https://crimea.ria.ru/20261020/v-krymu-dva-sotrudnika-leskhoza-poluchili-po-8-let-za-vzyatki-1160347761.html

В Крыму два сотрудника лесхоза получили по 8 лет за взятки

В Крыму два сотрудника лесхоза получили по 8 лет за взятки - РИА Новости Крым, 20.10.2026

В Крыму два сотрудника лесхоза получили по 8 лет за взятки

В Симферополе экс-руководителя и сотрудника Белогорского лесничества приговорили к длительным срокам за взяточничество, сообщает во вторник пресс-служба МВД по... РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T10:30

2026-10-20T10:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе экс-руководителя и сотрудника Белогорского лесничества приговорили к длительным срокам за взяточничество, сообщает во вторник пресс-служба МВД по Крыму.36-летний заместитель и его 40-летний подчиненный систематически получали взятки от местного предпринимателя с июня 2021 по декабрь 2023 года, сообщалось ранее. Сообщники гарантировали бизнесмену, занимавшемуся заготовкой и продажей древесины, беспрепятственную вырубку леса на территории Белогорского района. За каждый выезд на лесозаготовку бизнесмен переводил лесникам по 5 тысяч рублей. Как уточнили в крымском главке СК России, в период с июня 2021 года по декабрь 2023 года фигуранты получили взятки на сумму свыше 1 млн рублей.Преступная деятельность выявлена сотрудниками УФСБ России по республике."Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Осужденные приговорены к 8 годам и 8 годам 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима", - сказано в сообщении.Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, также фигуранты заплатят по 2,1 млн рублей штрафа и в течение четырех лет не смогут работать в структуре гослеснадзора. Сумма полученной взятки конфискована в доход государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму браконьеры вырубили лес почти на 4 миллиона рублейЗа решетку из-за ветки: правила обращения с деревьями в СимферополеКрымчанин "вырубил дорогу" к дому и получил за это условный срок

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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