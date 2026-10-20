https://crimea.ria.ru/20261020/udary-po-ukraine-segodnya-chto-porazheno-v-rovnenskoy-oblasti-i-odesse-1160372753.html

Удары по Украине сегодня: что поражено в Ровненской области и Одессе

Удары по Украине сегодня: что поражено в Ровненской области и Одессе - РИА Новости Крым, 20.10.2026

Удары по Украине сегодня: что поражено в Ровненской области и Одессе

Вооруженные силы России во вторник нанесли серию ударов по логистическим центрам и портовой инфраструктуре Украины, а также морским судам, задействованным в... РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T18:32

2026-10-20T18:32

2026-10-20T18:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России во вторник нанесли серию ударов по логистическим центрам и портовой инфраструктуре Украины, а также морским судам, задействованным в доставке военных грузов для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, в Черном море разбит контейнеровоз, который вез в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ, добавили в российском военном ведомстве.В Киеве во вторник в течение дня неоднократно гремели взрывы. После отключения электричества остановилось метро. Взрывы также звучали в Луцке, Ровно и Днепре.Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину доложил, что в ответ на удары киевского режима по объектам на территории России по плану Генерального штаба продолжено нанесение массированных и групповых ударов по ключевым объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам, а также объектам энергетики и транспортной инфраструктуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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