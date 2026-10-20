Рейтинг@Mail.ru
Работа и зарплата – какие профессии востребованы в Крыму - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20261020/rabota-i-zarplata--kakie-professii-vostrebovany-v-krymu-1160332094.html
Работа и зарплата – какие профессии востребованы в Крыму
Работа и зарплата – какие профессии востребованы в Крыму - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Работа и зарплата – какие профессии востребованы в Крыму
В Крыму востребованы кровельщики и инженеры, а средняя заработная плата по объявлениям о поиске соответствующих сотрудников составляет 100 тысяч рублей. О самых РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T06:02
2026-10-20T06:02
крым
новости крыма
авито
вакансии в крыму
общество
эксклюзивы риа новости крым
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/04/16/1155435124_0:1:1920:1081_1920x0_80_0_0_ca913dcbeb22f7ad654c0a9e098d8e5c.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Крыму востребованы кровельщики и инженеры, а средняя заработная плата по объявлениям о поиске соответствующих сотрудников составляет 100 тысяч рублей. О самых востребованных профессиях на полуострове РИА Новости Крым сообщили эксперты сервиса "Авито Работа" по итогам анализа объявлений о найме в III квартале текущего года (в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом).Так, по данным аналитиков платформы, число объявлений о поиске кровельщиков выросло на 63%. При этом соискателям предлагают среднюю зарплату в 100 тысяч рублей. На 58% увеличилось число объявлений по поиску инженер ПТО – средняя заработная плата в данном случае аналогичная.На третьем месте по росту числа объявлений (+47%) слесарь-ремонтник, со средней зарплатой в 60 750 тысяч рублей, на четвертом – мастер по ремонту бытовой техники (+40%) – в данном случае соискатели также могут рассчитывать на сто тысяч рублей в месяц.Далее следуют распиловщик со средним заработком в 90 тысяч, ремонтник - 65 тысяч, агроном - 100 тысяч, барбер и мастер-приемщик - по 80 тысяч рублей. Замыкает рейтинг стропальщик со средней зарплатой 59 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму почти вдвое вырос спрос на репетиторов по ОГЭ и ЕГЭЗарплаты выросли на 70%: какие вакансии востребованы на курортах Крыма180 000 рублей в месяц: самая высокооплачиваемая рабочая профессия
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/04/16/1155435124_240:0:1681:1081_1920x0_80_0_0_cf19d35502c259607ef8fafaada1024e.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, авито, вакансии в крыму, общество
Работа и зарплата – какие профессии востребованы в Крыму

В Крыму востребованы кровельщики и инженеры – аналитика

06:02 20.10.2026
 
Ремонт крыш
Ремонт крыш
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Крыму востребованы кровельщики и инженеры, а средняя заработная плата по объявлениям о поиске соответствующих сотрудников составляет 100 тысяч рублей. О самых востребованных профессиях на полуострове РИА Новости Крым сообщили эксперты сервиса "Авито Работа" по итогам анализа объявлений о найме в III квартале текущего года (в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом).
Так, по данным аналитиков платформы, число объявлений о поиске кровельщиков выросло на 63%. При этом соискателям предлагают среднюю зарплату в 100 тысяч рублей. На 58% увеличилось число объявлений по поиску инженер ПТО – средняя заработная плата в данном случае аналогичная.
На третьем месте по росту числа объявлений (+47%) слесарь-ремонтник, со средней зарплатой в 60 750 тысяч рублей, на четвертом – мастер по ремонту бытовой техники (+40%) – в данном случае соискатели также могут рассчитывать на сто тысяч рублей в месяц.
Далее следуют распиловщик со средним заработком в 90 тысяч, ремонтник - 65 тысяч, агроном - 100 тысяч, барбер и мастер-приемщик - по 80 тысяч рублей. Замыкает рейтинг стропальщик со средней зарплатой 59 тысяч рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму почти вдвое вырос спрос на репетиторов по ОГЭ и ЕГЭ
Зарплаты выросли на 70%: какие вакансии востребованы на курортах Крыма
180 000 рублей в месяц: самая высокооплачиваемая рабочая профессия
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымНовости КрымаАвитоВакансии в КрымуОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:42Крымчан предупредили о возможных аварийных отключениях света
08:39За ночь над Россией сбили 136 украинских беспилотников
08:35Новости Крыма - главное на утро 20 октября
08:25Часть Крыма осталась без воды: где отключили
08:18Удар с воздуха: на Украине поражены логистические центры и суда с военным грузом
08:14Халатность или диверсия: как погиб линкор "Императрица Мария"
08:10Шторм в Крыму: повалены деревья и подтоплены дома
07:50Подтопления в Кореизе: ситуацию признали природной ЧС
07:49"Дикость": что будет с Европой после большого гражданского противостояния
07:36Глава МИД Ирана заявил о тесном сотрудничестве Тегерана и Москвы
07:19Южный берег Крыма снова зальет дождями - объявлено экстренное предупреждение
06:58Авария оставила без света Алупку и два поселка на ЮБК
06:45На правом берегу Днепра сожжена автомобильная техника ВСУ
06:29США задерживают поставки Украине ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot
06:02Работа и зарплата – какие профессии востребованы в Крыму
00:01В тылу циклона: погода в Крыму на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 20 октября
23:09Зеленский не хочет завершать украинский конфликт – Трамп
22:33Кадровые перестановки в Кабмине и паводки в Крыму: главное за день
21:55На 145 улицах Алушты отремонтируют освещение
Лента новостейМолния