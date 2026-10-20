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Призыв к мировой войне: эксперт о словах Каллас по поводу Севморпути - РИА Новости Крым, 20.10.2026
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Призыв к мировой войне: эксперт о словах Каллас по поводу Севморпути
Призыв к мировой войне: эксперт о словах Каллас по поводу Севморпути - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Призыв к мировой войне: эксперт о словах Каллас по поводу Севморпути
Заявление главы дипломатии ЕС Кайи Каллас о Северном морском пути является прямым призывом к началу третьей мировой войны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T11:06
2026-10-20T11:33
россия
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европейский союз (ес)
кая каллас
политика
в мире
вадим колесниченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Заявление главы дипломатии ЕС Кайи Каллас о Северном морском пути является прямым призывом к началу третьей мировой войны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Накануне Каллас в интервью британской газете The Times заявила, что Евросоюз совместно с Канадой и США намерен противостоять России и Китаю в Арктике, добиваясь неограниченного доступа к Северному морскому пути.Эксперт отметил, что у Европы и США нет соответствующих военных и экономических возможностей, чтобы противостоять России и Китаю в Арктике. Поэтому заявления Каллас и ей подобных просто "неадекватны", убежден политолог."Это должен комментировать психиатр. Но смех смехом, а эти в панике действительно могут развязать мировую войну. Вот почему так важна взвешенная позиция нашего президента и председателя КНР, которые очень аккуратно реагируют на все эти провокации. Это позволяет нам сегодня удерживать стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - добавил Колесниченко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций против РоссииКаллас заявила о желании поговорить с Путиным по телефонуСША планируют разместить в Гренландии свои военные базы
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россия, украина, европейский союз (ес), кая каллас, политика, в мире, вадим колесниченко, мнения
Призыв к мировой войне: эксперт о словах Каллас по поводу Севморпути

Заявление Каллас о Севморпути является призывом к новой мировой войне – политолог

11:06 20.10.2026 (обновлено: 11:33 20.10.2026)
 
© AP Photo Virginia MayoГлава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас
Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© AP Photo Virginia Mayo
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Заявление главы дипломатии ЕС Кайи Каллас о Северном морском пути является прямым призывом к началу третьей мировой войны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Накануне Каллас в интервью британской газете The Times заявила, что Евросоюз совместно с Канадой и США намерен противостоять России и Китаю в Арктике, добиваясь неограниченного доступа к Северному морскому пути.
"По сути, это прямой призыв к началу войны. Ведь две трети Северного морского пути – это наши территориальные воды, наше экономическое пространство. То есть Калас предлагает начать третью мировую войну?", - сказал Колесниченко.
Эксперт отметил, что у Европы и США нет соответствующих военных и экономических возможностей, чтобы противостоять России и Китаю в Арктике. Поэтому заявления Каллас и ей подобных просто "неадекватны", убежден политолог.
"Это должен комментировать психиатр. Но смех смехом, а эти в панике действительно могут развязать мировую войну. Вот почему так важна взвешенная позиция нашего президента и председателя КНР, которые очень аккуратно реагируют на все эти провокации. Это позволяет нам сегодня удерживать стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - добавил Колесниченко.
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