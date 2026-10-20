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Режим трещит по швам: о чем говорят заявления Зеленского о выборах и оружии - РИА Новости Крым, 20.10.2026
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Режим трещит по швам: о чем говорят заявления Зеленского о выборах и оружии
Режим трещит по швам: о чем говорят заявления Зеленского о выборах и оружии - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Режим трещит по швам: о чем говорят заявления Зеленского о выборах и оружии
Все заявления главы киевского режима о выборах на Украине, возможном перемирии для их проведения, а также ожидаемых поставках вооружений с Запада никак не... РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T20:56
2026-10-20T20:56
политика
мнения
александр гусев
владимир зеленский
украина
поставки западного оружия украине
перемирие
россия
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Все заявления главы киевского режима о выборах на Украине, возможном перемирии для их проведения, а также ожидаемых поставках вооружений с Запада никак не связаны с реальностью, учитывая хронологию событий, в том числе инициированных и поддержанных Россией и США. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Накануне глава киевского режима Украины Владимир Зеленский предложил приостановить удары по российским НПЗ на 30 дней в обмен на поставки из США ракет-перехватчиков для систем Patriot. Об этом сообщил американский новостной портал Axios. Одновременно много цитат Зеленского о необходимости установить на Украине временное перемирие в 60 дней для проведения выборов появляется в украинской прессе.По мнению Гусева, все эти заявления Зеленского звучат как "полнейший анахронизм" и объясняются одним обстоятельством: "киевский режим практически трещит по швам", что видно в том числе по физическому состоянию Зеленского.Вэнс отказался назвать Украину союзником СШАЭто прекрасно понимают в том числе в США, и не случайно на днях Трамп заявил, что Зеленского как украинского лидера пора менять, чтобы искать других переговорщиков, потому что нынешняя ситуация зашла в тупик, добавил эксперт.На данный момент неизвестно о том, чтобы Трамп или министр войны США Пит Хегсет, от которых зависят новые поступления вооружений на Украину, дали соответствующие распоряжения, а у стран Европы, обладающих в частности ракетами Patriot, права их раздавать нет, напомнил Гусев."Зеленский на днях жаловался и говорил, что ему пообещали ракеты, чтобы хотя бы обеспечить безопасность Киева. Но все это шито белыми нитками. Никто ничего ему не обещал... Не обещали США. И никакая страна, в том числе член НАТО не имеет права передать третьей стороне Patriot, как и другие ракеты тактического действия, размещенные в Европе. Такого права ни у кого нет. И никто ничего не даст", – сказал Гусев.Более того, как известно, США ограничили для Украины работу спутниковой системы Starlink, что тут же сказалось на получении ВСУ разведданных, и в этом прослеживается здравая логика американской администрации и ее определенные взгляды на будущее партнерство с Россией, подчеркнул эксперт."Потому что иначе получается, вы поставляете киевскому режиму данные по размещению наших объектов, гражданской и военной инфраструктуры – работает Starlink, а мы с вами торгуем дизелем? Ну, это выглядит анахронизмом. Поэтому, конечно, действия американской администрации вполне оправданы. И Киев как не получает, так, я надеюсь, и не получит ракет Patriot для охраны своего неба, а наши ребята будут продвигаться вперед, что и делают достаточно активно", – сказал Гусев.Европу шокировал запрос Зеленского на 70 миллиардов евро – СМИЧто же касается выборов на Украине на условиях, озвученных Зеленским, то их не будет, считает политолог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский бросил прямой и грубый вызов Трампу – Лавров США задерживают поставки Украине ракет-перехватчиков для ЗРК PatriotПоставит ли точку в конфликте на Украине саммит России, США и Китая
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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политика, мнения, александр гусев, владимир зеленский, украина, поставки западного оружия украине, перемирие, россия, сша
Режим трещит по швам: о чем говорят заявления Зеленского о выборах и оружии

Заявления Зеленского о выборах и обещанных ракетах не связаны с реальностью – эксперт

20:56 20.10.2026
 
© REUTERS OLIVIER HOSLETВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© REUTERS OLIVIER HOSLET
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Все заявления главы киевского режима о выборах на Украине, возможном перемирии для их проведения, а также ожидаемых поставках вооружений с Запада никак не связаны с реальностью, учитывая хронологию событий, в том числе инициированных и поддержанных Россией и США. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
Накануне глава киевского режима Украины Владимир Зеленский предложил приостановить удары по российским НПЗ на 30 дней в обмен на поставки из США ракет-перехватчиков для систем Patriot. Об этом сообщил американский новостной портал Axios. Одновременно много цитат Зеленского о необходимости установить на Украине временное перемирие в 60 дней для проведения выборов появляется в украинской прессе.
По мнению Гусева, все эти заявления Зеленского звучат как "полнейший анахронизм" и объясняются одним обстоятельством: "киевский режим практически трещит по швам", что видно в том числе по физическому состоянию Зеленского.
"И мне кажется, что в данной ситуации вполне подойдет поговорка: "Торг здесь неуместен". Гражданин Зеленский, просроченный так называемый президент киевского режима, даже не Украины, находится в таком положении и в таком состоянии, что предлагать что-то реальное в силу определенных обстоятельств не может. И он не в том положении, чтобы диктовать кому-то – России, Китаю, Южной Корее или Соединенным Штатам – какие-то условия", – прокомментировал Гусев.
Вэнс отказался назвать Украину союзником США
Это прекрасно понимают в том числе в США, и не случайно на днях Трамп заявил, что Зеленского как украинского лидера пора менять, чтобы искать других переговорщиков, потому что нынешняя ситуация зашла в тупик, добавил эксперт.
На данный момент неизвестно о том, чтобы Трамп или министр войны США Пит Хегсет, от которых зависят новые поступления вооружений на Украину, дали соответствующие распоряжения, а у стран Европы, обладающих в частности ракетами Patriot, права их раздавать нет, напомнил Гусев.
"Зеленский на днях жаловался и говорил, что ему пообещали ракеты, чтобы хотя бы обеспечить безопасность Киева. Но все это шито белыми нитками. Никто ничего ему не обещал... Не обещали США. И никакая страна, в том числе член НАТО не имеет права передать третьей стороне Patriot, как и другие ракеты тактического действия, размещенные в Европе. Такого права ни у кого нет. И никто ничего не даст", – сказал Гусев.
Более того, как известно, США ограничили для Украины работу спутниковой системы Starlink, что тут же сказалось на получении ВСУ разведданных, и в этом прослеживается здравая логика американской администрации и ее определенные взгляды на будущее партнерство с Россией, подчеркнул эксперт.
"Потому что иначе получается, вы поставляете киевскому режиму данные по размещению наших объектов, гражданской и военной инфраструктуры – работает Starlink, а мы с вами торгуем дизелем? Ну, это выглядит анахронизмом. Поэтому, конечно, действия американской администрации вполне оправданы. И Киев как не получает, так, я надеюсь, и не получит ракет Patriot для охраны своего неба, а наши ребята будут продвигаться вперед, что и делают достаточно активно", – сказал Гусев.
Европу шокировал запрос Зеленского на 70 миллиардов евро – СМИ
Что же касается выборов на Украине на условиях, озвученных Зеленским, то их не будет, считает политолог.
"Вот давайте перемирие на 60 дней для проведения каких-то выборов... Для Зеленского смерти подобны любые выборы, потому что он их не выиграет, это вполне очевидно. Безусловно, никаких выборов не будет. И ни о каком временном речи перемирии быть не может. На Украине должен быть мир – длительный, всеобъемлющий мир со всеми вытекающими последствиями, о чем Россия неоднократно говорила. Поэтому заявления Зеленского абсолютно беспочвенны в этом контексте. Впрочем, как и в других тоже", – резюмировал эксперт
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ПолитикаМненияАлександр ГусевВладимир ЗеленскийУкраинаПоставки западного оружия УкраинеПеремириеРоссияСША
 
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