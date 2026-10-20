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С четвертой попытки: в Румынии утвержден состав правительства
С четвертой попытки: в Румынии утвержден состав правительства - РИА Новости Крым, 20.10.2026
С четвертой попытки: в Румынии утвержден состав правительства
Парламент Румынии одобрил новый состав кабмина страны во главе с премьер-министром Лукой Никулеску. Результаты голосования зачитала депутат Сильвия Михалча. РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T17:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Парламент Румынии одобрил новый состав кабмина страны во главе с премьер-министром Лукой Никулеску. Результаты голосования зачитала депутат Сильвия Михалча.В Румынии ранее провалились попытки утвердить правительство во главе с евродепутатом Зигфридом Мурешаном, советником президента Еудженом Томаком и экс-министром развития страны Адрианом Вештей.В мае парламент Румынии по инициативе Социал-демократической партии (СДП) вынес вотум недоверия кабинету Илие Боложана (лидер Национал-либеральной партии - НЛП). После трех неудачных попыток сформировать правительство президент страны Дан поручил мандат дипломату Луке Никулеску.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глобалисты могут применить против Ле Пен румынский сценарий – мнениеРоссия объявила персоной нон грата сотрудника посольства РумынииДунай мелеет: на фоне кризиса в Румынии жителей Молдавии призвали экономить электричество
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румыния, новости, в мире, политика
С четвертой попытки: в Румынии утвержден состав правительства
Парламент Румынии с четвертой попытки утвердил состав правительства