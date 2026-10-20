https://crimea.ria.ru/20261020/shkolnyy-avtobus-popal-v-massovoe-dtp-v-rostovskoy-oblasti-1160375879.html
Школьный автобус попал в массовое ДТП в Ростовской области
Школьный автобус попал в массовое ДТП в Ростовской области - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Школьный автобус попал в массовое ДТП в Ростовской области
Школьный автобус, в салоне которого находились 16 детей и сопровождающая, стал участником ДТП в Ростовской области. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона. РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T21:13
2026-10-20T21:13
2026-10-20T21:15
ростовская область
госавтоинспекция ростовской области
дтп
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Школьный автобус, в салоне которого находились 16 детей и сопровождающая, стал участником ДТП в Ростовской области. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.Авария произошла днем во вторник в хуторе Ленинован на улице Ленина. На дороге столкнулись школьный автобус, Hyundai Accent и Dodge, уточнили в ведомстве."Водитель автомобиля Hyundai Accent, двигаясь со стороны автодороги Ростов — Таганрог, не предоставил преимущество в движении школьному автобусу "ПАЗ-423470-04", приближавшемуся справа. Автобус следовал от школы № 13 хутора Ленинован и осуществлял развоз детей после окончания уроков", - говорится в сообщении.В результате столкновения корейскую иномарку отбросило назад, где она также столкнулась с другой легковушкой.Ранее сообщалось, что микроавтобус столкнулся с грузовиком в турецкой провинции Орду на северо-востоке страны, погиб один человек, пострадали 23 человека, в том числе 18 школьников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ростовская область, госавтоинспекция ростовской области, дтп, происшествия, новости
Школьный автобус попал в массовое ДТП в Ростовской области
В Ростовской области школьный автобус с детьми попал в массовое ДТП
21:13 20.10.2026 (обновлено: 21:15 20.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Школьный автобус, в салоне которого находились 16 детей и сопровождающая, стал участником ДТП в Ростовской области. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
Авария произошла днем во вторник в хуторе Ленинован на улице Ленина. На дороге столкнулись школьный автобус, Hyundai Accent и Dodge, уточнили в ведомстве.
"Водитель автомобиля Hyundai Accent, двигаясь со стороны автодороги Ростов — Таганрог, не предоставил преимущество в движении школьному автобусу "ПАЗ-423470-04", приближавшемуся справа. Автобус следовал от школы № 13 хутора Ленинован и осуществлял развоз детей после окончания уроков", - говорится в сообщении.
В результате столкновения корейскую иномарку отбросило назад, где она также столкнулась с другой легковушкой.
"В ДТП пострадал водитель автомобиля Hyundai Accent. Водитель школьного автобуса, сопровождающая и 16 детей, находившихся в автобусе, не пострадали", - добавили в ГАИ.
Ранее сообщалось
, что микроавтобус столкнулся с грузовиком в турецкой провинции Орду на северо-востоке страны, погиб один человек, пострадали 23 человека, в том числе 18 школьников.
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