https://crimea.ria.ru/20261020/uitkoff-nameren-vstretitsya-s-putinym-posle-vizita-v-oslo---smi-1160343176.html
Уиткофф намерен встретиться с Путиным после визита в Осло - СМИ
Уиткофф намерен встретиться с Путиным после визита в Осло - СМИ - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Уиткофф намерен встретиться с Путиным после визита в Осло - СМИ
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во вторник, 20 октября, намерен встретиться в Осло с главой киевского режима Владимиром Зеленским и делегациями... РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T09:17
2026-10-20T09:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во вторник, 20 октября, намерен встретиться в Осло с главой киевского режима Владимиром Зеленским и делегациями Украины и Евросоюза. После Уиткофф надеется представить президенту России Владимиру Путину выработанные там идеи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на журналиста портала Axios Барака Равида.После этого, по информации источника, Уиткофф планирует поехать в Россию, где надеется встретиться с Владимиром Путиным и представить идеи, разработанные в Осло европейскими партнерами Украины.По информации Axios, Зеленский в ходе разговора с американскими сенаторами в понедельник заявил, что намерен посетить Осло, где может встретиться с Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. В начале прошлой неделе портал писал, что Уиткофф и Кушнер перенесли дату визита в Россию до согласования с Киевом и европейцами нового варианта мирного соглашения по Украине.Ранее сообщалось, что США и Европа работают над согласованием нового мирного плана по украинскому урегулированию, включающего в том числе заморозку боевых действий по линии фронта, признание за Россией уже освобожденных ею территорий, также энергетическое сотрудничество РФ, США и Европы.До этого в Кремле не исключили возможности возобновления переговоров Россия – США – Украина в октябре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ради переговоров по Украине Россия не будет останавливать СВО – ЛавровКремль надеется на возобновление трехсторонних переговоров по УкраинеДорожная карта переговоров по Украине – что ответили в Кремле
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стивен уиткофф, владимир путин (политик), владимир зеленский, сша, россия, украина, политика, переговоры
Уиткофф намерен встретиться с Путиным после визита в Осло - СМИ
Уиткофф намерен посетить Москву после встречи с делегациями Киева и ЕС в Осло - СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во вторник, 20 октября, намерен встретиться в Осло с главой киевского режима Владимиром Зеленским и делегациями Украины и Евросоюза. После Уиткофф надеется представить президенту России Владимиру Путину выработанные там идеи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на журналиста портала Axios Барака Равида.
"Уиткофф сейчас направляется в Осло... Ожидается, что в переговорах в Осло примут участие... Зеленский, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, представители стран E4 (Франция, Германия, Италия, Великобритания - ред.), Европейского союза и НАТО", – написал журналист в соцсети Х, ссылаясь на неназванного американского чиновника.
После этого, по информации источника, Уиткофф планирует поехать в Россию, где надеется встретиться с Владимиром Путиным и представить идеи, разработанные в Осло европейскими партнерами Украины.
По информации Axios, Зеленский в ходе разговора с американскими сенаторами в понедельник заявил, что намерен посетить Осло, где может встретиться с Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. В начале прошлой неделе портал писал, что Уиткофф и Кушнер перенесли дату визита в Россию до согласования с Киевом и европейцами нового варианта мирного соглашения по Украине.
Ранее сообщалось, что США и Европа работают над согласованием
нового мирного плана по украинскому урегулированию, включающего в том числе заморозку боевых действий по линии фронта, признание за Россией уже освобожденных ею территорий, также энергетическое сотрудничество РФ, США и Европы.
До этого в Кремле не исключили возможности
возобновления переговоров Россия – США – Украина в октябре.
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