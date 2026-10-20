https://crimea.ria.ru/20261020/rezhim-ogranicheniya-elektrosnabzheniya-v-sevastopole-snyat-1160369165.html

Режим ограничения электроснабжения в Севастополе снят

Режим ограничения электроснабжения в Севастополе снят - РИА Новости Крым, 20.10.2026

Режим ограничения электроснабжения в Севастополе снят

В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T17:45

2026-10-20T17:45

2026-10-20T17:45

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отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".Утром во вторник, 20 октября, в Севастополе ввели режим ограничения электроснабжения. Это было необходимо для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистемеЖителей города призвали не включать все электроприборы одновременно при восстановлении электроснабжения.Ранее сообщалось, что в Крыму вероятны аварийные отключения электроэнергии из-за сложных погодных условий. Кроме того, в регионе продолжает действовать режим ограничения потребления электричества. Утром город Алупка, а также два поселка на Южном берегу Крыма, частично остались без света из-за аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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