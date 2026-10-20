Рейтинг@Mail.ru
Режим ограничения электроснабжения в Севастополе снят - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261020/rezhim-ogranicheniya-elektrosnabzheniya-v-sevastopole-snyat-1160369165.html
Режим ограничения электроснабжения в Севастополе снят
Режим ограничения электроснабжения в Севастополе снят - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Режим ограничения электроснабжения в Севастополе снят
В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T17:45
2026-10-20T17:45
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
отключение электроэнергии в крыму
севастопольэнерго
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/04/10/1155252593_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_3edce910aa58e9b5f759f19583da680c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".Утром во вторник, 20 октября, в Севастополе ввели режим ограничения электроснабжения. Это было необходимо для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистемеЖителей города призвали не включать все электроприборы одновременно при восстановлении электроснабжения.Ранее сообщалось, что в Крыму вероятны аварийные отключения электроэнергии из-за сложных погодных условий. Кроме того, в регионе продолжает действовать режим ограничения потребления электричества. Утром город Алупка, а также два поселка на Южном берегу Крыма, частично остались без света из-за аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/04/10/1155252593_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_5295b4f050dbc823c281aced6a9810bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, отключение электроэнергии в крыму, севастопольэнерго
Режим ограничения электроснабжения в Севастополе снят

В Севастополе снят режим ограничения электроснабжения

17:45 20.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп
Восстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".
Утром во вторник, 20 октября, в Севастополе ввели режим ограничения электроснабжения. Это было необходимо для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме
"В 17:00 поступила команда от диспетчера ЧРДУ включить всех ранее отключенных потребителей", - говорится в сообщении.
Жителей города призвали не включать все электроприборы одновременно при восстановлении электроснабжения.
Ранее сообщалось, что в Крыму вероятны аварийные отключения электроэнергии из-за сложных погодных условий. Кроме того, в регионе продолжает действовать режим ограничения потребления электричества. Утром город Алупка, а также два поселка на Южном берегу Крыма, частично остались без света из-за аварии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяОтключение электроэнергии в КрымуСевастопольэнерго
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:01Какие сюрпризы в этом году приготовил Бал хризантем в Крыму
19:52Киев может продолжать разрабатывать биооружие при поддержке США у границ РФ
19:37Франция привлечет военных для подавления протестов
19:22Ремонт трассы на ЮБК не затронет памятник партизанам и Кутузовский фонтан
19:11Что значат слова Трампа об адекватном отношении России к Украине – политолог
19:01В Алуште участники СВО по понедельникам смогут заправлять авто без очереди
18:50Запад больше не будет "заказывать музыку" - Лавров
18:40В Крыму назвали "пугалками" слова Зеленского о 20 миллионах беженцев в ЕС
18:32Удары по Украине сегодня: что поражено в Ровненской области и Одессе
18:24В Киеве снова гремят взрывы - метро в городе остановилось
18:12Ученики и наставники: как на заводе имени Бутомы в Керчи растят своих корабелов
18:02Ялта под водой: в регионе выпало шесть месячных норм осадков
17:52Вина, сладости и морепродукты: в Крыму прошла выставка местных производителей
17:45Режим ограничения электроснабжения в Севастополе снят
17:39В Ялте из-за паводка перекрыли Южнобережное шоссе
17:32В Судаке не будет света из-за технических работ
17:17Когда в Симферополе включат отопление в домах
17:05С четвертой попытки: в Румынии утвержден состав правительства
16:52В Крыму женщина призывала к терактам и экстремизму в сети
16:34В Алуште начался отопительный сезон в школах и больницах
Лента новостейМолния