https://crimea.ria.ru/20261020/s-chetvertoy-popytki-v-rumynii-utverzhden-sostav-pravitelstva-1160366544.html

С четвертой попытки: в Румынии утвержден состав правительства

С четвертой попытки: в Румынии утвержден состав правительства - РИА Новости Крым, 20.10.2026

С четвертой попытки: в Румынии утвержден состав правительства

Парламент Румынии одобрил новый состав кабмина страны во главе с премьер-министром Лукой Никулеску. Результаты голосования зачитала депутат Сильвия Михалча. РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T17:05

2026-10-20T17:05

2026-10-20T17:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Парламент Румынии одобрил новый состав кабмина страны во главе с премьер-министром Лукой Никулеску. Результаты голосования зачитала депутат Сильвия Михалча.В Румынии ранее провалились попытки утвердить правительство во главе с евродепутатом Зигфридом Мурешаном, советником президента Еудженом Томаком и экс-министром развития страны Адрианом Вештей.В мае парламент Румынии по инициативе Социал-демократической партии (СДП) вынес вотум недоверия кабинету Илие Боложана (лидер Национал-либеральной партии - НЛП). После трех неудачных попыток сформировать правительство президент страны Дан поручил мандат дипломату Луке Никулеску.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глобалисты могут применить против Ле Пен румынский сценарий – мнениеРоссия объявила персоной нон грата сотрудника посольства РумынииДунай мелеет: на фоне кризиса в Румынии жителей Молдавии призвали экономить электричество

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

румыния, новости, в мире, политика