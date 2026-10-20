https://crimea.ria.ru/20261020/v-krasnodarskom-krae-troe-podrostkov-otvetyat-za-terakt-na-zhd-1160346818.html

В Краснодарском крае трое подростков ответят за теракт на ж/д

В Краснодарском крае трое подростков ответят за теракт на ж/д - РИА Новости Крым, 20.10.2026

В Краснодарском крае трое подростков ответят за теракт на ж/д

На Кубани трех несовершеннолетних местных жителей обвиняют в совершении террористического акта на объектах железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T10:10

2026-10-20T10:10

2026-10-20T10:10

краснодарский край

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ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. На Кубани трех несовершеннолетних местных жителей обвиняют в совершении террористического акта на объектах железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в Следкоме РФ.По данным следствия, один из фигурантов в мессенджере Telegram получил предложение о совершении теракта на объектах транспортной инфраструктуры за деньги. Выполняя алгоритм куратора, он привлек своих несовершеннолетних знакомых. Обвиняемые приобрели бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и ночью, облив содержимое релейного шкафа на перегоне станций Горячий Ключ — Долина Очарования, совершили поджог. Зафиксировав все происходящее на камеру мобильного телефона, они направили видеоотчет куратору.Отмечается, что действия молодых людей создали опасность выхода из строя оборудования, предназначенного для безопасного движения поездов и пропуска пешеходов. Задержали подростков сотрудники ФСБ и МВД. Сейчас жители Кубани находятся под стражей, им предъявлено обвинение.Ранее в подмосковном Красногорске 17-летний подросток за один вечер совершил два поджога, выполняя задание незнакомцев из мессенджера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Серийным поджигателем авто на Кубани оказался 16-летний подростокВ Калужской области мужчина пытался поджечь военкоматЖитель Кубани подбил подростка жечь военную технику

краснодарский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, новости, дети, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)