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Подтопления в Кореизе: ситуацию признали природной ЧС - РИА Новости Крым, 20.10.2026
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Подтопления в Кореизе: ситуацию признали природной ЧС
Подтопления в Кореизе: ситуацию признали природной ЧС - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Подтопления в Кореизе: ситуацию признали природной ЧС
Ситуация с подтоплениями в южнобережном поселке Кореиз признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования. Об этом сообщили в крымском... РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T07:50
2026-10-20T07:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Ситуация с подтоплениями в южнобережном поселке Кореиз признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Сильные ливни обрушились на Крым с ночи 19 октября. На Ай-Петри выпала трехмесячная норма осадков, в Ялте – почти полуторамесячная. В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Из зоны подтопления эвакуированы две семьи.В настоящий момент осадки продолжаются. По данным Крымского гидрометцентра, за весь период действия штормового предупреждения максимальное их количество зарегистрировано: на территории горы Ай-Петри – более 450 мм; МО Ялта – более 170 мм; Евпатория – более 40 мм; Ангарского перевала – более 40 мм. Максимальные порывы ветра на территории МО Феодосия, МО Алушта – 24 м/с; горы Кара-Даг – 23 м/с; МО Ялта – 21 м/с; Ленинского р-на, горы Ай-Петри – 20 м/с."Самой сложной остается ситуация на территории Южного берега Крыма, в пгт. Кореиз. За период действия штормового (с 17-19 октября) в МО Ялте выпало более 400 мм осадков", - подчеркнули в МЧС.Спасатели ликвидировали последствия подтопления в Кореизе всю ночь.С помощью специальной техники Специализированного отряда Главного управления проведена расчистка 2-х улиц от крупного мусора и камней. Чтобы не допустить подтопления созданы две временные дамбы, использовано 295 мешков с песком. На базе администрации поселка функционирует межведомственный оперативный штаб. Ведется непрерывный мониторинг обстановки.Как сообщалось, очень сильные дожди продолжат заливать Южный берег Крыма во вторник, объявлено экстренное предупреждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Учан-Су разбушевался: маршрут к самому красивому водопаду Крыма закрытПодтопления в Кореизе - развернуты два боевых участка для ликвидации последствий
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РИА Новости Крым
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Подтопления в Кореизе: ситуацию признали природной ЧС

Подтопления в Кореизе на ЮБК признаны природной ЧС муниципального характера

07:50 20.10.2026 (обновлено: 07:58 20.10.2026)
 
© Скриншот видеоВ затопленном Кореизе спасают людей из домов
В затопленном Кореизе спасают людей из домов
© Скриншот видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Ситуация с подтоплениями в южнобережном поселке Кореиз признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
Сильные ливни обрушились на Крым с ночи 19 октября. На Ай-Петри выпала трехмесячная норма осадков, в Ялте – почти полуторамесячная. В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Из зоны подтопления эвакуированы две семьи.
"В соответствии с постановлением администрации г. Ялта сложившаяся ситуация признана как природная чрезвычайная ситуация муниципального характера местного уровня реагирования", - говорится в сообщении.
В настоящий момент осадки продолжаются. По данным Крымского гидрометцентра, за весь период действия штормового предупреждения максимальное их количество зарегистрировано: на территории горы Ай-Петри – более 450 мм; МО Ялта – более 170 мм; Евпатория – более 40 мм; Ангарского перевала – более 40 мм.
Максимальные порывы ветра на территории МО Феодосия, МО Алушта – 24 м/с; горы Кара-Даг – 23 м/с; МО Ялта – 21 м/с; Ленинского р-на, горы Ай-Петри – 20 м/с.
"Самой сложной остается ситуация на территории Южного берега Крыма, в пгт. Кореиз. За период действия штормового (с 17-19 октября) в МО Ялте выпало более 400 мм осадков", - подчеркнули в МЧС.
Спасатели ликвидировали последствия подтопления в Кореизе всю ночь.С помощью специальной техники Специализированного отряда Главного управления проведена расчистка 2-х улиц от крупного мусора и камней. Чтобы не допустить подтопления созданы две временные дамбы, использовано 295 мешков с песком. На базе администрации поселка функционирует межведомственный оперативный штаб. Ведется непрерывный мониторинг обстановки.
Как сообщалось, очень сильные дожди продолжат заливать Южный берег Крыма во вторник, объявлено экстренное предупреждение.
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