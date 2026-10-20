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В Киеве снова гремят взрывы - метро в городе остановилось - РИА Новости Крым, 20.10.2026
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В Киеве снова гремят взрывы - метро в городе остановилось
В Киеве снова гремят взрывы - метро в городе остановилось - РИА Новости Крым, 20.10.2026
В Киеве снова гремят взрывы - метро в городе остановилось
В Киеве во вторник вновь прогремели взрывы, после отключения электричества остановилось метро. Об этом сообщают украинские СМИ. РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T18:24
2026-10-20T18:24
киев
удары по украине
метро
новости сво
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Киеве во вторник вновь прогремели взрывы, после отключения электричества остановилось метро. Об этом сообщают украинские СМИ.Ранее во вторник украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Киеве. В городе уже неоднократно прерывалась работа метрополитена и наземного электротранспорта из-за отключений электроснабжения. Так, накануне в украинской столице после взрыва была повреждена наземная станция метрополитена, а также пути и кабельная сеть.Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину доложил, что в ответ на удары киевского режима по объектам на территории России по плану Генерального штаба продолжено нанесение массированных и групповых ударов по ключевым объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам, а также объектам энергетики и транспортной инфраструктуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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киев, удары по украине, метро, новости сво, украина
В Киеве снова гремят взрывы - метро в городе остановилось

В Киеве после серии взрывов снова остановилось метро

18:24 20.10.2026
 
© REUTERS Valentyn OgirenkoРабочие ремонтируют железнодорожные пути на станции метро в Киеве
Рабочие ремонтируют железнодорожные пути на станции метро в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© REUTERS Valentyn Ogirenko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Киеве во вторник вновь прогремели взрывы, после отключения электричества остановилось метро. Об этом сообщают украинские СМИ.
"В Киеве слышны повторные взрывы. Столичное метро полностью остановило движение из-за обесточивания", - гласят сообщения.
Ранее во вторник украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Киеве. В городе уже неоднократно прерывалась работа метрополитена и наземного электротранспорта из-за отключений электроснабжения. Так, накануне в украинской столице после взрыва была повреждена наземная станция метрополитена, а также пути и кабельная сеть.
Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину доложил, что в ответ на удары киевского режима по объектам на территории России по плану Генерального штаба продолжено нанесение массированных и групповых ударов по ключевым объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам, а также объектам энергетики и транспортной инфраструктуры.
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