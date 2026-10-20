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Промобъекты и строительство дорог: как в Крыму компенсируют вырубку лесов - РИА Новости Крым, 20.10.2026
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Промобъекты и строительство дорог: как в Крыму компенсируют вырубку лесов
Промобъекты и строительство дорог: как в Крыму компенсируют вырубку лесов - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Промобъекты и строительство дорог: как в Крыму компенсируют вырубку лесов
В Крыму при строительстве дорог и передаче земель под промышленные объекты было вырублено более 200 га лесов. Ведутся работы по компенсационной высадке... РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T16:03
2026-10-20T16:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Крыму при строительстве дорог и передаче земель под промышленные объекты было вырублено более 200 га лесов. Ведутся работы по компенсационной высадке деревьев. Об этом говорилось в ходе заседания комитета по экологии и природным ресурсам Госсовета Крыма.На сегодня высадка саженцев проведена на территории общей площадью 89 га. В Госсовете напомнили, что в соответствии с Лесным кодексом РФ ответственные за вырубку лесов в течение трех лет должны обеспечить лесовосстановление или лесоразведение на такой же площади, а после этих работ – ухаживать за деревьями в течение еще трех лет.Также на заседании отмечено, что в 2026 году были высажены защитные лесные полосы вдоль сельскохозяйственных полей на территории Первомайского, Сакского, Ленинского, Нижнегорского, Белогорского и Советского районов.Ранее сообщалось, что в Крыму присутствует тренд на разумную высадку деревьев для восполнения потерь леса от различных факторов. Так, все больше в посадочных материалах, кроме сосны крымской, которой до недавнего времени чаще всего восполняли утраты в лесных массивах, появились саженцы дуба, липы, ясеня и других пород.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три саженца вместо срубленного дерева: в Крыму восстанавливают лесаРабота на перспективу: лес в Крыму будут высаживать по-новомуВ Ялте высаживают краснокнижные растения
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крым, новости крыма, леса крыма, экология, ремонт и строительство дорог в крыму
Промобъекты и строительство дорог: как в Крыму компенсируют вырубку лесов

В Крыму ведется компенсационная высадка деревьев взамен вырубленных при стройке дорог

16:03 20.10.2026
 
© Канал пресс-секретаря АО "ВАД" строительного управления по Республике КрымСтроительство и реконструкция автомобильной дороги на участке Перевальное – Алушта
Строительство и реконструкция автомобильной дороги на участке Перевальное – Алушта
© Канал пресс-секретаря АО "ВАД" строительного управления по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Крыму при строительстве дорог и передаче земель под промышленные объекты было вырублено более 200 га лесов. Ведутся работы по компенсационной высадке деревьев. Об этом говорилось в ходе заседания комитета по экологии и природным ресурсам Госсовета Крыма.
"В результате рубки лесных насаждений при строительстве автомобильных дорог или перевода земель лесного фонда в земли промышленности возникли обязательства на общей площади 228 га", – сообщили в Госсовете РК со ссылкой на данные Минприроды Крыма.
На сегодня высадка саженцев проведена на территории общей площадью 89 га. В Госсовете напомнили, что в соответствии с Лесным кодексом РФ ответственные за вырубку лесов в течение трех лет должны обеспечить лесовосстановление или лесоразведение на такой же площади, а после этих работ – ухаживать за деревьями в течение еще трех лет.
Также на заседании отмечено, что в 2026 году были высажены защитные лесные полосы вдоль сельскохозяйственных полей на территории Первомайского, Сакского, Ленинского, Нижнегорского, Белогорского и Советского районов.
Ранее сообщалось, что в Крыму присутствует тренд на разумную высадку деревьев для восполнения потерь леса от различных факторов. Так, все больше в посадочных материалах, кроме сосны крымской, которой до недавнего времени чаще всего восполняли утраты в лесных массивах, появились саженцы дуба, липы, ясеня и других пород.
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