ЕС

Зеленский пытается напугать европейцев угрозами о нашествии беженцев с Украины – эксперт

18:40 20.10.2026
 
© AP Photo Metin AktasВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© AP Photo Metin Aktas
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский пытается напугать рядовых европейцев "прогнозами" о 20 миллионах беженцев в случае поражения Украины, чтобы Европа продолжала финансировать киевский режим. Но под этими угрозами нет никакой реальной основы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Ранее Зеленский в интервью СМИ заявил, что в случае поражения Украины в Европу могут приехать 20 миллионов украинцев.
"Пугалки про 20 миллионов беженцев направлены на европейского избирателя. Но в реальности не будет никаких беженцев, потому что нет повода. Главные беженцы – это те, кто не хочет воевать и умирать за режим Зеленского. Когда произойдет смена этой нацистской клики, люди с удовольствием останутся на Украине и наконец смогут спокойно вздохнуть", - сказал Колесниченко.
По мнению эксперта, если кого Европа и боится на Украине, так это боевиков, которые сегодня находятся на линии фронта, а завтра с оружием в руках будут грабить и убивать на улицах городов ЕС в составе различных банд.
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Вадим КолесниченкоНовостиМненияКрымВладимир ЗеленскийЕвропейский Союз (ЕС)Беженцы
 
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