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Спортсмены России получили право на флаг и гимн в 24 видах спорта

Спортсмены России получили право на флаг и гимн в 24 видах спорта - РИА Новости Крым, 20.10.2026

Спортсмены России получили право на флаг и гимн в 24 видах спорта

Взрослые спортсмены из России получили право выступать под флагом и гимном на международных турнирах по 24 видам спорта, юниоры – по 29 видам. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T13:44

2026-10-20T13:44

2026-10-20T13:47

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олимпийский комитет россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Взрослые спортсмены из России получили право выступать под флагом и гимном на международных турнирах по 24 видам спорта, юниоры – по 29 видам. Об этом сообщил министр спорта страны, глава Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев на встрече с главой государства Владимиром Путиным.По его словам, Россия готовится к юношеской Олимпиаде, которая пройдет в ноябре в Дакаре (Сенегал), а также к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе.Он указал, что с начала года гимн России прозвучал на различных первенствах мира и Европы 300 раз, в них приняли участие более 1000 спортсменов. По словам Дегтярева, "все идет к тому, что все виды спорта мы отстоим". "Там, где не получается, мы идем в судебные институты, в CAS (Спортивный арбитражный суд), выиграли суды у Международной федерации бобслея, санного спорта, лыжных гонок. Уже прошло заседание у биатлонистов, ждем решения, оно не опубликовано, но чувствуем, что качнулась ситуация. И судимся по легкой атлетике, керлингу и хоккею", - добавил министр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Россиянку Екатерину Гамову включили в Международный зал славы волейболаРоссиянка впервые победила на чемпионате Европы по настольному теннисуРоссийские пловцы взяли семь медалей на Кубке мира

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил дегтярев, спорт, россия, владимир путин (политик), новости, мок (международный олимпийский комитет), олимпийский комитет россии