Ремонт трассы на ЮБК не затронет памятник партизанам и Кутузовский фонтан
Партизанскую шапку и Кутузовский фонтан не будут переносить при ремонте трассы на ЮБК
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. При реконструкции части новой дороги от трассы "Таврида" на Южный берег Крыма переносить памятник партизанам "Партизанскую шапку" и Кутузовский фонтан не будут. Об этом РИА Новости Крым сообщили в министерстве культуры.
Эти два объекта входят в список объектов культурного наследия (ОКН).
"В министерстве отсутствует информация о переносе объектов культурного наследия регионального значения "Памятный знак "Партизанская шапка" по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, сельское поселение Добровское, с. Перевальное, на 27-м км трассы Симферополь – Алушта и "Место ранения в 1774 году М.И. Кутузова "Кутузовский фонтан" по адресу: Республика Крым, городской округ Алушта, 35-й км шоссе Симферополь–Алушта", - гласит ответ на запрос за подписью заместителя министра – начальника департамента государственной охраны культурного наследия Андрея Ростенко.
"Партизанская шапка" на Ангарском перевале
В министерстве отмечают, что вдоль дороги граница с Украиной - Симферополь - Алушта - Ялта расположены также объекты археологического наследия: мусульманское кладбище в Верхней Кутузовке, поселение "Корбек 1" возле села Изобильного и грунтовый могильник "Кутузовский фонтан", а также объект культурного наследия регионального значения - памятный знак в честь крымских партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны, расположенный недалеко от въезда в Алушту со стороны Ялты. Его уже облагородили в процессе стройки.
Строителям дороги было указано на необходимость реализации охранных мероприятий на выявленных объектах археологического и культурного наследия, акцентировали в профильном министерстве.
Вместе с тем, еще один примечательный для туристов и местных жителей памятник троллейбусу марки Shkoda 1972 года выпуска в ходе строительства этого участка дороги все же будет демонтирован, а затем возвращен на ангарский перевал. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе предприятия "Крымтроллейбус".
Ранее сообщалось, что строительство последнего этапа дороги от трассы "Таврида", соединяющей восток и запад Крыма, на Южный берег полуострова не останавливается ни на день.16 километров пути планируется расширить до четырех полос и полностью завершить в 2030 году. Дорога строится по поручению президента России Владимира Путина. Он указал сделать от "Тавриды" удобные для водителей съезды к черноморскому побережью.
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