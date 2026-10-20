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В ГД обсуждают инициативу о безвозвратном отлове бездомных собак
В ГД обсуждают инициативу о безвозвратном отлове бездомных собак - РИА Новости Крым, 20.10.2026
В ГД обсуждают инициативу о безвозвратном отлове бездомных собак
В Государственной Думе РФ обсуждают возможность введения на законодательном уровне безвозвратного отлова бездомных собак. Об этом на пресс-конференции в... РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T11:28
2026-10-20T11:28
2026-10-20T11:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В Государственной Думе РФ обсуждают возможность введения на законодательном уровне безвозвратного отлова бездомных собак. Об этом на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня" сообщила председатель Комитета Госдумы России по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Елена Панова.По ее словам, сложность состоит в нехватке приютов и большом количестве безнадзорных животных. Поэтому сегодня актуален вопрос поиска дополнительных средств на эти цели в регионах.Кроме того, продолжает обсуждаться инициатива о маркировке животных, в том числе и домашних собак. Создание реестра позволит упростить поиск владельцев животного, и тогда временное содержание потерянного питомца в приюте будет оплачивать хозяин, подчеркнула Елена Панова.Ранее в России анонсировали разработку цифрового государственного сервиса по поиску пропавших домашних животных. Новшество, бесспорно, необходимо в стране, однако его стоит сочетать с созданием общей базы регистрации питомцев, заявляла ранее член управляющего совета Фонда защиты городских животных Ксения Кузьмичева.Также сообщалось, что с 1 сентября в России вступила в силу обязательная регистрация и маркировка домашней птицы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с бешенством в Крыму - как защититьсяЧем можно заразиться от бездомных животных – перечень болезнейВ Крыму участились случаи нападения собак на людей
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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россия, государственная дума рф, собаки, бездомные собаки, новости
В ГД обсуждают инициативу о безвозвратном отлове бездомных собак
В ГД обсуждают инициативы о маркировке животных и безвозвратном отлове бездомных собак
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В Государственной Думе РФ обсуждают возможность введения на законодательном уровне безвозвратного отлова бездомных собак. Об этом на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня" сообщила председатель Комитета Госдумы России по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Елена Панова.
"Есть инициатива запретить выпуск животных из приютов обратно – на улицу. Потому что обратный выпуск животных создает опасность для людей. Мы обсуждали эту тему и дальше будем ее поднимать", - отметила Панова.
По ее словам, сложность состоит в нехватке приютов и большом количестве безнадзорных животных. Поэтому сегодня актуален вопрос поиска дополнительных средств на эти цели в регионах.
Кроме того, продолжает обсуждаться инициатива о маркировке животных, в том числе и домашних собак. Создание реестра позволит упростить поиск владельцев животного, и тогда временное содержание потерянного питомца в приюте будет оплачивать хозяин, подчеркнула Елена Панова.
Ранее в России анонсировали разработку
цифрового государственного сервиса по поиску пропавших домашних животных. Новшество, бесспорно, необходимо в стране, однако его стоит сочетать с созданием общей базы регистрации питомцев, заявляла ранее член управляющего совета Фонда защиты городских животных Ксения Кузьмичева.
Также сообщалось, что с 1 сентября в России вступила
в силу обязательная регистрация и маркировка домашней птицы.
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