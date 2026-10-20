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Семь человек эвакуировали из зоны подтопления на Южном берегу Крыма

Семь человек эвакуировали из зоны подтопления на Южном берегу Крыма - РИА Новости Крым, 20.10.2026

Семь человек эвакуировали из зоны подтопления на Южном берегу Крыма

В Крыму продолжает бушевать стихия. Утром и в первую половину вторника на Южном берегу Крыма и в горах сохранятся очень сильные дожди. Наиболее сложная ситуация РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T12:43

2026-10-20T12:43

2026-10-20T13:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В Крыму продолжает бушевать стихия. Утром и в первую половину вторника на Южном берегу Крыма и в горах сохранятся очень сильные дожди. Наиболее сложная ситуация складывается в поселке Кореиз и Ялте, сообщили в МЧС Крыма. Подробнее о ситуации - в нашем материале. Сильные ливни обрушились на Крым 17-19 октября. По состоянию на утро понедельника на Ай-Петри выпала трехмесячная норма осадков, в Ялте – почти полуторамесячная. В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Из зоны подтопления изначально были эвакуированы две семьи в количестве пяти человек, сейчас число эвакуированных выросло. По информации МЧС, наиболее критическая ситуация сохраняется в поселке городского типа Кореиз. В результате подмыва грунта и воздействия водных потоков происходит подтопление домов и частичное разрушение фундамента на улицах Токмаковых, Родниковая, Севастопольская. Для предотвращения дальнейшего разрушения и затопления территории возводятся временные дамбы, осуществляется непрерывный подвоз мешков с песком.Кроме того, непогода бушевала и в других районах полуострова. Так, в Судаке в результате подъема уровня грунтовых вод подтоплены цокольный этаж здания предприятия "Крымгазсети" по улице Коммунальная, а также подвальные помещения двух частных домовладений по улице Алуштинская и улице Сурожская. На месте происшествия незамедлительно развернули работу оперативная группа местного пожарно-спасательного отряда, спасатели "Крым-Спас" и администрация города. Проведены работы по откачке воды. Эвакуация не проводилась, пострадавших нет.Всего для ликвидации последствий ЧС привлечено 193 человека и 36 единиц техникиСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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