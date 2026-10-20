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Передал Киеву координаты объектов ВПК: россиянина задержали за госизмену - РИА Новости Крым, 20.10.2026
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Передал Киеву координаты объектов ВПК: россиянина задержали за госизмену
Передал Киеву координаты объектов ВПК: россиянина задержали за госизмену - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Передал Киеву координаты объектов ВПК: россиянина задержали за госизмену
Сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Марий Эл, который передал украинской стороне сведения о местах дислокации объектов военно-промышленного комплекса и... РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T10:19
2026-10-20T10:19
республика марий эл
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
госизмена
украинские спецслужбы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Марий Эл, который передал украинской стороне сведения о местах дислокации объектов военно-промышленного комплекса и правоохранительных органов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.По данным ведомства, юноша по интернету связался с представителем украинский военной разведки и по его заданию за денежное вознаграждение осуществил сбор и передачу противнику сведений о местах дислокации на территории региона объектов оборонно-промышленного комплекса и правоохранительных органов.Житель республики задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Суд отправил фигуранта под стражу.Накануне в Крыму задержали женщину, которая фотографировала и снимала на видео объекты в регионе и передавала эти сведения противнику. В отношении нее возбуждено уголовное дело о госизмене.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Призывал финансировать ВСУ: житель Крыма сядет на 6 летСнимал военных и "сливал" СБУ: крымчанин получил 18 лет за госизменуУправляющая отелем в Крыму передавала фото документов военных украинской разведке
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РИА Новости Крым
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республика марий эл, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена, украинские спецслужбы
Передал Киеву координаты объектов ВПК: россиянина задержали за госизмену

ФСБ задержала 18-летнего жителя Марий Эл за передачу Киеву сведений о военных объектах

10:19 20.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпецназ ФСБ
Спецназ ФСБ - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Марий Эл, который передал украинской стороне сведения о местах дислокации объектов военно-промышленного комплекса и правоохранительных органов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
"На территории республики Марий Эл выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 2008 года рождения, причастного к совершению государственной измены", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, юноша по интернету связался с представителем украинский военной разведки и по его заданию за денежное вознаграждение осуществил сбор и передачу противнику сведений о местах дислокации на территории региона объектов оборонно-промышленного комплекса и правоохранительных органов.
Житель республики задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Суд отправил фигуранта под стражу.
Накануне в Крыму задержали женщину, которая фотографировала и снимала на видео объекты в регионе и передавала эти сведения противнику. В отношении нее возбуждено уголовное дело о госизмене.
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Республика Марий ЭлНовостиФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ГосизменаУкраинские спецслужбы
 
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