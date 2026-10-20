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По каким схемам мошенники чаще всего обманывают крымчан
По каким схемам мошенники чаще всего обманывают крымчан - РИА Новости Крым, 20.10.2026
По каким схемам мошенники чаще всего обманывают крымчан
За неделю дистанционные мошенники обманули жителей Крыма на более чем 23 миллиона рублей. О самых популярных способах обмана рассказали в республиканском МВД. РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T21:24
2026-10-20T21:24
2026-10-20T21:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. За неделю дистанционные мошенники обманули жителей Крыма на более чем 23 миллиона рублей. О самых популярных способах обмана рассказали в республиканском МВД.Зачастую аферисты звонили гражданам по телефону. Так, 60-летняя жительница Симферополя лишилась 1,5 миллиона рублей после разговора с лжесотрудником портала "Госуслуги". Злоумышленник действовал убедительно, оперируя названиями государственных структур и создавая иллюзию официальной процедуры.Мошенники часто орудуют и через интернет-сайты, убеждая своих жертв совершать онлайн-покупки. К примеру, желание приобрести мобильный телефон по привлекательной цене обернулось для 33-летней жительницы Керчи потерей 40 тысяч рублей.Кроме того, аферисты притворяются знакомыми своих жертв. Двое жителей Феодосии, поверив сообщениям от имени знакомых с просьбой одолжить деньги, лишились более 100 тысяч рублей.Ранее в МВД сообщали, что жители Крыма за неделю потеряли 11,4 млн рублей из-за мошенников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Свадебное приглашение "с секретом": мошенники придумали новый вид обманаСтрашные цифры: в России растет число подростков-киберпреступниковМошенники придумали новую схему обмана родителей подростков
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По каким схемам мошенники чаще всего обманывают крымчан
За неделю жители Крыма лишились более 23 млн рублей из-за мошенников
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. За неделю дистанционные мошенники обманули жителей Крыма на более чем 23 миллиона рублей. О самых популярных способах обмана рассказали в республиканском МВД.
"За прошедшую неделю — с 12 по 18 октября — 30 жителей крымского полуострова лишились более 23,2 миллиона рублей, поверив дистанционным мошенникам", - говорится в сообщении полиции.
Зачастую аферисты звонили гражданам по телефону. Так, 60-летняя жительница Симферополя лишилась 1,5 миллиона рублей после разговора с лжесотрудником портала "Госуслуги". Злоумышленник действовал убедительно, оперируя названиями государственных структур и создавая иллюзию официальной процедуры.
Мошенники часто орудуют и через интернет-сайты, убеждая своих жертв совершать онлайн-покупки. К примеру, желание приобрести мобильный телефон по привлекательной цене обернулось для 33-летней жительницы Керчи потерей 40 тысяч рублей.
Кроме того, аферисты притворяются знакомыми своих жертв. Двое жителей Феодосии, поверив сообщениям от имени знакомых с просьбой одолжить деньги, лишились более 100 тысяч рублей.
Ранее в МВД сообщали, что жители Крыма за неделю потеряли
11,4 млн рублей из-за мошенников.
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