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Удар с воздуха: на Украине поражены логистические центры и суда с военным грузом - РИА Новости Крым, 20.10.2026
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Удар с воздуха: на Украине поражены логистические центры и суда с военным грузом
Удар с воздуха: на Украине поражены логистические центры и суда с военным грузом - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Удар с воздуха: на Украине поражены логистические центры и суда с военным грузом
ВС РФ ночью нанесли удары по логистическим центрам на Украине, а также судам с военными грузами. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T08:18
2026-10-20T08:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. ВС РФ ночью нанесли удары по логистическим центрам на Украине, а также судам с военными грузами. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В результате удара поражены:в Хмельницкой области - логистический центр "Гранд импорт" в г. Хмельницком, используемый для хранения грузов военного и двойного назначения, предназначенных для обеспечения ВСУ;в Волынской области - транспортно-логистический центр (ООО "Виндор Транс Сервис") в н.п. Ковель, используемый для хранения и распределения грузов и имущества ВСУ;в Одесской области - в порту Рени три морских судна типа "сухогруз", осуществлявших разгрузку грузов военного и двойного назначения, предназначенных для ВСУ, а также объекты портовой инфраструктуры, обеспечивающие работу разгрузочно-погрузочных терминалов.Кроме того, на переходе морем в порт Одесса поражен морской сухогруз, доставлявший военные грузы на Украину.Как заявил накануне лава МИД РФ Сергей Лавров, Россия никогда не атаковала на Украине гражданскую инфраструктуру, за исключением тех объектов, которые связаны с ВСУ и поставляют им соответствующую военную продукцию. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, удары по украине, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, украина, черное море
Удар с воздуха: на Украине поражены логистические центры и суда с военным грузом

На Украине ВС РФ поразили логистические центры и суда с военным грузом

08:18 20.10.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУдары по Украине
Удары по Украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. ВС РФ ночью нанесли удары по логистическим центрам на Украине, а также судам с военными грузами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам логистической и портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.
В результате удара поражены:
в Хмельницкой области - логистический центр "Гранд импорт" в г. Хмельницком, используемый для хранения грузов военного и двойного назначения, предназначенных для обеспечения ВСУ;
в Волынской области - транспортно-логистический центр (ООО "Виндор Транс Сервис") в н.п. Ковель, используемый для хранения и распределения грузов и имущества ВСУ;
в Одесской области - в порту Рени три морских судна типа "сухогруз", осуществлявших разгрузку грузов военного и двойного назначения, предназначенных для ВСУ, а также объекты портовой инфраструктуры, обеспечивающие работу разгрузочно-погрузочных терминалов.
Кроме того, на переходе морем в порт Одесса поражен морской сухогруз, доставлявший военные грузы на Украину.
Как заявил накануне лава МИД РФ Сергей Лавров, Россия никогда не атаковала на Украине гражданскую инфраструктуру, за исключением тех объектов, которые связаны с ВСУ и поставляют им соответствующую военную продукцию.
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Новости СВОУдары по УкраинеМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииУкраинаЧерное море
 
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