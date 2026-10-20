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Уполномоченный по правам участников СВО: нужен ли такой человек в Крыму - РИА Новости Крым, 20.10.2026
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Уполномоченный по правам участников СВО: нужен ли такой человек в Крыму
Уполномоченный по правам участников СВО: нужен ли такой человек в Крыму - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Уполномоченный по правам участников СВО: нужен ли такой человек в Крыму
Ветеранам СВО в Крыму помогает очень много людей и организаций, в том числе государственных и волонтерских, и они не обделены вниманием. Поэтому в появлении в... РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T09:35
2026-10-20T09:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Ветеранам СВО в Крыму помогает очень много людей и организаций, в том числе государственных и волонтерских, и они не обделены вниманием. Поэтому в появлении в республике еще и отдельного уполномоченного, который будет представлять интересы этой категории граждан, на данный момент нет необходимости. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил председатель Общественной палаты РК Илья Казаков.Накануне губернатор Курской области Александр Хинштейн на заседании правительства сообщил, что в регионе назначен уполномоченный по правам участников СВО и членов их семей – первый в России. На эту должность назначен выпускник программы "Курск.Герои", полковник запаса, выпускник Рязанского училища ВДВ, участник боевых действий, награжденный многими боевыми наградами Максим Калуцких.По его словам, в Крыму на сегодняшний день много структур, которые помогают участникам СВО и членам их семей, в том числе даже Общественная палата РК, у которой, помимо этого, есть и много других задач, так что вниманием и заботой со стороны общества и государства они не обделены.Он подчеркнул, что этого его личное мнение, которое не является истиной в последней инстанции, и кто-то, возможно, может быть с ним не согласен."Это исключительно мое мнение как обычного гражданина и как участника СВО в том числе", – заключил глава Общественной палаты Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, илья казаков, общественная палата крыма, помощь бойцам сво
Уполномоченный по правам участников СВО: нужен ли такой человек в Крыму

Глава ОП Крыма оценил важность появления в Крыму уполномоченного по правам участников СВО

09:35 20.10.2026 (обновлено: 09:36 20.10.2026)
 
© РИА Новости . Виталий Невар / Перейти в фотобанкВетераны во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" в Калининграде.
Ветераны во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества в Калининграде. - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости . Виталий Невар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Ветеранам СВО в Крыму помогает очень много людей и организаций, в том числе государственных и волонтерских, и они не обделены вниманием. Поэтому в появлении в республике еще и отдельного уполномоченного, который будет представлять интересы этой категории граждан, на данный момент нет необходимости. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил председатель Общественной палаты РК Илья Казаков.
Накануне губернатор Курской области Александр Хинштейн на заседании правительства сообщил, что в регионе назначен уполномоченный по правам участников СВО и членов их семей – первый в России. На эту должность назначен выпускник программы "Курск.Герои", полковник запаса, выпускник Рязанского училища ВДВ, участник боевых действий, награжденный многими боевыми наградами Максим Калуцких.

"Я видел эту новость вчера... Не совсем я понимаю эту инициативу. Может быть, в Курской области это актуально, но в Крыму я пока не вижу (необходимости)... На мой взгляд, это сейчас не совсем актуально", – сказал Казаков.

По его словам, в Крыму на сегодняшний день много структур, которые помогают участникам СВО и членам их семей, в том числе даже Общественная палата РК, у которой, помимо этого, есть и много других задач, так что вниманием и заботой со стороны общества и государства они не обделены.
"У нас есть прекрасный Фонд защитников отечества, который работает в этом направлении. Много и волонтерских структур, много и поддержки от государства непосредственно идет. Поэтому создавать еще уполномоченного одного – я не считаю, что участники СВО у нас чем-то так ущемлены, обделены, что необходим отдельный человек, который будет продвигать их интересы и решать их проблемы на таком уровне", – сказал Казаков.
Он подчеркнул, что этого его личное мнение, которое не является истиной в последней инстанции, и кто-то, возможно, может быть с ним не согласен.
"Это исключительно мое мнение как обычного гражданина и как участника СВО в том числе", – заключил глава Общественной палаты Крыма.
Илья Казаков - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
2 сентября, 18:17Эксклюзивы РИА Новости Крым
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