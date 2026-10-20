https://crimea.ria.ru/20261020/peredal-kievu-koordinaty-obektov-vpk-rossiyanina-zaderzhali-za-gosizmenu-1160346993.html
Передал Киеву координаты объектов ВПК: россиянина задержали за госизмену
Передал Киеву координаты объектов ВПК: россиянина задержали за госизмену - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Передал Киеву координаты объектов ВПК: россиянина задержали за госизмену
Сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Марий Эл, который передал украинской стороне сведения о местах дислокации объектов военно-промышленного комплекса и... РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T10:19
2026-10-20T10:19
2026-10-20T10:19
республика марий эл
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
госизмена
украинские спецслужбы
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/03/1157357856_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_16cdebf39263dbd5c6be5650ae8d9df5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Марий Эл, который передал украинской стороне сведения о местах дислокации объектов военно-промышленного комплекса и правоохранительных органов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.По данным ведомства, юноша по интернету связался с представителем украинский военной разведки и по его заданию за денежное вознаграждение осуществил сбор и передачу противнику сведений о местах дислокации на территории региона объектов оборонно-промышленного комплекса и правоохранительных органов.Житель республики задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Суд отправил фигуранта под стражу.Накануне в Крыму задержали женщину, которая фотографировала и снимала на видео объекты в регионе и передавала эти сведения противнику. В отношении нее возбуждено уголовное дело о госизмене.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Призывал финансировать ВСУ: житель Крыма сядет на 6 летСнимал военных и "сливал" СБУ: крымчанин получил 18 лет за госизменуУправляющая отелем в Крыму передавала фото документов военных украинской разведке
республика марий эл
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/03/1157357856_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_5527f67718ca922e4dae74c5ceca1d7d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика марий эл, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена, украинские спецслужбы
Передал Киеву координаты объектов ВПК: россиянина задержали за госизмену
ФСБ задержала 18-летнего жителя Марий Эл за передачу Киеву сведений о военных объектах