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В Алуште начался отопительный сезон в школах и больницах - РИА Новости Крым, 20.10.2026
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В Алуште начался отопительный сезон в школах и больницах
В Алуште начался отопительный сезон в школах и больницах - РИА Новости Крым, 20.10.2026
В Алуште начался отопительный сезон в школах и больницах
В Алуште с 20 октября запускают отопление на объектах социальной сферы. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T16:34
2026-10-20T16:34
крым
алушта
галина огнева
отопительный сезон в крыму
отопительный сезон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Алуште с 20 октября запускают отопление на объектах социальной сферы. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина ОгневаКроме того, по информации Огневой, с 26 октября начнут поэтапный запуск отопления в жилом фонде муниципалитета.К концу недели в Севастополе начнется отопительный сезон. С 20 октября профильные службы начнут заполнять системы теплоносителем, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев.По информации председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка, подготовка ялтинских котельных и сетей теплоснабжения к отопительному сезону полностью завершена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым закупит 1500 генераторов в рамках подготовки к зимеТехприсоединение к энергосетям: когда возобновят работы в КрымуВ Керчи скоро запустят новую котельную
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крым, алушта, галина огнева, отопительный сезон в крыму, отопительный сезон
В Алуште начался отопительный сезон в школах и больницах

В Алуште начали топить в школах и больницах - тепло в домах будут запускать с 26 октября

16:34 20.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОтопление
Отопление - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Алуште с 20 октября запускают отопление на объектах социальной сферы. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева
"С сегодняшнего дня, 20 октября 2026 года, мы начинаем подачу тепла в объекты социальной сферы: школы, детские сады, учреждения здравоохранения и культуры, имеющие автономные системы отопления", - написала она в своем канале МАКС.
Кроме того, по информации Огневой, с 26 октября начнут поэтапный запуск отопления в жилом фонде муниципалитета.
К концу недели в Севастополе начнется отопительный сезон. С 20 октября профильные службы начнут заполнять системы теплоносителем, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев.
По информации председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка, подготовка ялтинских котельных и сетей теплоснабжения к отопительному сезону полностью завершена.
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КрымАлуштаГалина ОгневаОтопительный сезон в КрымуОтопительный сезон
 
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