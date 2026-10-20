https://crimea.ria.ru/20261020/v-alushte-uchastniki-svo-po-ponedelnikam-smogut-zapravlyat-avto-bez-ocheredi-1160373529.html

В Алуште участники СВО по понедельникам смогут заправлять авто без очереди

В Алуште участники СВО по понедельникам смогут заправлять авто без очереди - РИА Новости Крым, 20.10.2026

В Алуште участники СВО по понедельникам смогут заправлять авто без очереди

В Алуште участники СВО, имеющие инвалидность 1-й и 2-й группы, каждый понедельник смогут заправлять авто без очереди и по льготной цене. Об этом сообщила в... РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T19:01

2026-10-20T19:01

2026-10-20T19:01

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галина огнева

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новости крыма

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помощь бойцам сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В Алуште участники СВО, имеющие инвалидность 1-й и 2-й группы, каждый понедельник смогут заправлять авто без очереди и по льготной цене. Об этом сообщила в своем канале в МАКС глава администрации города Галина Огнева.По ее словам, такое решение принято правительством Крыма совместно с ассоциацией ветеранов СВО и государственным фондом "Защитники Отечества" при содействии администрации Алушты.Для подачи заявки необходимо обратиться к социальному координатору Государственного фонда "Защитники Отечества" Республики Крым в Алуште по телефонам: +7 990 234-60-15, +7 978 962-86-07.Ранее сообщалось, что в Крыму для участников специальной военной операции (СВО) и их семей действуют федеральные льготы по транспортному, земельному налогам, налогу на имущество физических лиц за налоговые периоды 2022 – 2025 года.Также сообщалось, что в Севастополе с понедельника, 19 октября, снимаются все ограничения на автозаправочных станциях в связи со стабилизацией ситуации с бензином в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поддержку участников СВО пропишут в нацпроектахВ Крыму ветераны СВО с инвалидностью получают автомобилиВ Крыму медицинскую реабилитацию прошли более 300 ветеранов СВО

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, алушта, галина огнева, топливо, топливо в крыму, участники сво, новости крыма, бензин, помощь бойцам сво