https://crimea.ria.ru/20261020/upolnomochennyy-po-pravam-uchastnikov-svo-nuzhen-li-takoy-chelovek-v-krymu-1160345932.html

Уполномоченный по правам участников СВО: нужен ли такой человек в Крыму

Уполномоченный по правам участников СВО: нужен ли такой человек в Крыму - РИА Новости Крым, 20.10.2026

Уполномоченный по правам участников СВО: нужен ли такой человек в Крыму

Ветеранам СВО в Крыму помогает очень много людей и организаций, в том числе государственных и волонтерских, и они не обделены вниманием. Поэтому в появлении в... РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T09:35

2026-10-20T09:35

2026-10-20T09:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Ветеранам СВО в Крыму помогает очень много людей и организаций, в том числе государственных и волонтерских, и они не обделены вниманием. Поэтому в появлении в республике еще и отдельного уполномоченного, который будет представлять интересы этой категории граждан, на данный момент нет необходимости. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил председатель Общественной палаты РК Илья Казаков.Накануне губернатор Курской области Александр Хинштейн на заседании правительства сообщил, что в регионе назначен уполномоченный по правам участников СВО и членов их семей – первый в России. На эту должность назначен выпускник программы "Курск.Герои", полковник запаса, выпускник Рязанского училища ВДВ, участник боевых действий, награжденный многими боевыми наградами Максим Калуцких.По его словам, в Крыму на сегодняшний день много структур, которые помогают участникам СВО и членам их семей, в том числе даже Общественная палата РК, у которой, помимо этого, есть и много других задач, так что вниманием и заботой со стороны общества и государства они не обделены.Он подчеркнул, что этого его личное мнение, которое не является истиной в последней инстанции, и кто-то, возможно, может быть с ним не согласен."Это исключительно мое мнение как обычного гражданина и как участника СВО в том числе", – заключил глава Общественной палаты Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260902/khochu-byt-poleznym-kak-rabotaet-obschestvennaya-palata-kryma-s-novym-glavoy-1159020591.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, илья казаков, общественная палата крыма, помощь бойцам сво