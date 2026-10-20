Рейтинг@Mail.ru
США задерживают поставки Украине ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261020/ssha-zaderzhivayut-postavki-ukraine-raket-perekhvatchikov-dlya-zrk-patriot-1160341853.html
США задерживают поставки Украине ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot
США задерживают поставки Украине ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot - РИА Новости Крым, 20.10.2026
США задерживают поставки Украине ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot
Администрация США не одобрила передачу третьими странами Украине ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом пишет The... РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T06:29
2026-10-20T06:30
сша
украина
новости
поставки западного оружия украине
patriot (зенитный ракетный комплекс)
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111511/03/1115110319_61:76:712:442_1920x0_80_0_0_9cb87172f25fc88afff53126e2db86d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Администрация США не одобрила передачу третьими странами Украине ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом пишет The Washington Post.При этом, по данным источников газеты, Хегсет продолжает одобрять некоторые виды американской помощи Украине.Как сообщил ранее сегодня портал Axios, глава киевского режима Владимир Зеленский в разговоре с американскими сенаторами в понедельник пожаловался, что у Украины почти не осталось боеприпасов к системам ПВО Patriot, так как Хегсет якобы не дает согласия на поставку ракет-перехватчиков. Все это произошло на фоне критики президента США Дональда Трампа в адрес Зеленского.Трамп ранее заявил, что Украине необходим новый лидер на посту президента. По его словам, Зеленский мог уже неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но принял решение этого не делать. Зеленский представляет угрозу для всего мира, заявил Трамп. Также он призвал провести выборы на Украине.Позже в интервью NewsMax глава Белого дома заявил, что Зеленский — не тот человек, с которым США стоит иметь дело. По словам американского лидера, нынешний глава киевского режима разрушил Украину.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Президентские выборы на Украине: Зеленский назвал сроки"Не сможем выстоять": Зеленский сделал неутешительный прогноз для УкраиныПора заканчивать: почему Трамп начал резко высказываться о Зеленском
сша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111511/03/1115110319_0:0:756:567_1920x0_80_0_0_7dc478cefccaf23d47d2c5540bf6e1fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, украина, новости, поставки западного оружия украине, patriot (зенитный ракетный комплекс)
США задерживают поставки Украине ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot

Администрация Трампа не одобрила передачу Киеву третьей страной ракет для ЗРК Patriot

06:29 20.10.2026 (обновлено: 06:30 20.10.2026)
 
© Фото: DoD / Glenn Fawcett / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
© Фото: DoD / Glenn Fawcett
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Администрация США не одобрила передачу третьими странами Украине ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом пишет The Washington Post.
"По крайней мере, часть передаваемых ракет-перехватчиков Patriot идет из дружественных Украине стран, и для этого требуется одобрение военного министра Пита Хегсета. Хегсет формально не отклонил передачу, но и не выполнил необходимые шаги для ее утверждения", - цитирует сообщение "Интерфакс".
При этом, по данным источников газеты, Хегсет продолжает одобрять некоторые виды американской помощи Украине.
Как сообщил ранее сегодня портал Axios, глава киевского режима Владимир Зеленский в разговоре с американскими сенаторами в понедельник пожаловался, что у Украины почти не осталось боеприпасов к системам ПВО Patriot, так как Хегсет якобы не дает согласия на поставку ракет-перехватчиков. Все это произошло на фоне критики президента США Дональда Трампа в адрес Зеленского.
Трамп ранее заявил, что Украине необходим новый лидер на посту президента. По его словам, Зеленский мог уже неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но принял решение этого не делать. Зеленский представляет угрозу для всего мира, заявил Трамп. Также он призвал провести выборы на Украине.
Позже в интервью NewsMax глава Белого дома заявил, что Зеленский — не тот человек, с которым США стоит иметь дело. По словам американского лидера, нынешний глава киевского режима разрушил Украину.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Президентские выборы на Украине: Зеленский назвал сроки
"Не сможем выстоять": Зеленский сделал неутешительный прогноз для Украины
Пора заканчивать: почему Трамп начал резко высказываться о Зеленском
 
СШАУкраинаНовостиПоставки западного оружия УкраинеPatriot (зенитный ракетный комплекс)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:42Крымчан предупредили о возможных аварийных отключениях света
08:39За ночь над Россией сбили 136 украинских беспилотников
08:35Новости Крыма - главное на утро 20 октября
08:25Часть Крыма осталась без воды: где отключили
08:18Удар с воздуха: на Украине поражены логистические центры и суда с военным грузом
08:14Халатность или диверсия: как погиб линкор "Императрица Мария"
08:10Шторм в Крыму: повалены деревья и подтоплены дома
07:50Подтопления в Кореизе: ситуацию признали природной ЧС
07:49"Дикость": что будет с Европой после большого гражданского противостояния
07:36Глава МИД Ирана заявил о тесном сотрудничестве Тегерана и Москвы
07:19Южный берег Крыма снова зальет дождями - объявлено экстренное предупреждение
06:58Авария оставила без света Алупку и два поселка на ЮБК
06:45На правом берегу Днепра сожжена автомобильная техника ВСУ
06:29США задерживают поставки Украине ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot
06:02Работа и зарплата – какие профессии востребованы в Крыму
00:01В тылу циклона: погода в Крыму на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 20 октября
23:09Зеленский не хочет завершать украинский конфликт – Трамп
22:33Кадровые перестановки в Кабмине и паводки в Крыму: главное за день
21:55На 145 улицах Алушты отремонтируют освещение
Лента новостейМолния