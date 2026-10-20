https://crimea.ria.ru/20261020/shkolnyy-avtobus-popal-v-massovoe-dtp-v-rostovskoy-oblasti-1160375879.html

Школьный автобус попал в массовое ДТП в Ростовской области

Школьный автобус попал в массовое ДТП в Ростовской области - РИА Новости Крым, 20.10.2026

Школьный автобус попал в массовое ДТП в Ростовской области

Школьный автобус, в салоне которого находились 16 детей и сопровождающая, стал участником ДТП в Ростовской области. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона. РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T21:13

2026-10-20T21:13

2026-10-20T21:15

ростовская область

госавтоинспекция ростовской области

дтп

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Школьный автобус, в салоне которого находились 16 детей и сопровождающая, стал участником ДТП в Ростовской области. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.Авария произошла днем во вторник в хуторе Ленинован на улице Ленина. На дороге столкнулись школьный автобус, Hyundai Accent и Dodge, уточнили в ведомстве."Водитель автомобиля Hyundai Accent, двигаясь со стороны автодороги Ростов — Таганрог, не предоставил преимущество в движении школьному автобусу "ПАЗ-423470-04", приближавшемуся справа. Автобус следовал от школы № 13 хутора Ленинован и осуществлял развоз детей после окончания уроков", - говорится в сообщении.В результате столкновения корейскую иномарку отбросило назад, где она также столкнулась с другой легковушкой.Ранее сообщалось, что микроавтобус столкнулся с грузовиком в турецкой провинции Орду на северо-востоке страны, погиб один человек, пострадали 23 человека, в том числе 18 школьников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, госавтоинспекция ростовской области, дтп, происшествия, новости