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Удар с воздуха: на Украине поражены логистические центры и суда с военным грузом

Удар с воздуха: на Украине поражены логистические центры и суда с военным грузом - РИА Новости Крым, 20.10.2026

Удар с воздуха: на Украине поражены логистические центры и суда с военным грузом

ВС РФ ночью нанесли удары по логистическим центрам на Украине, а также судам с военными грузами. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T08:18

2026-10-20T08:18

2026-10-20T08:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. ВС РФ ночью нанесли удары по логистическим центрам на Украине, а также судам с военными грузами. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В результате удара поражены:в Хмельницкой области - логистический центр "Гранд импорт" в г. Хмельницком, используемый для хранения грузов военного и двойного назначения, предназначенных для обеспечения ВСУ;в Волынской области - транспортно-логистический центр (ООО "Виндор Транс Сервис") в н.п. Ковель, используемый для хранения и распределения грузов и имущества ВСУ;в Одесской области - в порту Рени три морских судна типа "сухогруз", осуществлявших разгрузку грузов военного и двойного назначения, предназначенных для ВСУ, а также объекты портовой инфраструктуры, обеспечивающие работу разгрузочно-погрузочных терминалов.Кроме того, на переходе морем в порт Одесса поражен морской сухогруз, доставлявший военные грузы на Украину.Как заявил накануне лава МИД РФ Сергей Лавров, Россия никогда не атаковала на Украине гражданскую инфраструктуру, за исключением тех объектов, которые связаны с ВСУ и поставляют им соответствующую военную продукцию. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, удары по украине, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, украина, черное море