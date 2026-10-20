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В Алуште начался отопительный сезон в школах и больницах

В Алуште начался отопительный сезон в школах и больницах - РИА Новости Крым, 20.10.2026

В Алуште начался отопительный сезон в школах и больницах

В Алуште с 20 октября запускают отопление на объектах социальной сферы. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T16:34

2026-10-20T16:34

2026-10-20T16:34

крым

алушта

галина огнева

отопительный сезон в крыму

отопительный сезон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Алуште с 20 октября запускают отопление на объектах социальной сферы. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина ОгневаКроме того, по информации Огневой, с 26 октября начнут поэтапный запуск отопления в жилом фонде муниципалитета.К концу недели в Севастополе начнется отопительный сезон. С 20 октября профильные службы начнут заполнять системы теплоносителем, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев.По информации председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка, подготовка ялтинских котельных и сетей теплоснабжения к отопительному сезону полностью завершена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым закупит 1500 генераторов в рамках подготовки к зимеТехприсоединение к энергосетям: когда возобновят работы в КрымуВ Керчи скоро запустят новую котельную

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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