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Семь человек эвакуировали из зоны подтопления на Южном берегу Крыма
Семь человек эвакуировали из зоны подтопления на Южном берегу Крыма - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Семь человек эвакуировали из зоны подтопления на Южном берегу Крыма
В Крыму продолжает бушевать стихия. Утром и в первую половину вторника на Южном берегу Крыма и в горах сохранятся очень сильные дожди. Наиболее сложная ситуация РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T12:43
2026-10-20T12:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В Крыму продолжает бушевать стихия. Утром и в первую половину вторника на Южном берегу Крыма и в горах сохранятся очень сильные дожди. Наиболее сложная ситуация складывается в поселке Кореиз и Ялте, сообщили в МЧС Крыма. Подробнее о ситуации - в нашем материале. Сильные ливни обрушились на Крым 17-19 октября. По состоянию на утро понедельника на Ай-Петри выпала трехмесячная норма осадков, в Ялте – почти полуторамесячная. В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Из зоны подтопления изначально были эвакуированы две семьи в количестве пяти человек, сейчас число эвакуированных выросло. По информации МЧС, наиболее критическая ситуация сохраняется в поселке городского типа Кореиз. В результате подмыва грунта и воздействия водных потоков происходит подтопление домов и частичное разрушение фундамента на улицах Токмаковых, Родниковая, Севастопольская. Для предотвращения дальнейшего разрушения и затопления территории возводятся временные дамбы, осуществляется непрерывный подвоз мешков с песком.Кроме того, непогода бушевала и в других районах полуострова. Так, в Судаке в результате подъема уровня грунтовых вод подтоплены цокольный этаж здания предприятия "Крымгазсети" по улице Коммунальная, а также подвальные помещения двух частных домовладений по улице Алуштинская и улице Сурожская. На месте происшествия незамедлительно развернули работу оперативная группа местного пожарно-спасательного отряда, спасатели "Крым-Спас" и администрация города. Проведены работы по откачке воды. Эвакуация не проводилась, пострадавших нет.Всего для ликвидации последствий ЧС привлечено 193 человека и 36 единиц техникиСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Семь человек эвакуировали из зоны подтопления на Южном берегу Крыма
Семь человек эвакуировали из зоны подтопления в Кореизе на Южном берегу Крыма
12:43 20.10.2026 (обновлено: 13:00 20.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В Крыму продолжает бушевать стихия. Утром и в первую половину вторника на Южном берегу Крыма и в горах сохранятся очень сильные дожди. Наиболее сложная ситуация складывается в поселке Кореиз и Ялте, сообщили в МЧС Крыма. Подробнее о ситуации - в нашем материале.
Сильные ливни обрушились на Крым 17-19 октября. По состоянию на утро понедельника на Ай-Петри выпала трехмесячная норма осадков, в Ялте – почти полуторамесячная. В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Из зоны подтопления изначально были эвакуированы две семьи в количестве пяти человек, сейчас число эвакуированных выросло.
"В период с 19 по 20 октября зарегистрировано три происшествия, связанные с выходом воды из русла реки Узень-Чешме в районе улицы Родниковая и разрушением 2-х подпорных стен на улицк Токмаковых и Южнобережном шоссе", - рассказали в МЧС.
По информации МЧС, наиболее критическая ситуация сохраняется в поселке городского типа Кореиз.
"Проводится эвакуация жителей, чьи дома находятся непосредственно вблизи реки. Всего эвакуировано 7 человек, в том числе 1 ребенок. 3 человека находятся в ПВР", - проинформировали в ведомстве.
В результате подмыва грунта и воздействия водных потоков происходит подтопление домов и частичное разрушение фундамента на улицах Токмаковых, Родниковая, Севастопольская. Для предотвращения дальнейшего разрушения и затопления территории возводятся временные дамбы, осуществляется непрерывный подвоз мешков с песком.
Кроме того, непогода бушевала и в других районах полуострова. Так, в Судаке в результате подъема уровня грунтовых вод подтоплены цокольный этаж здания предприятия "Крымгазсети" по улице Коммунальная, а также подвальные помещения двух частных домовладений по улице Алуштинская и улице Сурожская. На месте происшествия незамедлительно развернули работу оперативная группа местного пожарно-спасательного отряда, спасатели "Крым-Спас" и администрация города. Проведены работы по откачке воды. Эвакуация не проводилась, пострадавших нет.
Всего для ликвидации последствий ЧС привлечено 193 человека и 36 единиц техники
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