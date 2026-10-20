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В Краснодарском крае трое подростков ответят за теракт на ж/д
В Краснодарском крае трое подростков ответят за теракт на ж/д - РИА Новости Крым, 20.10.2026
В Краснодарском крае трое подростков ответят за теракт на ж/д
На Кубани трех несовершеннолетних местных жителей обвиняют в совершении террористического акта на объектах железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T10:10
2026-10-20T10:10
2026-10-20T10:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. На Кубани трех несовершеннолетних местных жителей обвиняют в совершении террористического акта на объектах железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в Следкоме РФ.По данным следствия, один из фигурантов в мессенджере Telegram получил предложение о совершении теракта на объектах транспортной инфраструктуры за деньги. Выполняя алгоритм куратора, он привлек своих несовершеннолетних знакомых. Обвиняемые приобрели бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и ночью, облив содержимое релейного шкафа на перегоне станций Горячий Ключ — Долина Очарования, совершили поджог. Зафиксировав все происходящее на камеру мобильного телефона, они направили видеоотчет куратору.Отмечается, что действия молодых людей создали опасность выхода из строя оборудования, предназначенного для безопасного движения поездов и пропуска пешеходов. Задержали подростков сотрудники ФСБ и МВД. Сейчас жители Кубани находятся под стражей, им предъявлено обвинение.Ранее в подмосковном Красногорске 17-летний подросток за один вечер совершил два поджога, выполняя задание незнакомцев из мессенджера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Серийным поджигателем авто на Кубани оказался 16-летний подростокВ Калужской области мужчина пытался поджечь военкоматЖитель Кубани подбил подростка жечь военную технику
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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краснодарский край, новости, дети, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)
В Краснодарском крае трое подростков ответят за теракт на ж/д
На Кубани троих подростков обвиняют в совершении теракта на железнодорожной инфраструктуре
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. На Кубани трех несовершеннолетних местных жителей обвиняют в совершении террористического акта на объектах железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в Следкоме РФ.
"Следственными органами расследуется уголовное дело в отношении трех несовершеннолетних жителей Краснодарского края в возрасте 15, 16 и 17 лет", - говорится в сообщении.
По данным следствия, один из фигурантов в мессенджере Telegram получил предложение о совершении теракта на объектах транспортной инфраструктуры за деньги. Выполняя алгоритм куратора, он привлек своих несовершеннолетних знакомых.
Обвиняемые приобрели бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и ночью, облив содержимое релейного шкафа на перегоне станций Горячий Ключ — Долина Очарования, совершили поджог. Зафиксировав все происходящее на камеру мобильного телефона, они направили видеоотчет куратору.
Отмечается, что действия молодых людей создали опасность выхода из строя оборудования, предназначенного для безопасного движения поездов и пропуска пешеходов. Задержали подростков сотрудники ФСБ и МВД. Сейчас жители Кубани находятся под стражей, им предъявлено обвинение.
Ранее в подмосковном Красногорске 17-летний подросток за один вечер совершил два поджога
, выполняя задание незнакомцев из мессенджера.
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