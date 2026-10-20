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Промобъекты и строительство дорог: как в Крыму компенсируют вырубку лесов

Промобъекты и строительство дорог: как в Крыму компенсируют вырубку лесов - РИА Новости Крым, 20.10.2026

Промобъекты и строительство дорог: как в Крыму компенсируют вырубку лесов

В Крыму при строительстве дорог и передаче земель под промышленные объекты было вырублено более 200 га лесов. Ведутся работы по компенсационной высадке... РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T16:03

2026-10-20T16:03

2026-10-20T16:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Крыму при строительстве дорог и передаче земель под промышленные объекты было вырублено более 200 га лесов. Ведутся работы по компенсационной высадке деревьев. Об этом говорилось в ходе заседания комитета по экологии и природным ресурсам Госсовета Крыма.На сегодня высадка саженцев проведена на территории общей площадью 89 га. В Госсовете напомнили, что в соответствии с Лесным кодексом РФ ответственные за вырубку лесов в течение трех лет должны обеспечить лесовосстановление или лесоразведение на такой же площади, а после этих работ – ухаживать за деревьями в течение еще трех лет.Также на заседании отмечено, что в 2026 году были высажены защитные лесные полосы вдоль сельскохозяйственных полей на территории Первомайского, Сакского, Ленинского, Нижнегорского, Белогорского и Советского районов.Ранее сообщалось, что в Крыму присутствует тренд на разумную высадку деревьев для восполнения потерь леса от различных факторов. Так, все больше в посадочных материалах, кроме сосны крымской, которой до недавнего времени чаще всего восполняли утраты в лесных массивах, появились саженцы дуба, липы, ясеня и других пород.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три саженца вместо срубленного дерева: в Крыму восстанавливают лесаРабота на перспективу: лес в Крыму будут высаживать по-новомуВ Ялте высаживают краснокнижные растения

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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