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Рекордные 509 мм: на Ай-Петри в Крыму выпало небывалое количество осадков - РИА Новости Крым, 20.10.2026
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Рекордные 509 мм: на Ай-Петри в Крыму выпало небывалое количество осадков
Рекордные 509 мм: на Ай-Петри в Крыму выпало небывалое количество осадков - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Рекордные 509 мм: на Ай-Петри в Крыму выпало небывалое количество осадков
В Крыму на плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков в период действия в регионе штормового предупреждения. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди... РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T12:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Крыму на плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков в период действия в регионе штормового предупреждения. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма, пишет РИА Новости со ссылкой на директора Крымского гидрометцентра Татьяну Любецкую.Сильные ливни обрушились на Крым с ночи 19 октября. По состоянию на утро понедельника на Ай-Петри выпала трехмесячная норма осадков, в Ялте – почти полуторамесячная. В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Из зоны подтопления эвакуированы две семьи. Численность группировки по ликвидации последствий паводка была увеличена до 160 человек, на месте работает межведомственный оперштаб. По ее словам, только за первые сутки после объявления в Крыму штормового предупреждения на Ай-Петри выпало 262 миллиметра осадков, вся эта вода постепенно сходит по южному склону на побережье и на предгорья с северного склона плато.Ранее сообщалось, что очень сильные дожди продолжат заливать Южный берег Крыма во вторник, объявлено экстренное предупреждение.В 2021 году сильные ливневые осадки спровоцировали паводки и подтопления в нескольких районах Крыма. Их тяжелые последствия были в немалой степени связаны с техногенными причинами – загрязнением русел рек, разрушением водосборных сооружений и т.д. В Керчи под воду "ушло" несколько улиц и городская набережная, стадион им. 50-летия Октября на некоторое время превратился в бассейн. Улицы Ялты превратились в бурные горные реки, сложная обстановка сложилась в Байдарской долине и некоторых селах Бахчисарайского района. Частичные подтопления произошли в Судаке, Феодосии, Симферополе, Евпатории. В результате пострадали более 4 000 граждан, два человека погибли и один пропал без вести.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Южный берег Крыма снова зальет дождями - объявлено экстренное предупреждениеПодтопления в Кореизе: ситуацию признали природной ЧСНепогода остановила движение морского транспорта в Севастополе
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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крым, новости крыма, крымский гидрометцентр, татьяна любецкая, ай-петри, погода в крыму, крымская погода
Рекордные 509 мм: на Ай-Петри в Крыму выпало небывалое количество осадков

На Ай-Петри выпало рекордное количество осадков - 509 мм за 39 часов

12:00 20.10.2026
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВиды на гору Ай-Петри в Ялтинском регионе
Виды на гору Ай-Петри в Ялтинском регионе - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Крыму на плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков в период действия в регионе штормового предупреждения. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма, пишет РИА Новости со ссылкой на директора Крымского гидрометцентра Татьяну Любецкую.
Сильные ливни обрушились на Крым с ночи 19 октября. По состоянию на утро понедельника на Ай-Петри выпала трехмесячная норма осадков, в Ялте – почти полуторамесячная. В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Из зоны подтопления эвакуированы две семьи. Численность группировки по ликвидации последствий паводка была увеличена до 160 человек, на месте работает межведомственный оперштаб.
"За 39 часов на метеостанции Ай-Петри зафиксировано выпадение 509 миллиметров осадков... Воды очень много. Нечто аналогичное было в июне 2021 года, но в этот раз выпало еще больше осадков", - сказала Любецкая.
По ее словам, только за первые сутки после объявления в Крыму штормового предупреждения на Ай-Петри выпало 262 миллиметра осадков, вся эта вода постепенно сходит по южному склону на побережье и на предгорья с северного склона плато.
Ранее сообщалось, что очень сильные дожди продолжат заливать Южный берег Крыма во вторник, объявлено экстренное предупреждение.
В 2021 году сильные ливневые осадки спровоцировали паводки и подтопления в нескольких районах Крыма. Их тяжелые последствия были в немалой степени связаны с техногенными причинами – загрязнением русел рек, разрушением водосборных сооружений и т.д. В Керчи под воду "ушло" несколько улиц и городская набережная, стадион им. 50-летия Октября на некоторое время превратился в бассейн. Улицы Ялты превратились в бурные горные реки, сложная обстановка сложилась в Байдарской долине и некоторых селах Бахчисарайского района. Частичные подтопления произошли в Судаке, Феодосии, Симферополе, Евпатории. В результате пострадали более 4 000 граждан, два человека погибли и один пропал без вести.
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