https://crimea.ria.ru/20261020/ssha-zaderzhivayut-postavki-ukraine-raket-perekhvatchikov-dlya-zrk-patriot-1160341853.html

США задерживают поставки Украине ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot

США задерживают поставки Украине ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot - РИА Новости Крым, 20.10.2026

США задерживают поставки Украине ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot

Администрация США не одобрила передачу третьими странами Украине ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом пишет The... РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T06:29

2026-10-20T06:29

2026-10-20T06:30

сша

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поставки западного оружия украине

patriot (зенитный ракетный комплекс)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Администрация США не одобрила передачу третьими странами Украине ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом пишет The Washington Post.При этом, по данным источников газеты, Хегсет продолжает одобрять некоторые виды американской помощи Украине.Как сообщил ранее сегодня портал Axios, глава киевского режима Владимир Зеленский в разговоре с американскими сенаторами в понедельник пожаловался, что у Украины почти не осталось боеприпасов к системам ПВО Patriot, так как Хегсет якобы не дает согласия на поставку ракет-перехватчиков. Все это произошло на фоне критики президента США Дональда Трампа в адрес Зеленского.Трамп ранее заявил, что Украине необходим новый лидер на посту президента. По его словам, Зеленский мог уже неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но принял решение этого не делать. Зеленский представляет угрозу для всего мира, заявил Трамп. Также он призвал провести выборы на Украине.Позже в интервью NewsMax глава Белого дома заявил, что Зеленский — не тот человек, с которым США стоит иметь дело. По словам американского лидера, нынешний глава киевского режима разрушил Украину.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Президентские выборы на Украине: Зеленский назвал сроки"Не сможем выстоять": Зеленский сделал неутешительный прогноз для УкраиныПора заканчивать: почему Трамп начал резко высказываться о Зеленском

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, украина, новости, поставки западного оружия украине, patriot (зенитный ракетный комплекс)