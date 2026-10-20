https://crimea.ria.ru/20261020/tovarooborot-rossii-so-stranami-shos-prevysil-33-trilliona-rubley-1160353118.html

Товарооборот России со странами ШОС превысил 33 триллиона рублей

Товарооборот России со странами ШОС превысил 33 триллиона рублей - РИА Новости Крым, 20.10.2026

Товарооборот России со странами ШОС превысил 33 триллиона рублей

Товарооборот России со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) превысил 33 триллиона рублей. Об этом проинформировал глава российского... РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T12:30

2026-10-20T12:30

2026-10-20T12:30

шос

торговля

михаил мишустин

внешняя торговля

товарооборот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Товарооборот России со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) превысил 33 триллиона рублей. Об этом проинформировал глава российского правительства Михаил Мишустин в рамках заседания Совета глав правительств государств – членов ШОС в расширенном составе в Душанбе. Кадры опубликовала пресс-служба Кабмина РФ.Углублению кооперации, по его словам, будет способствовать реализация программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества. Стороны продолжат упрощать процедуры экспортных и импортных операций и увеличивать долю товаров с высокой добавленной стоимостью. Планируется расширить взаимодействие в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, финансовой и банковской сферах, а также в ряде других секторов.Товарооборот России со странами Шанхайской организации сотрудничества в прошлом году превысил 400 миллиардов долларов, доля рубля во взаиморасчетах со странами объединения составляет 98%, сообщал ранее президент России Владимир Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лидеры стран ШОС подписали Бишкекскую декларацию – о чем документТоварооборот растет: компании юга России выходят на рынки АСЕАНРано или поздно всем придется договариваться о принципах мироустройства – Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шос, торговля, михаил мишустин, внешняя торговля, товарооборот