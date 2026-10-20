https://crimea.ria.ru/20261020/sdal-gostaynu-v-krymu-otkryli-ugolovnoe-delo-na-silovika-1160358654.html

Сдал гостайну: в Крыму открыли уголовное дело на силовика

Сдал гостайну: в Крыму открыли уголовное дело на силовика - РИА Новости Крым, 20.10.2026

Сдал гостайну: в Крыму открыли уголовное дело на силовика

134 должностных лица в Крыму получили административные дела за нарушения правил защиты информации, один из силовиков – уголовное дело за разглашение гостайны... РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T14:05

2026-10-20T14:05

2026-10-20T14:05

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. 134 должностных лица в Крыму получили административные дела за нарушения правил защиты информации, один из силовиков – уголовное дело за разглашение гостайны. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.По данным силовиков, иностранные спецслужбы в последнее время активизировали работу по добыванию секретной информации, а объектами устремлений противника становятся лица, которые халатно относятся к защите гостайны. Так, в 2026 году в ходе проверок в соответствующих организациях выявлены нарушения в обеспечении защиты государственной тайны, которые создают предпосылки к ее разглашению.Официальные предостережения объявлены трем сотрудникам правоохранительных органов, хранившим секретные материалы в неприспособленных помещениях. Нарушение правил защиты гостайны может повлечь и уголовную ответственность, а в случае причинения по неосторожности тяжких последствий – с лишением свободы до семи лет, подчеркнули в ФСБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шпионил в Форосе – крымчанин получил срок за госизменуЖитель Симферополя отправится в колонию на 18 лет за госизмену и шпионажВ России ввели пожизненное заключение за госизмену

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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