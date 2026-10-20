https://crimea.ria.ru/20261020/v-kremle-otsenili-usiliya-amerikanskikh-peregovorschikov-1160361225.html

В Кремле оценили усилия американских переговорщиков

В Кремле оценили усилия американских переговорщиков - РИА Новости Крым, 20.10.2026

В Кремле оценили усилия американских переговорщиков

Россия высоко ценит посреднические усилия США по урегулированию украинского кризиса. Ожидается, что встречу президента РФ Владимира Путина со спецпосланником... РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T14:24

2026-10-20T14:24

2026-10-20T14:24

стивен уиткофф

переговоры

сша

россия

политика

дмитрий песков

кремль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Россия высоко ценит посреднические усилия США по урегулированию украинского кризиса. Ожидается, что встречу президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом удастся организовать в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что Уиткофф во вторник, 20 октября, намерен встретиться в Осло с главой киевского режима Владимиром Зеленским и делегациями Украины и Евросоюза. После Уиткофф надеется представить президенту России выработанные там идеи.Он выразил надежду, что американские переговорщики смогут проинформировать президента России о своих контактах и с украинцами, и с европейцами."Каждый раз такие встречи представляются нам очень важными. Они каждый раз своевременные, они очень содержательные", – добавил Песков.Также, по словам пресс-секретаря президента РФ, Москва намерена продолжить взаимодействие с Вашингтоном по ряду важных тем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вэнс отказался назвать Украину союзником СШАПризыв к мировой войне: эксперт о словах Каллас по поводу СевморпутиОкружение Зеленского сотрудничало с мексиканскими наркокартелями - СВР

сша

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стивен уиткофф, переговоры, сша, россия, политика, дмитрий песков, кремль