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Товарооборот России со странами ШОС превысил 33 триллиона рублей - РИА Новости Крым, 20.10.2026
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Товарооборот России со странами ШОС превысил 33 триллиона рублей
Товарооборот России со странами ШОС превысил 33 триллиона рублей - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Товарооборот России со странами ШОС превысил 33 триллиона рублей
Товарооборот России со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) превысил 33 триллиона рублей. Об этом проинформировал глава российского... РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T12:30
2026-10-20T12:30
шос
торговля
михаил мишустин
внешняя торговля
товарооборот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Товарооборот России со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) превысил 33 триллиона рублей. Об этом проинформировал глава российского правительства Михаил Мишустин в рамках заседания Совета глав правительств государств – членов ШОС в расширенном составе в Душанбе. Кадры опубликовала пресс-служба Кабмина РФ.Углублению кооперации, по его словам, будет способствовать реализация программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества. Стороны продолжат упрощать процедуры экспортных и импортных операций и увеличивать долю товаров с высокой добавленной стоимостью. Планируется расширить взаимодействие в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, финансовой и банковской сферах, а также в ряде других секторов.Товарооборот России со странами Шанхайской организации сотрудничества в прошлом году превысил 400 миллиардов долларов, доля рубля во взаиморасчетах со странами объединения составляет 98%, сообщал ранее президент России Владимир Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лидеры стран ШОС подписали Бишкекскую декларацию – о чем документТоварооборот растет: компании юга России выходят на рынки АСЕАНРано или поздно всем придется договариваться о принципах мироустройства – Путин
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шос, торговля, михаил мишустин, внешняя торговля, товарооборот
Товарооборот России со странами ШОС превысил 33 триллиона рублей

Россия наращивает торгово-экономическое сотрудничество со странами ШОС – Мишустин

12:30 20.10.2026
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Товарооборот России со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) превысил 33 триллиона рублей. Об этом проинформировал глава российского правительства Михаил Мишустин в рамках заседания Совета глав правительств государств – членов ШОС в расширенном составе в Душанбе. Кадры опубликовала пресс-служба Кабмина РФ.
"Для России вопросы взаимодействия с участниками Шанхайской организации сотрудничества имеют особое значение. В прошлом году наш товарооборот со странами организации превысил 33 трлн рублей. В первом полугодии текущего года вырос еще на 18%. Большинство расчетов ведутся в национальных валютах. Хотя напомню, еще 5 лет назад таким образом проходило лишь около половины платежей", – сказал Мишустин.
Углублению кооперации, по его словам, будет способствовать реализация программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества. Стороны продолжат упрощать процедуры экспортных и импортных операций и увеличивать долю товаров с высокой добавленной стоимостью. Планируется расширить взаимодействие в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, финансовой и банковской сферах, а также в ряде других секторов.
Товарооборот России со странами Шанхайской организации сотрудничества в прошлом году превысил 400 миллиардов долларов, доля рубля во взаиморасчетах со странами объединения составляет 98%, сообщал ранее президент России Владимир Путин.
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ШОСТорговляМихаил МишустинВнешняя торговляТоварооборот
 
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