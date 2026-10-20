США задерживают поставки Украине ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot
Администрация Трампа не одобрила передачу Киеву третьей страной ракет для ЗРК Patriot
06:29 20.10.2026 (обновлено: 06:30 20.10.2026)
© Фото: DoD / Glenn Fawcett
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Администрация США не одобрила передачу третьими странами Украине ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом пишет The Washington Post.
"По крайней мере, часть передаваемых ракет-перехватчиков Patriot идет из дружественных Украине стран, и для этого требуется одобрение военного министра Пита Хегсета. Хегсет формально не отклонил передачу, но и не выполнил необходимые шаги для ее утверждения", - цитирует сообщение "Интерфакс".
При этом, по данным источников газеты, Хегсет продолжает одобрять некоторые виды американской помощи Украине.
Как сообщил ранее сегодня портал Axios, глава киевского режима Владимир Зеленский в разговоре с американскими сенаторами в понедельник пожаловался, что у Украины почти не осталось боеприпасов к системам ПВО Patriot, так как Хегсет якобы не дает согласия на поставку ракет-перехватчиков. Все это произошло на фоне критики президента США Дональда Трампа в адрес Зеленского.
Трамп ранее заявил, что Украине необходим новый лидер на посту президента. По его словам, Зеленский мог уже неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но принял решение этого не делать. Зеленский представляет угрозу для всего мира, заявил Трамп. Также он призвал провести выборы на Украине.
Позже в интервью NewsMax глава Белого дома заявил, что Зеленский — не тот человек, с которым США стоит иметь дело. По словам американского лидера, нынешний глава киевского режима разрушил Украину.
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