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Угроза атаки беспилотников в Крыму отменена - РИА Новости Крым, 20.10.2026
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Угроза атаки беспилотников в Крыму отменена
Угроза атаки беспилотников в Крыму отменена - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Угроза атаки беспилотников в Крыму отменена
В Крыму дали отбой беспилотной опасности. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T12:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В Крыму дали отбой беспилотной опасности. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.О работе ПВО на востоке полуострова сообщалось в 11:38. Угроза воздушных атак ВСУ сохранялась около 40 минут.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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крым, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, гу мчс рф по республике крым, безопасность республики крым и севастополя, срочные новости крыма, новости крыма
Угроза атаки беспилотников в Крыму отменена

В Крыму отменили беспилотную опасность

12:18 20.10.2026 (обновлено: 12:24 20.10.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В Крыму дали отбой беспилотной опасности. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.
О работе ПВО на востоке полуострова сообщалось в 11:38. Угроза воздушных атак ВСУ сохранялась около 40 минут.
"Отбой беспилотной опасности в Республике Крым", - говорится в сообщении.
Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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