Уполномоченный по правам участников СВО: нужен ли такой человек в Крыму
Глава ОП Крыма оценил важность появления в Крыму уполномоченного по правам участников СВО
09:35 20.10.2026 (обновлено: 09:36 20.10.2026)
© РИА Новости . Виталий Невар / Перейти в фотобанкВетераны во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" в Калининграде.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Ветеранам СВО в Крыму помогает очень много людей и организаций, в том числе государственных и волонтерских, и они не обделены вниманием. Поэтому в появлении в республике еще и отдельного уполномоченного, который будет представлять интересы этой категории граждан, на данный момент нет необходимости. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил председатель Общественной палаты РК Илья Казаков.
Накануне губернатор Курской области Александр Хинштейн на заседании правительства сообщил, что в регионе назначен уполномоченный по правам участников СВО и членов их семей – первый в России. На эту должность назначен выпускник программы "Курск.Герои", полковник запаса, выпускник Рязанского училища ВДВ, участник боевых действий, награжденный многими боевыми наградами Максим Калуцких.
"Я видел эту новость вчера... Не совсем я понимаю эту инициативу. Может быть, в Курской области это актуально, но в Крыму я пока не вижу (необходимости)... На мой взгляд, это сейчас не совсем актуально", – сказал Казаков.
По его словам, в Крыму на сегодняшний день много структур, которые помогают участникам СВО и членам их семей, в том числе даже Общественная палата РК, у которой, помимо этого, есть и много других задач, так что вниманием и заботой со стороны общества и государства они не обделены.
"У нас есть прекрасный Фонд защитников отечества, который работает в этом направлении. Много и волонтерских структур, много и поддержки от государства непосредственно идет. Поэтому создавать еще уполномоченного одного – я не считаю, что участники СВО у нас чем-то так ущемлены, обделены, что необходим отдельный человек, который будет продвигать их интересы и решать их проблемы на таком уровне", – сказал Казаков.
Он подчеркнул, что этого его личное мнение, которое не является истиной в последней инстанции, и кто-то, возможно, может быть с ним не согласен.
"Это исключительно мое мнение как обычного гражданина и как участника СВО в том числе", – заключил глава Общественной палаты Крыма.