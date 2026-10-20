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Работа и зарплата – какие профессии востребованы в Крыму

Работа и зарплата – какие профессии востребованы в Крыму - РИА Новости Крым, 20.10.2026

Работа и зарплата – какие профессии востребованы в Крыму

В Крыму востребованы кровельщики и инженеры, а средняя заработная плата по объявлениям о поиске соответствующих сотрудников составляет 100 тысяч рублей. О самых РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T06:02

2026-10-20T06:02

2026-10-20T06:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Крыму востребованы кровельщики и инженеры, а средняя заработная плата по объявлениям о поиске соответствующих сотрудников составляет 100 тысяч рублей. О самых востребованных профессиях на полуострове РИА Новости Крым сообщили эксперты сервиса "Авито Работа" по итогам анализа объявлений о найме в III квартале текущего года (в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом).Так, по данным аналитиков платформы, число объявлений о поиске кровельщиков выросло на 63%. При этом соискателям предлагают среднюю зарплату в 100 тысяч рублей. На 58% увеличилось число объявлений по поиску инженер ПТО – средняя заработная плата в данном случае аналогичная.На третьем месте по росту числа объявлений (+47%) слесарь-ремонтник, со средней зарплатой в 60 750 тысяч рублей, на четвертом – мастер по ремонту бытовой техники (+40%) – в данном случае соискатели также могут рассчитывать на сто тысяч рублей в месяц.Далее следуют распиловщик со средним заработком в 90 тысяч, ремонтник - 65 тысяч, агроном - 100 тысяч, барбер и мастер-приемщик - по 80 тысяч рублей. Замыкает рейтинг стропальщик со средней зарплатой 59 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму почти вдвое вырос спрос на репетиторов по ОГЭ и ЕГЭЗарплаты выросли на 70%: какие вакансии востребованы на курортах Крыма180 000 рублей в месяц: самая высокооплачиваемая рабочая профессия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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