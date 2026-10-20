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Ремонт трассы на ЮБК не затронет памятник партизанам и Кутузовский фонтан - РИА Новости Крым, 20.10.2026
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Ремонт трассы на ЮБК не затронет памятник партизанам и Кутузовский фонтан
Ремонт трассы на ЮБК не затронет памятник партизанам и Кутузовский фонтан - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Ремонт трассы на ЮБК не затронет памятник партизанам и Кутузовский фонтан
При реконструкции части новой дороги от трассы "Таврида" на Южный берег Крыма переносить памятник партизанам "Партизанскую шапку" и Кутузовский фонтан не будут. РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T19:22
2026-10-20T19:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. При реконструкции части новой дороги от трассы "Таврида" на Южный берег Крыма переносить памятник партизанам "Партизанскую шапку" и Кутузовский фонтан не будут. Об этом РИА Новости Крым сообщили в министерстве культуры.Эти два объекта входят в список объектов культурного наследия (ОКН).В министерстве отмечают, что вдоль дороги граница с Украиной - Симферополь - Алушта - Ялта расположены также объекты археологического наследия: мусульманское кладбище в Верхней Кутузовке, поселение "Корбек 1" возле села Изобильного и грунтовый могильник "Кутузовский фонтан", а также объект культурного наследия регионального значения - памятный знак в честь крымских партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны, расположенный недалеко от въезда в Алушту со стороны Ялты. Его уже облагородили в процессе стройки.Строителям дороги было указано на необходимость реализации охранных мероприятий на выявленных объектах археологического и культурного наследия, акцентировали в профильном министерстве.Вместе с тем, еще один примечательный для туристов и местных жителей памятник троллейбусу марки Shkoda 1972 года выпуска в ходе строительства этого участка дороги все же будет демонтирован, а затем возвращен на ангарский перевал. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе предприятия "Крымтроллейбус".Ранее сообщалось, что строительство последнего этапа дороги от трассы "Таврида", соединяющей восток и запад Крыма, на Южный берег полуострова не останавливается ни на день.16 километров пути планируется расширить до четырех полос и полностью завершить в 2030 году. Дорога строится по поручению президента России Владимира Путина. Он указал сделать от "Тавриды" удобные для водителей съезды к черноморскому побережью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Промобъекты и строительство дорог: как в Крыму компенсируют вырубку лесовВ Крыму за 12 лет отремонтировали пять тысяч километров дорогВ Алуште благоустроили памятник крымским партизанам
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крым, строительство федеральной трассы "таврида" в крыму, ремонт и строительство дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, юбк, минкульт крыма, памятники, памятники крыма, новости крыма
Ремонт трассы на ЮБК не затронет памятник партизанам и Кутузовский фонтан

Партизанскую шапку и Кутузовский фонтан не будут переносить при ремонте трассы на ЮБК

19:22 20.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей Павлив / Перейти в фотобанкКутузовский фонтан
Кутузовский фонтан - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости . Сергей Павлив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. При реконструкции части новой дороги от трассы "Таврида" на Южный берег Крыма переносить памятник партизанам "Партизанскую шапку" и Кутузовский фонтан не будут. Об этом РИА Новости Крым сообщили в министерстве культуры.
Эти два объекта входят в список объектов культурного наследия (ОКН).

"В министерстве отсутствует информация о переносе объектов культурного наследия регионального значения "Памятный знак "Партизанская шапка" по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, сельское поселение Добровское, с. Перевальное, на 27-м км трассы Симферополь – Алушта и "Место ранения в 1774 году М.И. Кутузова "Кутузовский фонтан" по адресу: Республика Крым, городской округ Алушта, 35-й км шоссе Симферополь–Алушта", - гласит ответ на запрос за подписью заместителя министра – начальника департамента государственной охраны культурного наследия Андрея Ростенко.

© РИА Новости . Влад Сергиенко / Перейти в фотобанк"Партизанская шапка" на Ангарском перевале
Партизанская шапка на Ангарском перевале - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости . Влад Сергиенко
Перейти в фотобанк
"Партизанская шапка" на Ангарском перевале
В министерстве отмечают, что вдоль дороги граница с Украиной - Симферополь - Алушта - Ялта расположены также объекты археологического наследия: мусульманское кладбище в Верхней Кутузовке, поселение "Корбек 1" возле села Изобильного и грунтовый могильник "Кутузовский фонтан", а также объект культурного наследия регионального значения - памятный знак в честь крымских партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны, расположенный недалеко от въезда в Алушту со стороны Ялты. Его уже облагородили в процессе стройки.
Строителям дороги было указано на необходимость реализации охранных мероприятий на выявленных объектах археологического и культурного наследия, акцентировали в профильном министерстве.
Вместе с тем, еще один примечательный для туристов и местных жителей памятник троллейбусу марки Shkoda 1972 года выпуска в ходе строительства этого участка дороги все же будет демонтирован, а затем возвращен на ангарский перевал. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе предприятия "Крымтроллейбус".
Ранее сообщалось, что строительство последнего этапа дороги от трассы "Таврида", соединяющей восток и запад Крыма, на Южный берег полуострова не останавливается ни на день.16 километров пути планируется расширить до четырех полос и полностью завершить в 2030 году. Дорога строится по поручению президента России Владимира Путина. Он указал сделать от "Тавриды" удобные для водителей съезды к черноморскому побережью.
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