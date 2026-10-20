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Шторм в Крыму: повалены деревья и подтоплены дома
Шторм в Крыму: повалены деревья и подтоплены дома - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Шторм в Крыму: повалены деревья и подтоплены дома
В Крыму ветер повалил деревья и столбы, из-за сильного дождя подтоплены частные дома и участки. Об этом утром во вторник сообщили в ГУ МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 20.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В Крыму ветер повалил деревья и столбы, из-за сильного дождя подтоплены частные дома и участки. Об этом утром во вторник сообщили в ГУ МЧС России по республике.В Судаке из-за сильного ливня подтоплены несколько частных домовладений. В селе Веселое (ул. Ленина) вода зашла на территории участков и в подвал дома, работы по откачке воды были оперативно завершены. В городе Судак (ул. Алуштинская) из-за мощного потока воды подтоплены территория домовладения и улица. В настоящий момент проводятся аварийно-спасательные работы. Всего для ликвидации происшествий привлечено от 187 человека и 38 единиц техники.Сильные ливни обрушились на Крым с ночи 19 октября. На Ай-Петри выпала трехмесячная норма осадков, в Ялте – почти полуторамесячная. В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Из зоны подтопления эвакуированы две семьи.Как сообщалось, ситуация с подтоплениями в южнобережном поселке Кореиз признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования. Очень сильные дожди продолжат заливать Южный берег Крыма во вторник, объявлено экстренное предупреждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Ай-Петри выпала трехмесячная норма осадковКрым во власти шторма - как полуостров переживает разгул стихии12 происшествий: в пяти городах Крыма шторм повалил деревья и столбы
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РИА Новости Крым
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Шторм в Крыму: повалены деревья и подтоплены дома
Из-за шторма в Крыму повалены деревья и подтоплены частные дома