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В Крыму назвали "пугалками" слова Зеленского о 20 миллионах беженцев в ЕС

В Крыму назвали "пугалками" слова Зеленского о 20 миллионах беженцев в ЕС - РИА Новости Крым, 20.10.2026

В Крыму назвали "пугалками" слова Зеленского о 20 миллионах беженцев в ЕС

Владимир Зеленский пытается напугать рядовых европейцев "прогнозами" о 20 миллионах беженцев в случае поражения Украины, чтобы Европа продолжала финансировать... РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T18:40

2026-10-20T18:40

2026-10-20T18:40

вадим колесниченко

новости

мнения

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владимир зеленский

европейский союз (ес)

беженцы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский пытается напугать рядовых европейцев "прогнозами" о 20 миллионах беженцев в случае поражения Украины, чтобы Европа продолжала финансировать киевский режим. Но под этими угрозами нет никакой реальной основы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Ранее Зеленский в интервью СМИ заявил, что в случае поражения Украины в Европу могут приехать 20 миллионов украинцев.По мнению эксперта, если кого Европа и боится на Украине, так это боевиков, которые сегодня находятся на линии фронта, а завтра с оружием в руках будут грабить и убивать на улицах городов ЕС в составе различных банд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Призыв к мировой войне: эксперт о словах Каллас по поводу Севморпути"Дикость": что будет с Европой после большого гражданского противостоянияЕвропу шокировал запрос Зеленского на 70 миллиардов евро – СМИ

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2026

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вадим колесниченко, новости, мнения, крым, владимир зеленский, европейский союз (ес), беженцы