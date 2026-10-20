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Скорая не смогла проехать: в Кореизе мужчину эвакуировали через крышу - РИА Новости Крым, 20.10.2026
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Скорая не смогла проехать: в Кореизе мужчину эвакуировали через крышу
Скорая не смогла проехать: в Кореизе мужчину эвакуировали через крышу - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Скорая не смогла проехать: в Кореизе мужчину эвакуировали через крышу
В Кореизе из-за подтопления дорог скорая помощь не смогла проехать к мужчине, которому стало плохо. На помощь пришли спасатели, об этом сообщили в МЧС... РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T08:50
2026-10-20T09:14
подтопления
подтопления в кореизе
кореиз
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Кореизе из-за подтопления дорог скорая помощь не смогла проехать к мужчине, которому стало плохо. На помощь пришли спасатели, об этом сообщили в МЧС Республики Крым.Сильные ливни обрушились на Крым с ночи 19 октября. В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Из зоны подтопления эвакуированы две семьи. Ситуация с подтоплениями признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.Сотрудники "КРЫМ-СПАСа" и ГУ МЧС России по Крыму эвакуировали мужчину через крыши соседних домов при помощи спецснаряжения и мягких носилок. Мужчину передали медикам скорой помощи.Спасатели ликвидировали последствия подтопления в Кореизе всю ночь. Проведена расчистка двух улиц от крупного мусора и камней, созданы две временные дамбы, использовано 295 мешков с песком. На базе администрации поселка функционирует межведомственный оперативный штаб. Ведется непрерывный мониторинг обстановки.Как сообщалось, очень сильные дожди продолжат заливать Южный берег Крыма во вторник, объявлено экстренное предупреждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подтопления в Кореизе - развернуты два боевых участка для ликвидации последствий "Здесь ребенок!": в затопленном Кореизе спасают людей из домовПоток несется с гор - в Кореизе спасатели ликвидируют последствия непогоды
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подтопления, подтопления в кореизе , кореиз, скорая помощь, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), "крым-спас", происшествия, новости крыма
Скорая не смогла проехать: в Кореизе мужчину эвакуировали через крышу

В подтопленном Кореизе мужчину пришлось эвакуировать через крышу для оказания медпомощи

08:50 20.10.2026 (обновлено: 09:14 20.10.2026)
 
© МЧС Республики КрымВ Кореизе мужчину пришлось эвакуировать через крышу для оказания медпомощи
В Кореизе мужчину пришлось эвакуировать через крышу для оказания медпомощи
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Кореизе из-за подтопления дорог скорая помощь не смогла проехать к мужчине, которому стало плохо. На помощь пришли спасатели, об этом сообщили в МЧС Республики Крым.
Сильные ливни обрушились на Крым с ночи 19 октября. В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Из зоны подтопления эвакуированы две семьи. Ситуация с подтоплениями признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.
"Ночью в поселке Кореиз сотрудники скорой помощи сообщили спасателям о том, что на улице Родниковая в одном из домовладений у пожилого мужчины ухудшилось самочувствие, медработники не могут попасть к нему из-за подтопления улицы", – говорится в сообщении.
Сотрудники "КРЫМ-СПАСа" и ГУ МЧС России по Крыму эвакуировали мужчину через крыши соседних домов при помощи спецснаряжения и мягких носилок. Мужчину передали медикам скорой помощи.
Спасатели ликвидировали последствия подтопления в Кореизе всю ночь. Проведена расчистка двух улиц от крупного мусора и камней, созданы две временные дамбы, использовано 295 мешков с песком. На базе администрации поселка функционирует межведомственный оперативный штаб. Ведется непрерывный мониторинг обстановки.
Как сообщалось, очень сильные дожди продолжат заливать Южный берег Крыма во вторник, объявлено экстренное предупреждение.
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ПодтопленияПодтопления в КореизеКореизСкорая помощьМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)"КРЫМ-СПАС"ПроисшествияНовости Крыма
 
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