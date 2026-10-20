https://crimea.ria.ru/20261020/skoraya-ne-smogla-proekhat-v-koreize-muzhchinu-evakuirovali-cherez-kryshu-1160344880.html

Скорая не смогла проехать: в Кореизе мужчину эвакуировали через крышу

Скорая не смогла проехать: в Кореизе мужчину эвакуировали через крышу - РИА Новости Крым, 20.10.2026

Скорая не смогла проехать: в Кореизе мужчину эвакуировали через крышу

В Кореизе из-за подтопления дорог скорая помощь не смогла проехать к мужчине, которому стало плохо. На помощь пришли спасатели, об этом сообщили в МЧС... РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T08:50

2026-10-20T08:50

2026-10-20T09:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Кореизе из-за подтопления дорог скорая помощь не смогла проехать к мужчине, которому стало плохо. На помощь пришли спасатели, об этом сообщили в МЧС Республики Крым.Сильные ливни обрушились на Крым с ночи 19 октября. В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Из зоны подтопления эвакуированы две семьи. Ситуация с подтоплениями признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.Сотрудники "КРЫМ-СПАСа" и ГУ МЧС России по Крыму эвакуировали мужчину через крыши соседних домов при помощи спецснаряжения и мягких носилок. Мужчину передали медикам скорой помощи.Спасатели ликвидировали последствия подтопления в Кореизе всю ночь. Проведена расчистка двух улиц от крупного мусора и камней, созданы две временные дамбы, использовано 295 мешков с песком. На базе администрации поселка функционирует межведомственный оперативный штаб. Ведется непрерывный мониторинг обстановки.Как сообщалось, очень сильные дожди продолжат заливать Южный берег Крыма во вторник, объявлено экстренное предупреждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подтопления в Кореизе - развернуты два боевых участка для ликвидации последствий "Здесь ребенок!": в затопленном Кореизе спасают людей из домовПоток несется с гор - в Кореизе спасатели ликвидируют последствия непогоды

кореиз

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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