https://crimea.ria.ru/20261020/po-kakim-skhemam-moshenniki-chasche-vsego-obmanyvayut-krymchan-1160346285.html

По каким схемам мошенники чаще всего обманывают крымчан

По каким схемам мошенники чаще всего обманывают крымчан - РИА Новости Крым, 20.10.2026

По каким схемам мошенники чаще всего обманывают крымчан

За неделю дистанционные мошенники обманули жителей Крыма на более чем 23 миллиона рублей. О самых популярных способах обмана рассказали в республиканском МВД. РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T21:24

2026-10-20T21:24

2026-10-20T21:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. За неделю дистанционные мошенники обманули жителей Крыма на более чем 23 миллиона рублей. О самых популярных способах обмана рассказали в республиканском МВД.Зачастую аферисты звонили гражданам по телефону. Так, 60-летняя жительница Симферополя лишилась 1,5 миллиона рублей после разговора с лжесотрудником портала "Госуслуги". Злоумышленник действовал убедительно, оперируя названиями государственных структур и создавая иллюзию официальной процедуры.Мошенники часто орудуют и через интернет-сайты, убеждая своих жертв совершать онлайн-покупки. К примеру, желание приобрести мобильный телефон по привлекательной цене обернулось для 33-летней жительницы Керчи потерей 40 тысяч рублей.Кроме того, аферисты притворяются знакомыми своих жертв. Двое жителей Феодосии, поверив сообщениям от имени знакомых с просьбой одолжить деньги, лишились более 100 тысяч рублей.Ранее в МВД сообщали, что жители Крыма за неделю потеряли 11,4 млн рублей из-за мошенников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Свадебное приглашение "с секретом": мошенники придумали новый вид обманаСтрашные цифры: в России растет число подростков-киберпреступниковМошенники придумали новую схему обмана родителей подростков

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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