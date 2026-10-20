https://crimea.ria.ru/20261020/v-kieve-snova-gremyat-vzryvy---metro-v-gorode-ostanovilos-1160372090.html

В Киеве снова гремят взрывы - метро в городе остановилось

В Киеве снова гремят взрывы - метро в городе остановилось - РИА Новости Крым, 20.10.2026

В Киеве снова гремят взрывы - метро в городе остановилось

В Киеве во вторник вновь прогремели взрывы, после отключения электричества остановилось метро. Об этом сообщают украинские СМИ. РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T18:24

2026-10-20T18:24

2026-10-20T18:24

киев

удары по украине

метро

новости сво

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Киеве во вторник вновь прогремели взрывы, после отключения электричества остановилось метро. Об этом сообщают украинские СМИ.Ранее во вторник украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Киеве. В городе уже неоднократно прерывалась работа метрополитена и наземного электротранспорта из-за отключений электроснабжения. Так, накануне в украинской столице после взрыва была повреждена наземная станция метрополитена, а также пути и кабельная сеть.Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину доложил, что в ответ на удары киевского режима по объектам на территории России по плану Генерального штаба продолжено нанесение массированных и групповых ударов по ключевым объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам, а также объектам энергетики и транспортной инфраструктуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, удары по украине, метро, новости сво, украина