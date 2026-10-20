https://crimea.ria.ru/20261020/tramp-nazval-rossiyu-velikoy-derzhavoy-1160376147.html
Трамп назвал Россию великой державой
Трамп назвал Россию великой державой - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Трамп назвал Россию великой державой
Президент США Дональд Трамп во время своего выступления перед журналистами в Белом доме назвал Россию великой державой. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T22:30
2026-10-20T22:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп во время своего выступления перед журналистами в Белом доме назвал Россию великой державой. Об этом пишет РИА Новости.Он также признал успехи российских сил на поле боя, отметив, что РФ неуклонно расширяет подконтрольную территорию в зоне СВО."Вы можете говорить, что у Украины дела хорошо или плохо, но земли (под контролем РФ — ред.) становится все больше и больше Знаете, Россия — это большая машина. Они просто продолжают медленно продвигаться вперед", - отметил он.При этом глава Белого дома добавил, что Россия заинтересована в завершении украинского конфликта и пригрозил Зеленскому последствиями в случае отказа от мирного урегулирования."Украина должна захотеть урегулировать эту войну. Зеленский должен захотеть урегулировать эту войну, и если он этого не захочет, я думаю, это обернется очень плохими последствиями", — резюмировал Трамп.Ранее президент США Дональд Трамп в интервью NewsMax заявлял, что Зеленский разрушил Украину, Вашингтону не стоит иметь дело с ним.Ранее американский лидер Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в игнорировании просьб Вашингтона не атаковать российские НПЗ. По словам Трампа, тот уже давно должен был заключить мир с Москвой, но вместо этого "создал проблемы для всего мира". Трамп также заявил, что Украине необходим новый лидер на посту президента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уиткофф намерен встретиться с Путиным после визита в Осло – СМИВ Кремле прокомментировали высказывания Трампа о ЗеленскомЗеленский бросил прямой и грубый вызов Трампу – Лавров
https://crimea.ria.ru/20261020/rezhim-treschit-po-shvam-o-chem-govoryat-zayavleniya-zelenskogo-o-vyborakh-i-oruzhii-1160366353.html
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дональд трамп, сша, в мире, россия, украина, политика, новости, внешняя политика
Трамп назвал Россию великой державой
Трамп назвал Россию великой державой и предрек Киеву "плохие" последствия
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп во время своего выступления перед журналистами в Белом доме назвал Россию великой державой. Об этом пишет РИА Новости.
"Россия — великая держава. Украина — нет", — сказал американский лидер.
Он также признал успехи российских сил на поле боя, отметив, что РФ неуклонно расширяет подконтрольную территорию в зоне СВО.
"Вы можете говорить, что у Украины дела хорошо или плохо, но земли (под контролем РФ — ред.) становится все больше и больше Знаете, Россия — это большая машина. Они просто продолжают медленно продвигаться вперед", - отметил он.
При этом глава Белого дома добавил, что Россия заинтересована в завершении украинского конфликта и пригрозил Зеленскому последствиями в случае отказа от мирного урегулирования.
"Украина должна захотеть урегулировать эту войну. Зеленский должен захотеть урегулировать эту войну, и если он этого не захочет, я думаю, это обернется очень плохими последствиями", — резюмировал Трамп.
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью NewsMax заявлял
, что Зеленский разрушил Украину, Вашингтону не стоит иметь дело с ним.
Ранее американский лидер Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в игнорировании просьб Вашингтона не атаковать российские НПЗ. По словам Трампа, тот уже давно должен был заключить мир с Москвой, но вместо этого "создал проблемы для всего мира". Трамп также заявил, что Украине необходим новый лидер на посту президента. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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