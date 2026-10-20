Рейтинг@Mail.ru
Шторм в Крыму: повалены деревья и подтоплены дома - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261020/shtorm-v-krymu-povaleny-derevya-i-podtopleny-doma-1160343628.html
Шторм в Крыму: повалены деревья и подтоплены дома
Шторм в Крыму: повалены деревья и подтоплены дома - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Шторм в Крыму: повалены деревья и подтоплены дома
В Крыму ветер повалил деревья и столбы, из-за сильного дождя подтоплены частные дома и участки. Об этом утром во вторник сообщили в ГУ МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T08:10
2026-10-20T08:10
штормовое предупреждение
новости крыма
срочные новости крыма
крым
подтопления
судак
гу мчс рф по республике крым
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0b/15/1142029296_23:0:1200:662_1920x0_80_0_0_5886dde725ab23202b028e331eaa2fa6.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В Крыму ветер повалил деревья и столбы, из-за сильного дождя подтоплены частные дома и участки. Об этом утром во вторник сообщили в ГУ МЧС России по республике.В Судаке из-за сильного ливня подтоплены несколько частных домовладений. В селе Веселое (ул. Ленина) вода зашла на территории участков и в подвал дома, работы по откачке воды были оперативно завершены. В городе Судак (ул. Алуштинская) из-за мощного потока воды подтоплены территория домовладения и улица. В настоящий момент проводятся аварийно-спасательные работы. Всего для ликвидации происшествий привлечено от 187 человека и 38 единиц техники.Сильные ливни обрушились на Крым с ночи 19 октября. На Ай-Петри выпала трехмесячная норма осадков, в Ялте – почти полуторамесячная. В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Из зоны подтопления эвакуированы две семьи.Как сообщалось, ситуация с подтоплениями в южнобережном поселке Кореиз признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования. Очень сильные дожди продолжат заливать Южный берег Крыма во вторник, объявлено экстренное предупреждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Ай-Петри выпала трехмесячная норма осадковКрым во власти шторма - как полуостров переживает разгул стихии12 происшествий: в пяти городах Крыма шторм повалил деревья и столбы
крым
судак
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0b/15/1142029296_214:0:1097:662_1920x0_80_0_0_73252a2e16c20b3953ebe6672073eaf1.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
штормовое предупреждение, новости крыма, срочные новости крыма, крым, подтопления, судак, гу мчс рф по республике крым
Шторм в Крыму: повалены деревья и подтоплены дома

Из-за шторма в Крыму повалены деревья и подтоплены частные дома

08:10 20.10.2026
 
© ГУП РК "Крымэнерго"Шторм в Крыму
Шторм в Крыму
© ГУП РК "Крымэнерго"
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В Крыму ветер повалил деревья и столбы, из-за сильного дождя подтоплены частные дома и участки. Об этом утром во вторник сообщили в ГУ МЧС России по республике.
"За прошедшие сутки в результате прохождения комплекса опасных метеоявлений на территории Алушты, Судака, Феодосии, Ялты и Бахчисарайского района зарегистрированы происшествия, связанные с падением столбов освещения и деревьев", - говорится в сообщении.
В Судаке из-за сильного ливня подтоплены несколько частных домовладений. В селе Веселое (ул. Ленина) вода зашла на территории участков и в подвал дома, работы по откачке воды были оперативно завершены. В городе Судак (ул. Алуштинская) из-за мощного потока воды подтоплены территория домовладения и улица. В настоящий момент проводятся аварийно-спасательные работы.
Всего для ликвидации происшествий привлечено от 187 человека и 38 единиц техники.
Сильные ливни обрушились на Крым с ночи 19 октября. На Ай-Петри выпала трехмесячная норма осадков, в Ялте – почти полуторамесячная. В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Из зоны подтопления эвакуированы две семьи.
Как сообщалось, ситуация с подтоплениями в южнобережном поселке Кореиз признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.
Очень сильные дожди продолжат заливать Южный берег Крыма во вторник, объявлено экстренное предупреждение.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Ай-Петри выпала трехмесячная норма осадков
Крым во власти шторма - как полуостров переживает разгул стихии
12 происшествий: в пяти городах Крыма шторм повалил деревья и столбы
 
Штормовое предупреждениеНовости КрымаСрочные новости КрымаКрымПодтопленияСудакГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:42Крымчан предупредили о возможных аварийных отключениях света
08:39За ночь над Россией сбили 136 украинских беспилотников
08:35Новости Крыма - главное на утро 20 октября
08:25Часть Крыма осталась без воды: где отключили
08:18Удар с воздуха: на Украине поражены логистические центры и суда с военным грузом
08:14Халатность или диверсия: как погиб линкор "Императрица Мария"
08:10Шторм в Крыму: повалены деревья и подтоплены дома
07:50Подтопления в Кореизе: ситуацию признали природной ЧС
07:49"Дикость": что будет с Европой после большого гражданского противостояния
07:36Глава МИД Ирана заявил о тесном сотрудничестве Тегерана и Москвы
07:19Южный берег Крыма снова зальет дождями - объявлено экстренное предупреждение
06:58Авария оставила без света Алупку и два поселка на ЮБК
06:45На правом берегу Днепра сожжена автомобильная техника ВСУ
06:29США задерживают поставки Украине ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot
06:02Работа и зарплата – какие профессии востребованы в Крыму
00:01В тылу циклона: погода в Крыму на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 20 октября
23:09Зеленский не хочет завершать украинский конфликт – Трамп
22:33Кадровые перестановки в Кабмине и паводки в Крыму: главное за день
21:55На 145 улицах Алушты отремонтируют освещение
Лента новостейМолния