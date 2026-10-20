Товарооборот России со странами ШОС превысил 33 триллиона рублей
Россия наращивает торгово-экономическое сотрудничество со странами ШОС – Мишустин
© Sputnik / Перейти в фотобанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Товарооборот России со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) превысил 33 триллиона рублей. Об этом проинформировал глава российского правительства Михаил Мишустин в рамках заседания Совета глав правительств государств – членов ШОС в расширенном составе в Душанбе. Кадры опубликовала пресс-служба Кабмина РФ.
"Для России вопросы взаимодействия с участниками Шанхайской организации сотрудничества имеют особое значение. В прошлом году наш товарооборот со странами организации превысил 33 трлн рублей. В первом полугодии текущего года вырос еще на 18%. Большинство расчетов ведутся в национальных валютах. Хотя напомню, еще 5 лет назад таким образом проходило лишь около половины платежей", – сказал Мишустин.
Углублению кооперации, по его словам, будет способствовать реализация программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества. Стороны продолжат упрощать процедуры экспортных и импортных операций и увеличивать долю товаров с высокой добавленной стоимостью. Планируется расширить взаимодействие в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, финансовой и банковской сферах, а также в ряде других секторов.
Товарооборот России со странами Шанхайской организации сотрудничества в прошлом году превысил 400 миллиардов долларов, доля рубля во взаиморасчетах со странами объединения составляет 98%, сообщал ранее президент России Владимир Путин.
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