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Угроза атаки беспилотников в Крыму отменена

Угроза атаки беспилотников в Крыму отменена - РИА Новости Крым, 20.10.2026

Угроза атаки беспилотников в Крыму отменена

В Крыму дали отбой беспилотной опасности. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T12:18

2026-10-20T12:18

2026-10-20T12:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В Крыму дали отбой беспилотной опасности. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.О работе ПВО на востоке полуострова сообщалось в 11:38. Угроза воздушных атак ВСУ сохранялась около 40 минут.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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