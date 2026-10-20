Рейтинг@Mail.ru
По каким схемам мошенники чаще всего обманывают крымчан - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261020/po-kakim-skhemam-moshenniki-chasche-vsego-obmanyvayut-krymchan-1160346285.html
По каким схемам мошенники чаще всего обманывают крымчан
По каким схемам мошенники чаще всего обманывают крымчан - РИА Новости Крым, 20.10.2026
По каким схемам мошенники чаще всего обманывают крымчан
За неделю дистанционные мошенники обманули жителей Крыма на более чем 23 миллиона рублей. О самых популярных способах обмана рассказали в республиканском МВД. РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T21:24
2026-10-20T21:24
крым
новости крыма
мошенничество
мвд по республике крым
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/07/16/1148136997_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_42a30075a425df657ca0fa0b42f7fc00.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. За неделю дистанционные мошенники обманули жителей Крыма на более чем 23 миллиона рублей. О самых популярных способах обмана рассказали в республиканском МВД.Зачастую аферисты звонили гражданам по телефону. Так, 60-летняя жительница Симферополя лишилась 1,5 миллиона рублей после разговора с лжесотрудником портала "Госуслуги". Злоумышленник действовал убедительно, оперируя названиями государственных структур и создавая иллюзию официальной процедуры.Мошенники часто орудуют и через интернет-сайты, убеждая своих жертв совершать онлайн-покупки. К примеру, желание приобрести мобильный телефон по привлекательной цене обернулось для 33-летней жительницы Керчи потерей 40 тысяч рублей.Кроме того, аферисты притворяются знакомыми своих жертв. Двое жителей Феодосии, поверив сообщениям от имени знакомых с просьбой одолжить деньги, лишились более 100 тысяч рублей.Ранее в МВД сообщали, что жители Крыма за неделю потеряли 11,4 млн рублей из-за мошенников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Свадебное приглашение "с секретом": мошенники придумали новый вид обманаСтрашные цифры: в России растет число подростков-киберпреступниковМошенники придумали новую схему обмана родителей подростков
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/07/16/1148136997_225:0:1665:1080_1920x0_80_0_0_d5d7047e9c04f83e7720ba98331d5887.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, мошенничество, мвд по республике крым
По каким схемам мошенники чаще всего обманывают крымчан

За неделю жители Крыма лишились более 23 млн рублей из-за мошенников

21:24 20.10.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектМошенничество
Мошенничество - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. За неделю дистанционные мошенники обманули жителей Крыма на более чем 23 миллиона рублей. О самых популярных способах обмана рассказали в республиканском МВД.
"За прошедшую неделю — с 12 по 18 октября — 30 жителей крымского полуострова лишились более 23,2 миллиона рублей, поверив дистанционным мошенникам", - говорится в сообщении полиции.
Зачастую аферисты звонили гражданам по телефону. Так, 60-летняя жительница Симферополя лишилась 1,5 миллиона рублей после разговора с лжесотрудником портала "Госуслуги". Злоумышленник действовал убедительно, оперируя названиями государственных структур и создавая иллюзию официальной процедуры.
Мошенники часто орудуют и через интернет-сайты, убеждая своих жертв совершать онлайн-покупки. К примеру, желание приобрести мобильный телефон по привлекательной цене обернулось для 33-летней жительницы Керчи потерей 40 тысяч рублей.
Кроме того, аферисты притворяются знакомыми своих жертв. Двое жителей Феодосии, поверив сообщениям от имени знакомых с просьбой одолжить деньги, лишились более 100 тысяч рублей.
Ранее в МВД сообщали, что жители Крыма за неделю потеряли 11,4 млн рублей из-за мошенников.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Свадебное приглашение "с секретом": мошенники придумали новый вид обмана
Страшные цифры: в России растет число подростков-киберпреступников
Мошенники придумали новую схему обмана родителей подростков
 
КрымНовости КрымаМошенничествоМВД по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:17Общежития для медиков разместят на Фиолентовском шоссе в Севастополе
21:52Несмотря на постоянный риск: как работают связисты в зоне СВО
21:38Крымские спортсмены взяли медали Всероссийских соревнований по Кудо
21:24По каким схемам мошенники чаще всего обманывают крымчан
21:13Школьный автобус попал в массовое ДТП в Ростовской области
20:56Режим трещит по швам: о чем говорят заявления Зеленского о выборах и оружии
20:42Капремонт магистрального водовода на западе Крыма выполнен на 90%
20:30ВСУ убили 22 мирных россиянина за неделю
20:2390 беспилотников ВСУ уничтожены над Россией за день
20:01Какие сюрпризы в этом году приготовил Бал хризантем в Крыму
19:52Киев может продолжать разрабатывать биооружие при поддержке США у границ РФ
19:37Франция привлечет военных для подавления протестов
19:22Ремонт трассы на ЮБК не затронет памятник партизанам и Кутузовский фонтан
19:11Что значат слова Трампа об адекватном отношении России к Украине – политолог
19:01В Алуште участники СВО по понедельникам смогут заправлять авто без очереди
18:50Запад больше не будет "заказывать музыку" - Лавров
18:40В Крыму назвали "пугалками" слова Зеленского о 20 миллионах беженцев в ЕС
18:32Удары по Украине сегодня: что поражено в Ровненской области и Одессе
18:24В Киеве снова гремят взрывы - метро в городе остановилось
18:12Ученики и наставники: как на заводе имени Бутомы в Керчи растят своих корабелов
Лента новостейМолния