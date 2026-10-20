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Смерть ребенка в Крыму: дело на контроле Бастрыкина - РИА Новости Крым, 20.10.2026
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Смерть ребенка в Крыму: дело на контроле Бастрыкина
Смерть ребенка в Крыму: дело на контроле Бастрыкина - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Смерть ребенка в Крыму: дело на контроле Бастрыкина
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти ребенка в Крыму из-за... РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T15:54
2026-10-20T15:54
крым
гсу ск россии по крыму и севастополю
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
происшествия
уголовный кодекс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти ребенка в Крыму из-за ненадлежащего оказания медпомощи. Об этом сообщил Следком РФ в своем канале в МАКС.Уточняется, что крымские следователи открыли по данному факту уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности."Председатель Следственного комитета России Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", – сообщили в центральном аппарате ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело о смерти новорожденной в Симферополе: Бастрыкин требует ускорить расследованиеПерелом позвоночника у школьника в Крыму – дело у БастрыкинаВ Ульяновской области двухлетний ребенок умер в очереди к педиатру
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крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, происшествия, уголовный кодекс, новости крыма, дети
Смерть ребенка в Крыму: дело на контроле Бастрыкина

Бастрыкин взял на контроль дело о смерти ребенка в Крыму из-за ненадлежащей помощи врачей

15:54 20.10.2026
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационной палате
Медицинский работник в реанимационной палате - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости . Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти ребенка в Крыму из-за ненадлежащего оказания медпомощи. Об этом сообщил Следком РФ в своем канале в МАКС.
"В социальных медиа сообщается, что, по мнению жительницы Симферополя, причиной смерти ее ребенка могло стать ненадлежащее оказание медицинской помощи", – сказано в сообщении.
Уточняется, что крымские следователи открыли по данному факту уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
"Председатель Следственного комитета России Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", – сообщили в центральном аппарате ведомства.
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