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Сдал гостайну: в Крыму открыли уголовное дело на силовика - РИА Новости Крым, 20.10.2026
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Сдал гостайну: в Крыму открыли уголовное дело на силовика
Сдал гостайну: в Крыму открыли уголовное дело на силовика - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Сдал гостайну: в Крыму открыли уголовное дело на силовика
134 должностных лица в Крыму получили административные дела за нарушения правил защиты информации, один из силовиков – уголовное дело за разглашение гостайны... РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T14:05
2026-10-20T14:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. 134 должностных лица в Крыму получили административные дела за нарушения правил защиты информации, один из силовиков – уголовное дело за разглашение гостайны. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.По данным силовиков, иностранные спецслужбы в последнее время активизировали работу по добыванию секретной информации, а объектами устремлений противника становятся лица, которые халатно относятся к защите гостайны. Так, в 2026 году в ходе проверок в соответствующих организациях выявлены нарушения в обеспечении защиты государственной тайны, которые создают предпосылки к ее разглашению.Официальные предостережения объявлены трем сотрудникам правоохранительных органов, хранившим секретные материалы в неприспособленных помещениях. Нарушение правил защиты гостайны может повлечь и уголовную ответственность, а в случае причинения по неосторожности тяжких последствий – с лишением свободы до семи лет, подчеркнули в ФСБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шпионил в Форосе – крымчанин получил срок за госизменуЖитель Симферополя отправится в колонию на 18 лет за госизмену и шпионажВ России ввели пожизненное заключение за госизмену
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уфсб россии по республике крым и городу севастополю, новости крыма, крым
Сдал гостайну: в Крыму открыли уголовное дело на силовика

Враг активизировал работу по добыванию секретной информации в Крыму – ФСБ

14:05 20.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпецназ ФСБ
Спецназ ФСБ - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. 134 должностных лица в Крыму получили административные дела за нарушения правил защиты информации, один из силовиков – уголовное дело за разглашение гостайны. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.
"В 2026 году УФСБ была пресечена противоправная деятельность бывшего сотрудника силовой структуры, разгласившего гостайну третьим лицам. Мужчина 1986 года рождения был привлечен судом к уголовной ответственности и приговорен к двум годам лишения свободы с лишением права занимать должности, предусматривающие допуск к государственной тайне", - сказано в сообщении.
По данным силовиков, иностранные спецслужбы в последнее время активизировали работу по добыванию секретной информации, а объектами устремлений противника становятся лица, которые халатно относятся к защите гостайны. Так, в 2026 году в ходе проверок в соответствующих организациях выявлены нарушения в обеспечении защиты государственной тайны, которые создают предпосылки к ее разглашению.

"По результатам контроля к административной ответственности по статьям о нарушении правил защиты информации и незаконной деятельности в области защиты информации КоАП РФ привлечены 134 должностных, физических и юридических лица. Среди нарушителей – руководители органов муниципальной власти, сотрудники правоохранительных органов и госучреждений", – проинформировали в ведомстве.

Официальные предостережения объявлены трем сотрудникам правоохранительных органов, хранившим секретные материалы в неприспособленных помещениях. Нарушение правил защиты гостайны может повлечь и уголовную ответственность, а в случае причинения по неосторожности тяжких последствий – с лишением свободы до семи лет, подчеркнули в ФСБ.
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