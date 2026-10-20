https://crimea.ria.ru/20261020/peredal-kievu-koordinaty-obektov-vpk-rossiyanina-zaderzhali-za-gosizmenu-1160346993.html

Передал Киеву координаты объектов ВПК: россиянина задержали за госизмену

Передал Киеву координаты объектов ВПК: россиянина задержали за госизмену - РИА Новости Крым, 20.10.2026

Передал Киеву координаты объектов ВПК: россиянина задержали за госизмену

Сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Марий Эл, который передал украинской стороне сведения о местах дислокации объектов военно-промышленного комплекса и... РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T10:19

2026-10-20T10:19

2026-10-20T10:19

республика марий эл

новости

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

госизмена

украинские спецслужбы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Марий Эл, который передал украинской стороне сведения о местах дислокации объектов военно-промышленного комплекса и правоохранительных органов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.По данным ведомства, юноша по интернету связался с представителем украинский военной разведки и по его заданию за денежное вознаграждение осуществил сбор и передачу противнику сведений о местах дислокации на территории региона объектов оборонно-промышленного комплекса и правоохранительных органов.Житель республики задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Суд отправил фигуранта под стражу.Накануне в Крыму задержали женщину, которая фотографировала и снимала на видео объекты в регионе и передавала эти сведения противнику. В отношении нее возбуждено уголовное дело о госизмене.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Призывал финансировать ВСУ: житель Крыма сядет на 6 летСнимал военных и "сливал" СБУ: крымчанин получил 18 лет за госизменуУправляющая отелем в Крыму передавала фото документов военных украинской разведке

республика марий эл

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика марий эл, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена, украинские спецслужбы