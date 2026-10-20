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Ремонт трассы на ЮБК не затронет памятник партизанам и Кутузовский фонтан

Ремонт трассы на ЮБК не затронет памятник партизанам и Кутузовский фонтан - РИА Новости Крым, 20.10.2026

Ремонт трассы на ЮБК не затронет памятник партизанам и Кутузовский фонтан

При реконструкции части новой дороги от трассы "Таврида" на Южный берег Крыма переносить памятник партизанам "Партизанскую шапку" и Кутузовский фонтан не будут. РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T19:22

2026-10-20T19:22

2026-10-20T19:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. При реконструкции части новой дороги от трассы "Таврида" на Южный берег Крыма переносить памятник партизанам "Партизанскую шапку" и Кутузовский фонтан не будут. Об этом РИА Новости Крым сообщили в министерстве культуры.Эти два объекта входят в список объектов культурного наследия (ОКН).В министерстве отмечают, что вдоль дороги граница с Украиной - Симферополь - Алушта - Ялта расположены также объекты археологического наследия: мусульманское кладбище в Верхней Кутузовке, поселение "Корбек 1" возле села Изобильного и грунтовый могильник "Кутузовский фонтан", а также объект культурного наследия регионального значения - памятный знак в честь крымских партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны, расположенный недалеко от въезда в Алушту со стороны Ялты. Его уже облагородили в процессе стройки.Строителям дороги было указано на необходимость реализации охранных мероприятий на выявленных объектах археологического и культурного наследия, акцентировали в профильном министерстве.Вместе с тем, еще один примечательный для туристов и местных жителей памятник троллейбусу марки Shkoda 1972 года выпуска в ходе строительства этого участка дороги все же будет демонтирован, а затем возвращен на ангарский перевал. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе предприятия "Крымтроллейбус".Ранее сообщалось, что строительство последнего этапа дороги от трассы "Таврида", соединяющей восток и запад Крыма, на Южный берег полуострова не останавливается ни на день.16 километров пути планируется расширить до четырех полос и полностью завершить в 2030 году. Дорога строится по поручению президента России Владимира Путина. Он указал сделать от "Тавриды" удобные для водителей съезды к черноморскому побережью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Промобъекты и строительство дорог: как в Крыму компенсируют вырубку лесовВ Крыму за 12 лет отремонтировали пять тысяч километров дорогВ Алуште благоустроили памятник крымским партизанам

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