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Спортсмены России получили право на флаг и гимн в 24 видах спорта
Спортсмены России получили право на флаг и гимн в 24 видах спорта - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Спортсмены России получили право на флаг и гимн в 24 видах спорта
Взрослые спортсмены из России получили право выступать под флагом и гимном на международных турнирах по 24 видам спорта, юниоры – по 29 видам. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T13:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Взрослые спортсмены из России получили право выступать под флагом и гимном на международных турнирах по 24 видам спорта, юниоры – по 29 видам. Об этом сообщил министр спорта страны, глава Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев на встрече с главой государства Владимиром Путиным.По его словам, Россия готовится к юношеской Олимпиаде, которая пройдет в ноябре в Дакаре (Сенегал), а также к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе.Он указал, что с начала года гимн России прозвучал на различных первенствах мира и Европы 300 раз, в них приняли участие более 1000 спортсменов. По словам Дегтярева, "все идет к тому, что все виды спорта мы отстоим". "Там, где не получается, мы идем в судебные институты, в CAS (Спортивный арбитражный суд), выиграли суды у Международной федерации бобслея, санного спорта, лыжных гонок. Уже прошло заседание у биатлонистов, ждем решения, оно не опубликовано, но чувствуем, что качнулась ситуация. И судимся по легкой атлетике, керлингу и хоккею", - добавил министр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Россиянку Екатерину Гамову включили в Международный зал славы волейболаРоссиянка впервые победила на чемпионате Европы по настольному теннисуРоссийские пловцы взяли семь медалей на Кубке мира
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михаил дегтярев, спорт, россия, владимир путин (политик), новости, мок (международный олимпийский комитет), олимпийский комитет россии
Спортсмены России получили право на флаг и гимн в 24 видах спорта
Российские спортсмены могут выступать под флагом и гимном в 24 видах спорта – Дегтярев
13:44 20.10.2026 (обновлено: 13:47 20.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Взрослые спортсмены из России получили право выступать под флагом и гимном на международных турнирах по 24 видам спорта, юниоры – по 29 видам. Об этом сообщил министр спорта страны, глава Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев на встрече с главой государства Владимиром Путиным.
"Олимпийский комитет восстановлен решением МОК, все рекомендации о дискриминационных мерах сняты, и мы продолжаем теперь имплементацию этого решения с федерациями. На сегодняшний день по взрослым – 24 вида спорта у нас под флагом, юниоры – 29. Было на 2024 год ноль и ноль: ни одна федерация нас не допускала", - сказал Дегтярев.
По его словам, Россия готовится к юношеской Олимпиаде, которая пройдет в ноябре в Дакаре (Сенегал), а также к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе.
"Почему они важны для нас? Потому что это третьи игры в Лос-Анджелесе, дважды мы не принимали участие. В 1932 году Советский Союз еще не был членом МОК, после Российской Империи не вернулся, а в 1984 году игры были бойкотированы. Таким образом, у нас исторический шанс туда поехать, и все к этому идет, начались отборы. В МОК мы восстановлены, готовимся", отметил министр.
Он указал, что с начала года гимн России прозвучал на различных первенствах мира и Европы 300 раз, в них приняли участие более 1000 спортсменов. По словам Дегтярева, "все идет к тому, что все виды спорта мы отстоим".
"Там, где не получается, мы идем в судебные институты, в CAS (Спортивный арбитражный суд), выиграли суды у Международной федерации бобслея, санного спорта, лыжных гонок. Уже прошло заседание у биатлонистов, ждем решения, оно не опубликовано, но чувствуем, что качнулась ситуация. И судимся по легкой атлетике, керлингу и хоккею", - добавил министр.
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