https://crimea.ria.ru/20261020/v-gd-obsuzhdayut-initsiativu-o-bezvozvratnom-otlove-bezdomnykh-sobak-1160349351.html

В ГД обсуждают инициативу о безвозвратном отлове бездомных собак

В ГД обсуждают инициативу о безвозвратном отлове бездомных собак - РИА Новости Крым, 20.10.2026

В ГД обсуждают инициативу о безвозвратном отлове бездомных собак

В Государственной Думе РФ обсуждают возможность введения на законодательном уровне безвозвратного отлова бездомных собак. Об этом на пресс-конференции в... РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T11:28

2026-10-20T11:28

2026-10-20T11:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В Государственной Думе РФ обсуждают возможность введения на законодательном уровне безвозвратного отлова бездомных собак. Об этом на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня" сообщила председатель Комитета Госдумы России по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Елена Панова.По ее словам, сложность состоит в нехватке приютов и большом количестве безнадзорных животных. Поэтому сегодня актуален вопрос поиска дополнительных средств на эти цели в регионах.Кроме того, продолжает обсуждаться инициатива о маркировке животных, в том числе и домашних собак. Создание реестра позволит упростить поиск владельцев животного, и тогда временное содержание потерянного питомца в приюте будет оплачивать хозяин, подчеркнула Елена Панова.Ранее в России анонсировали разработку цифрового государственного сервиса по поиску пропавших домашних животных. Новшество, бесспорно, необходимо в стране, однако его стоит сочетать с созданием общей базы регистрации питомцев, заявляла ранее член управляющего совета Фонда защиты городских животных Ксения Кузьмичева.Также сообщалось, что с 1 сентября в России вступила в силу обязательная регистрация и маркировка домашней птицы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с бешенством в Крыму - как защититьсяЧем можно заразиться от бездомных животных – перечень болезнейВ Крыму участились случаи нападения собак на людей

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, государственная дума рф, собаки, бездомные собаки, новости