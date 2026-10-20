https://crimea.ria.ru/20261020/ssha-rassleduyut-sotrudnichestvo-kieva-s-meksikanskimi-narkokartelyami---svr-1160350299.html

Окружение Зеленского сотрудничало с мексиканскими наркокартелями - СВР

Окружение Зеленского сотрудничало с мексиканскими наркокартелями - СВР - РИА Новости Крым, 20.10.2026

Окружение Зеленского сотрудничало с мексиканскими наркокартелями - СВР

Во время расследования деятельности мексиканских наркокартелей спецслужбы США получили сведения об их сотрудничестве с представителями режима Владимира... РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T11:49

2026-10-20T11:49

2026-10-20T11:51

служба внешней разведки (свр)

украина

сша

наркотики

мексика

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Во время расследования деятельности мексиканских наркокартелей спецслужбы США получили сведения об их сотрудничестве с представителями режима Владимира Зеленского. В частности, обучению мексиканских боевиков управлению дронами. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) РФ.По данным СВР, американцы выявили, что преступные группировки в течение длительного времени направляли своих боевиков на Украину для обучения навыкам сборки и использования в боевых условиях БПЛА. Установлены не менее 80 человек, которые прошли соответствующую подготовку в составе ВСУ. Плата за такое "образование" перечислялась близким к Зеленскому.В офисе украинского президента сознают, что появление в рядах наркокартелей обученных операторов FPV-дронов создает риски для жизни офицеров американских силовых структур, задействованных в операциях по борьбе с наркотрафиком на границе с Мексикой.Этот факт встает в один ряд с "беспредельной коррупцией гауляйтера Украины", его хамством, игнорированием более чем очевидных намеков Вашингтона не наносить удары по российским НПЗ, а также с отказом проводить выборы, резюмировали в СВР.Ранее в СВР сообщали, что киевский режим наращивает сотрудничество с крупнейшими мексиканскими наркокартелями, погрязшая в коррупции украинская власть стремится заработать на транзите наркотиков.Кроме того, спецслужба одной из стран Запада совместно с Киевом готовят провокацию, цель которой – обвинить Россию в поставках оружия наркокартелям в странах Латинской Америки.Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в страны Латинской Америки и Ближнего Востока прибыли сотни украинских военных инструкторов, а сами ВСУ продали криминальным группировкам в Европе свыше пяти тысяч ударных беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Солдаты ВСУ пытались продать грузовик с оружиемУкраина готова торговать оружием: что задумал ЗеленскийУкраину превратили в одну из крупнейших нарколабораторий мира

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сша

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

служба внешней разведки (свр), украина, сша, наркотики, мексика, владимир зеленский