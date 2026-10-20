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Окружение Зеленского сотрудничало с мексиканскими наркокартелями - СВР - РИА Новости Крым, 20.10.2026
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Окружение Зеленского сотрудничало с мексиканскими наркокартелями - СВР
Окружение Зеленского сотрудничало с мексиканскими наркокартелями - СВР - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Окружение Зеленского сотрудничало с мексиканскими наркокартелями - СВР
Во время расследования деятельности мексиканских наркокартелей спецслужбы США получили сведения об их сотрудничестве с представителями режима Владимира... РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T11:49
2026-10-20T11:51
служба внешней разведки (свр)
украина
сша
наркотики
мексика
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Во время расследования деятельности мексиканских наркокартелей спецслужбы США получили сведения об их сотрудничестве с представителями режима Владимира Зеленского. В частности, обучению мексиканских боевиков управлению дронами. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) РФ.По данным СВР, американцы выявили, что преступные группировки в течение длительного времени направляли своих боевиков на Украину для обучения навыкам сборки и использования в боевых условиях БПЛА. Установлены не менее 80 человек, которые прошли соответствующую подготовку в составе ВСУ. Плата за такое "образование" перечислялась близким к Зеленскому.В офисе украинского президента сознают, что появление в рядах наркокартелей обученных операторов FPV-дронов создает риски для жизни офицеров американских силовых структур, задействованных в операциях по борьбе с наркотрафиком на границе с Мексикой.Этот факт встает в один ряд с "беспредельной коррупцией гауляйтера Украины", его хамством, игнорированием более чем очевидных намеков Вашингтона не наносить удары по российским НПЗ, а также с отказом проводить выборы, резюмировали в СВР.Ранее в СВР сообщали, что киевский режим наращивает сотрудничество с крупнейшими мексиканскими наркокартелями, погрязшая в коррупции украинская власть стремится заработать на транзите наркотиков.Кроме того, спецслужба одной из стран Запада совместно с Киевом готовят провокацию, цель которой – обвинить Россию в поставках оружия наркокартелям в странах Латинской Америки.Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в страны Латинской Америки и Ближнего Востока прибыли сотни украинских военных инструкторов, а сами ВСУ продали криминальным группировкам в Европе свыше пяти тысяч ударных беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Солдаты ВСУ пытались продать грузовик с оружиемУкраина готова торговать оружием: что задумал ЗеленскийУкраину превратили в одну из крупнейших нарколабораторий мира
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служба внешней разведки (свр), украина, сша, наркотики, мексика, владимир зеленский
Окружение Зеленского сотрудничало с мексиканскими наркокартелями - СВР

ВСУ обучали боевиков мексиканских наркокартелей управлению дронами - СВР

11:49 20.10.2026 (обновлено: 11:51 20.10.2026)
 
© SAMEER AL-DOUMYУкраинский военный управляет беспилотником, Фото AFP
Украинский военный управляет беспилотником, Фото AFP
© SAMEER AL-DOUMY
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Во время расследования деятельности мексиканских наркокартелей спецслужбы США получили сведения об их сотрудничестве с представителями режима Владимира Зеленского. В частности, обучению мексиканских боевиков управлению дронами. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) РФ.
"В Киеве возник новый повод для паники. Офису президента Украины стало известно, что правоохранительные органы США в ходе расследования незаконной деятельности мексиканских наркокартелей получили сведения об их сотрудничестве с представителями режима Зеленского", - говорится в сообщении.
По данным СВР, американцы выявили, что преступные группировки в течение длительного времени направляли своих боевиков на Украину для обучения навыкам сборки и использования в боевых условиях БПЛА. Установлены не менее 80 человек, которые прошли соответствующую подготовку в составе ВСУ. Плата за такое "образование" перечислялась близким к Зеленскому.
В офисе украинского президента сознают, что появление в рядах наркокартелей обученных операторов FPV-дронов создает риски для жизни офицеров американских силовых структур, задействованных в операциях по борьбе с наркотрафиком на границе с Мексикой.
"С учетом этого сотрудничество Зеленского с наркокартелями может стать очередным "гвоздем в крышку гроба" его политической карьеры", - отметили в российской разведке.
Этот факт встает в один ряд с "беспредельной коррупцией гауляйтера Украины", его хамством, игнорированием более чем очевидных намеков Вашингтона не наносить удары по российским НПЗ, а также с отказом проводить выборы, резюмировали в СВР.
Ранее в СВР сообщали, что киевский режим наращивает сотрудничество с крупнейшими мексиканскими наркокартелями, погрязшая в коррупции украинская власть стремится заработать на транзите наркотиков.
Кроме того, спецслужба одной из стран Запада совместно с Киевом готовят провокацию, цель которой – обвинить Россию в поставках оружия наркокартелям в странах Латинской Америки.
Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в страны Латинской Америки и Ближнего Востока прибыли сотни украинских военных инструкторов, а сами ВСУ продали криминальным группировкам в Европе свыше пяти тысяч ударных беспилотников.
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Служба внешней разведки (СВР)УкраинаСШАнаркотикиМексикаВладимир Зеленский
 
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