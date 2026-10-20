Рейтинг@Mail.ru
Школьный автобус попал в массовое ДТП в Ростовской области - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261020/shkolnyy-avtobus-popal-v-massovoe-dtp-v-rostovskoy-oblasti-1160375879.html
Школьный автобус попал в массовое ДТП в Ростовской области
Школьный автобус попал в массовое ДТП в Ростовской области - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Школьный автобус попал в массовое ДТП в Ростовской области
Школьный автобус, в салоне которого находились 16 детей и сопровождающая, стал участником ДТП в Ростовской области. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона. РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T21:13
2026-10-20T21:15
ростовская область
госавтоинспекция ростовской области
дтп
происшествия
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/14/1160375390_0:100:1320:843_1920x0_80_0_0_abe81a880ca5674a8d78157acded5130.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Школьный автобус, в салоне которого находились 16 детей и сопровождающая, стал участником ДТП в Ростовской области. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.Авария произошла днем во вторник в хуторе Ленинован на улице Ленина. На дороге столкнулись школьный автобус, Hyundai Accent и Dodge, уточнили в ведомстве."Водитель автомобиля Hyundai Accent, двигаясь со стороны автодороги Ростов — Таганрог, не предоставил преимущество в движении школьному автобусу "ПАЗ-423470-04", приближавшемуся справа. Автобус следовал от школы № 13 хутора Ленинован и осуществлял развоз детей после окончания уроков", - говорится в сообщении.В результате столкновения корейскую иномарку отбросило назад, где она также столкнулась с другой легковушкой.Ранее сообщалось, что микроавтобус столкнулся с грузовиком в турецкой провинции Орду на северо-востоке страны, погиб один человек, пострадали 23 человека, в том числе 18 школьников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ростовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/14/1160375390_32:0:1289:943_1920x0_80_0_0_c3f8edea0a494dce3d303091d6141520.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростовская область, госавтоинспекция ростовской области, дтп, происшествия, новости
Школьный автобус попал в массовое ДТП в Ростовской области

В Ростовской области школьный автобус с детьми попал в массовое ДТП

21:13 20.10.2026 (обновлено: 21:15 20.10.2026)
 
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской областиВ Ростовской области произошло ДТП с участием школьного автобуса
В Ростовской области произошло ДТП с участием школьного автобуса
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской области
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Школьный автобус, в салоне которого находились 16 детей и сопровождающая, стал участником ДТП в Ростовской области. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
Авария произошла днем во вторник в хуторе Ленинован на улице Ленина. На дороге столкнулись школьный автобус, Hyundai Accent и Dodge, уточнили в ведомстве.
"Водитель автомобиля Hyundai Accent, двигаясь со стороны автодороги Ростов — Таганрог, не предоставил преимущество в движении школьному автобусу "ПАЗ-423470-04", приближавшемуся справа. Автобус следовал от школы № 13 хутора Ленинован и осуществлял развоз детей после окончания уроков", - говорится в сообщении.
В результате столкновения корейскую иномарку отбросило назад, где она также столкнулась с другой легковушкой.
"В ДТП пострадал водитель автомобиля Hyundai Accent. Водитель школьного автобуса, сопровождающая и 16 детей, находившихся в автобусе, не пострадали", - добавили в ГАИ.
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской областиВ Ростовской области произошло ДТП с участием школьного автобуса
В Ростовской области произошло ДТП с участием школьного автобуса
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской области
В Ростовской области произошло ДТП с участием школьного автобуса
Ранее сообщалось, что микроавтобус столкнулся с грузовиком в турецкой провинции Орду на северо-востоке страны, погиб один человек, пострадали 23 человека, в том числе 18 школьников.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ростовская областьГосавтоинспекция Ростовской областиДТППроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:17Общежития для медиков разместят на Фиолентовском шоссе в Севастополе
21:52Несмотря на постоянный риск: как работают связисты в зоне СВО
21:38Крымские спортсмены взяли медали Всероссийских соревнований по Кудо
21:24По каким схемам мошенники чаще всего обманывают крымчан
21:13Школьный автобус попал в массовое ДТП в Ростовской области
20:56Режим трещит по швам: о чем говорят заявления Зеленского о выборах и оружии
20:42Капремонт магистрального водовода на западе Крыма выполнен на 90%
20:30ВСУ убили 22 мирных россиянина за неделю
20:2390 беспилотников ВСУ уничтожены над Россией за день
20:01Какие сюрпризы в этом году приготовил Бал хризантем в Крыму
19:52Киев может продолжать разрабатывать биооружие при поддержке США у границ РФ
19:37Франция привлечет военных для подавления протестов
19:22Ремонт трассы на ЮБК не затронет памятник партизанам и Кутузовский фонтан
19:11Что значат слова Трампа об адекватном отношении России к Украине – политолог
19:01В Алуште участники СВО по понедельникам смогут заправлять авто без очереди
18:50Запад больше не будет "заказывать музыку" - Лавров
18:40В Крыму назвали "пугалками" слова Зеленского о 20 миллионах беженцев в ЕС
18:32Удары по Украине сегодня: что поражено в Ровненской области и Одессе
18:24В Киеве снова гремят взрывы - метро в городе остановилось
18:12Ученики и наставники: как на заводе имени Бутомы в Керчи растят своих корабелов
Лента новостейМолния