https://crimea.ria.ru/20261020/ucheniki-i-nastavniki-kak-na-zavode-imeni-butomy-v-kerchi-rastyat-svoikh-korabelov-1160333083.html

Ученики и наставники: как на заводе имени Бутомы в Керчи растят своих корабелов

Ученики и наставники: как на заводе имени Бутомы в Керчи растят своих корабелов - РИА Новости Крым, 20.10.2026

Ученики и наставники: как на заводе имени Бутомы в Керчи растят своих корабелов

До рези в глазах искрится сварка, грохот металла заглушает слова, защитная каска с непривычки жмет за ухом. Но снимать ее нельзя. Мы на производстве. В 33-м... РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T18:12

2026-10-20T18:12

2026-10-20T18:12

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КЕРЧЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. До рези в глазах искрится сварка, грохот металла заглушает слова, защитная каска с непривычки жмет за ухом. Но снимать ее нельзя. Мы на производстве. В 33-м цехе Керченского судостроительного завода имени Б. Е. Бутомы кипит работа. Здесь, в пятом пролете, на участке узловой сборки начинается путь будущего судна: детали собирают в узлы, чтобы потом передать их в "секционку". И дальше, дальше. В новую жизнь – парома, спасателя, танкера. Здесь же свой путь, но уже в профессии, находят и молодые рабочие – сварщики, сборщики, механики, судовые инженеры. Именно в этом цехе трудятся участники экспериментального проекта, который реализуется заводом совместно с Керченским морским техническим колледжем.Впервые в России на базе действующего предприятия судостроительной отрасли совместно с профессионалитетом "Машиностроение" Крыма открыта базовая кафедра "Судостроение" — структурное подразделение, которое объединяет образовательный процесс и производство в единую систему.Решение: дуальное обучениеРабота со специальными сталями, сложными судовыми системами и чертежами требует годы практики. И чем раньше эта практика начнется, чем быстрее студент погрузится в профессию, тем сильнее из него вырастет специалист, в этом убежден наш сопровождающий, директор по судостроительному производству и изготовлению металлоконструкций АО "Судостроительный завод имени Б. Е. Бутомы" Сергей Начинкин.Подготовка квалифицированных кадров для судостроения может строиться на дуальном обучении, где теория и практика неразрывно связаны. Именно этот принцип и лег в основу проекта, инициированного управленческой командой завода под руководством генерального директора Олега Гончарова."В конце 2024 года наш генеральный директор принял решение объявить 2025 год Годом кадров. В ходе сотрудничества с Керченским морским техническим колледжем мы пришли к мнению, что нужно менять подходы. Сделать для студентов атмосферу судостроительного завода более понятной, чтобы они приходили после окончания учебного заведения уже подготовленными к работе", - рассказывает он.Студентов разделили на категории: студенты, студенты-"целевики" и резервисты — до 18 лет и старше. Резервисты учатся по дуальной схеме: часть времени в колледже, часть — на производстве с наставниками. Для них разработали программу быстрого обучения на основе единого тарифно-квалификационного справочника, поясняет собеседник и добавляет: "Наша задача — большую объемную работу разбить на маленькие операции, которые проще объяснить человеку и научить его".Восемь студентов-отличников 2–3 курсов объединили в бригаду с двумя наставниками-пятиразрядниками. И результат превзошел ожидания."Ребята получили разряды выше по выпуску из колледжа. Все, кто проходили обучение на производстве совместно с колледжем, защитились на "пятерку", — говорит Начинкин.Приток выпускников вырос на 107%, целевых договоров — на 232%. Сейчас по программе работают 70 человек, в перспективе — 500. Проект победил на Всероссийском конкурсе наставничества, обойдя 6500 предприятий.В декабре 2025 года президент России Владимир Путин поручил усилить работу с кадрами. Минпросвещения запустило проект "Технологический форпост: наставничество на производстве". Сергей Начинкин приглашен наставником-экспертом, проведет вебинар для директоров колледжей РФ. Программу планируют внедрить в машиностроительные колледжи по всей стране."Наш опыт будет масштабироваться на всю территорию Российской Федерации однозначно, — подчеркивает Начинкин, который в этом году стал победителем регионального этапа Национальной премии "Человек труда" в номинации "Технологический лидер".Студенты пугали опытных мастеров"Благодаря этому проекту мы понимаем, что из себя этот студент представляет. Есть ли у него способности, готов ли он зайти в производство, работать на заводе, работать в бригаде, - делится начальник цеха № 33 Владислав Таланин. И добавляет: "У нас были ребята, которые ушли в армию. Мы до сих пор с ними держим контакты, ждем, когда они вернутся к нам со службы".По его словам, сначала было страшно брать на завод студентов — "они ведь еще дети". Но когда увидел у ребят искры в глазах, то, как они вливаются в бригаду, понял: бояться не надо, за этим будущее отрасли, в этом – преемственность поколений.Курируют учеников опытные мастера. Так, у Максима Брежнева, сборщика корпусов металлических судов пятого разряда, в подмастерьях — второкурсник Иван Лебидь.— Ругаете?- Ругаем, как без этого. Но по работе, смекалистый. Интересуется всем, очень внимательный.Сам Брежнев пришел на завод в начале двухтысячных, на этот же пролет. Его наставником был бригадир Владимир Сухин."Он меня обучал всем навыкам судостроения. Даже еще ту, старую школу, я применяю до сих пор. И она очень эффективна. Много где был, много на каких заводах работал, много опыта перенял. Теперь вот опять попал на тот участок, с которого начиналась моя карьера", - добавляет он.Пока мы беседуем с мастером-пятиразрядником, Иван, который только стремится получить второй разряд, увлеченно работает.— Иван, а что вы уже умеете делать?— Ставить прихватки умею.— А что это такое?— Это когда фиксируется балка, узел. Временная прихватка — она фиксирует балку в нужном положении, чтобы потом заварить хорошенько.— У вас какая профессия будет?— Сборщик металлических судов. Хотя в колледже учусь на технолога судостроения. Но я и не против сейчас побыть сборщиком. Технологи создают чертежи, по которым создается судно. А сборщик больше все руками делает. Я начал больше интересоваться, практической стороной вопроса, потому что сухую теорию нельзя использовать на практике. Чертеж не спроектируешь без понимания, как это делается руками. Многие технологи создают чертежи, не понимая, как это работает на деле и сколько на это времени уходит, поэтому иногда между ними и сборщиками возникают разногласия…— А как попали в колледж?— Получилось это случайно. Вообще-то я хотел пойти на биолога морских биоресурсов. Но не сдал ЕГЭ. Решил сюда попробовать. Сначала было трудно, не понимал ничего, потом начал потихоньку разбираться. Я и в колледже на одни "пятерки" учусь. Здесь пытаюсь узнавать все новое, расспрашиваю мастера. Он терпеливо все объясняет. У него есть свои методы преподавания. И мне нравится, бригада хорошая. Люди добрые, отзывчивые.Его уставшие глаза смеются. Смена началась с семи утра, до конца рабочего дня уже несколько часов. Ивану в колледже учиться еще этот год и следующий. У него целевое. Годы, что он работает в период обучения, засчитываются.— Вань, не жалеете, что ЕГЭ не сдали?— Нет, не жалею. Мне, наоборот, хорошо. Я понял, что мне нравится.Мамина гордость и кормилец семьиМолодой специалист с белозубой улыбкой Тома Круза откладывает в сторону инструмент. Его также зовут пообщаться с журналистами. И он охотно соглашается. Это выпускник экспериментальной бригады Михаил Андрейченко. Коллеги говорят о нем: человек хороший, специалистом будет большим — все схватывает на лету. В свои 20 лет он уже помощник, кормилец семьи, мамина гордость.Наш сопровождающий Сергей Начинкин тут же с гордостью подхватывает: "На защите диплома преподаватель задала ему каверзный вопрос. А он ей ответил: "Нет, Татьяна Александровна, надо делать так-то, если сделать так, как в книжке вашей написано, то сварщик не заварит". И знаете, что сделала преподаватель? Она начала аплодировать. Вот что дает практический опыт на производстве, когда происходит синергия образования и производства".Еще один талантливый молодой специалист — Даниил Уланов. Ему 21 год. И он уже судосборщик четвертого разряда. Тоже участник экспериментальной бригады."Четвертый разряд! Понимаете?! — с восторгом говорят о нем старшие. — Это значит, что он уже профессионал! Еще не бригадир, но опытный, он может самостоятельно вести сборку, командовать, руководить процессом"."Я сборщик корпусов. Пришел сюда, в цех № 33, на производственную практику. Поставили к хорошему наставнику, и пошло-поехало. Очень мне это дело нравится", - говорит о себе Даниил.— А что вам нравится?— Сам процесс. Процесс работы с металлом, чтение чертежей. И строгать, и варить, и резать— все нравится. Хотя в школе мечтал быть врачом. В колледж судостроительный мама отправила. Но тут я понял, что строить корабли — это мое.— Как вы видите свое будущее на заводе?— Директором хочу стать. (Улыбается).Аиша, которая хочет сиятьЭлектрогазосварщику Павлу Келипу, чемпиону Крыма по сварке, выпало быть наставником для скромной 20-летней девушки Аиши Гусейновой. Она на руководящие посты не стремится. Говорит, решила стать сварщицей, потому что хочет сиять.— Как ваши родные и близкие отнеслись к тому, что вы пошли работать на завод?— Я из кавказской семьи с традиционными ценностями. Думаю, вы понимаете, как это выглядело. (Улыбается). Но у меня мать умеет делать все: и обои клеит, и всю мужскую работу по дому делала, пока отец был на работе. Я, как самая младшая в семье, с детства была с ней.Роста Аиша не больше полутора метров и такого веса, про который говорят " ветром может унести". И все же она довольно ловко управляется со сварочным аппаратом. Интересуюсь, тяжелый ли он?"Около 15 килограммов весит. Но работать не тяжело, это очень увлекательно! Я давно хотела сварить себе розочку, и поняла, что кроме меня никто этого не сделает. Пока учусь швы делать, а потом буду делать заготовки под розочку", - признается она, уточняя, что не вяжет и не шьет, и с тестом возиться не любит. Зато занимается резьбой по дереву и учится сварке в "чемпионской" бригаде.- Как вы оцениваете способности своей ученицы? – интересуюсь у наставника.- Думаю, за три месяца, если интенсивно работать, уже можно вырастить неплохого специалиста. Маленького разряда пока, но потом со временем будет руку набивать. Главное — опыт и желание. Остальное все придет.Пока Аиша учится – мастер крепко держит ее руку в своей руке. Говорит: "Меня так учили, и я так учу". Преемственность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Промышленные предприятия продолжают работу в Крыму вопреки кризисуДинастия судостроителей Михайлык в Керчи: завод – это наша жизньСудостроители получат рекордную поддержку от кабмина

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