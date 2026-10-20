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Общежития для медиков разместят на Фиолентовском шоссе в Севастополе
Общежития для медиков разместят на Фиолентовском шоссе в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Общежития для медиков разместят на Фиолентовском шоссе в Севастополе
На территории медицинского кластера в районе Фиолентовского шоссе в Севастополе планируют разместить два общежития для медиков. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T22:17
2026-10-20T22:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. На территории медицинского кластера в районе Фиолентовского шоссе в Севастополе планируют разместить два общежития для медиков. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.В перспективе это позволит создать условия для проживания специалистов, которые будут работать в новых медицинских учреждениях, отметила директор Департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Юлия Шемонаева."Первоначальный проект планировки медицинского кластера был утвержден еще в 2020 году. За прошедшее время в Севастополе приняли новый Генеральный план и правила землепользования и застройки, определили параметры размещения общежитий, получено положительное заключение экспертизы на строительство инженерных сетей и транспортной инфраструктуры. Теперь необходимо учесть все эти решения, чтобы обеспечить согласованное развитие медучреждений и всей необходимой инфраструктуры", - уточнила Шемонаева.При этом основная концепция медицинского кластера сохраняется. На территории площадью около 60 гектаров в районе пересечения Фиолентовского и Камышового шоссе предусмотрено размещение больницы скорой медицинской помощи, многопрофильного лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера, инфекционной больницы, новых корпусов психиатрической больницы, бюро судебно-медицинской экспертизы и медицинского колледжа. Часть объектов уже реализуется.Помимо размещения общежитий, предлагаемые изменения предусматривают уточнение границ земельных участков для медицинских учреждений и сопутствующей инфраструктуры, а также учитывают ранее принятые решения по строительству подъездных дорог.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что по госпрограмме развития Крыма и Севастополя в севастопольском регионе построено 135 объектов с 2022 года. В частности, это стройки в медицинском кластере Севастополя: больницы скорой медпомощи и нового корпуса онкодиспансера, обозначил губернатор, назвав эти объекты сложными и заверив, что контроль за работами ведется постоянный.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школы и экотехнопарк: что достроят в Крыму до конца годаПрограмма развития Крыма: построено 547 объектов инфраструктурыАвтотуризм в Крыму: что планируют сделать в регионе в ближайшие 9 лет
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севастополь, крым, новости крыма, медицина, здравоохранение в крыму и севастополе
Общежития для медиков разместят на Фиолентовском шоссе в Севастополе
Два общежития для медиков разместят на Фиолентовском шоссе в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. На территории медицинского кластера в районе Фиолентовского шоссе в Севастополе планируют разместить два общежития для медиков. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
"Согласно подготовленному проекту, одно общежитие на 300 мест предназначено для учащихся и работников здравоохранения, второе, на 1 000 мест, для медицинских работников", - рассказали в пресс-службе.
В перспективе это позволит создать условия для проживания специалистов, которые будут работать в новых медицинских учреждениях, отметила директор Департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Юлия Шемонаева.
"Первоначальный проект планировки медицинского кластера был утвержден еще в 2020 году. За прошедшее время в Севастополе приняли новый Генеральный план и правила землепользования и застройки, определили параметры размещения общежитий, получено положительное заключение экспертизы на строительство инженерных сетей и транспортной инфраструктуры. Теперь необходимо учесть все эти решения, чтобы обеспечить согласованное развитие медучреждений и всей необходимой инфраструктуры", - уточнила Шемонаева.
При этом основная концепция медицинского кластера сохраняется. На территории площадью около 60 гектаров в районе пересечения Фиолентовского и Камышового шоссе предусмотрено размещение больницы скорой медицинской помощи, многопрофильного лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера, инфекционной больницы, новых корпусов психиатрической больницы, бюро судебно-медицинской экспертизы и медицинского колледжа. Часть объектов уже реализуется.
Помимо размещения общежитий, предлагаемые изменения предусматривают уточнение границ земельных участков для медицинских учреждений и сопутствующей инфраструктуры, а также учитывают ранее принятые решения по строительству подъездных дорог.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что по госпрограмме развития Крыма и Севастополя в севастопольском регионе построено
135 объектов с 2022 года. В частности, это стройки в медицинском кластере Севастополя: больницы скорой медпомощи и нового корпуса онкодиспансера, обозначил губернатор, назвав эти объекты сложными и заверив, что контроль за работами ведется постоянный.
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