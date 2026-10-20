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С четвертой попытки: в Румынии утвержден состав правительства - РИА Новости Крым, 20.10.2026
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С четвертой попытки: в Румынии утвержден состав правительства
С четвертой попытки: в Румынии утвержден состав правительства - РИА Новости Крым, 20.10.2026
С четвертой попытки: в Румынии утвержден состав правительства
Парламент Румынии одобрил новый состав кабмина страны во главе с премьер-министром Лукой Никулеску. Результаты голосования зачитала депутат Сильвия Михалча. РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T17:05
2026-10-20T17:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Парламент Румынии одобрил новый состав кабмина страны во главе с премьер-министром Лукой Никулеску. Результаты голосования зачитала депутат Сильвия Михалча.В Румынии ранее провалились попытки утвердить правительство во главе с евродепутатом Зигфридом Мурешаном, советником президента Еудженом Томаком и экс-министром развития страны Адрианом Вештей.В мае парламент Румынии по инициативе Социал-демократической партии (СДП) вынес вотум недоверия кабинету Илие Боложана (лидер Национал-либеральной партии - НЛП). После трех неудачных попыток сформировать правительство президент страны Дан поручил мандат дипломату Луке Никулеску.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глобалисты могут применить против Ле Пен румынский сценарий – мнениеРоссия объявила персоной нон грата сотрудника посольства РумынииДунай мелеет: на фоне кризиса в Румынии жителей Молдавии призвали экономить электричество
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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румыния, новости, в мире, политика
С четвертой попытки: в Румынии утвержден состав правительства

Парламент Румынии с четвертой попытки утвердил состав правительства

17:05 20.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Парламент Румынии одобрил новый состав кабмина страны во главе с премьер-министром Лукой Никулеску. Результаты голосования зачитала депутат Сильвия Михалча.
В Румынии ранее провалились попытки утвердить правительство во главе с евродепутатом Зигфридом Мурешаном, советником президента Еудженом Томаком и экс-министром развития страны Адрианом Вештей.
"Голосование завершено. "За" было отдано 280 голосов из 335. Констатирую, что парламент вынес вотум доверия премьеру Луке Никулеску, его программе и составу правительства", - цитирует заявление парламентария во время заседания РИА Новости.
В мае парламент Румынии по инициативе Социал-демократической партии (СДП) вынес вотум недоверия кабинету Илие Боложана (лидер Национал-либеральной партии - НЛП). После трех неудачных попыток сформировать правительство президент страны Дан поручил мандат дипломату Луке Никулеску.
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