https://crimea.ria.ru/20261020/obschestvennaya-palata-kryma-rasstavila-novye-prioritety-v-rabote-s-lyudmi-1160353283.html

Общественная палата Крыма расставила новые приоритеты в работе с людьми

Общественная палата Крыма расставила новые приоритеты в работе с людьми - РИА Новости Крым, 20.10.2026

Общественная палата Крыма расставила новые приоритеты в работе с людьми

Основная задача Общественной палаты Крыма сегодня – это как можно больше общаться с гражданами "в полях", решая их задачи эффективно и быстро, насколько это... РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T13:31

2026-10-20T13:31

2026-10-20T13:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Основная задача Общественной палаты Крыма сегодня – это как можно больше общаться с гражданами "в полях", решая их задачи эффективно и быстро, насколько это возможно, в том числе без привлечения исполнительной и законодательной власти. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель ОП Крыма Илья Казаков.Он подчеркнул, что Общественная палата – это связующее звено между общественностью и властью, и сегодня в Крыму она активно выстраивает такое взаимодействие, расставляя приоритеты и вырабатывая под них новую стратегию.Получается "в целом хорошо, но сложно"."Сложно, не буду скрывать. Сталкиваемся с некими трудностями, но стратегия вырабатывается. И, несмотря на то, что я всего три месяца возглавляю такую важную и довольно сильную структуру, благодаря поддержке коллег и пониманию, процесс моей адаптации прошел хорошо. И сейчас взаимодействие и с чиновничьим аппаратом проходит довольно гладко, и с жителями", – поделился Казаков.В фокусе внимания Общественной палаты Крыма, по словам Казакова, – простые крымчане, которым бывает трудно "достучаться" до власти через официальные запросы в инстанции."И мы можем брать некий пласт задач, который в силах решить без привлечения органов власти", – отметил глава ОП.По словам Казакова, поскольку сам он человек по природе коммуникабельный, ему "просто найти общий язык со всеми слоями нашего гражданского общества", и приоритет для него – самому увидеть проблему и услышать людей, чтобы понять, как помочь."Я могу и в село поехать, и по колено в грязи стоять, общаться с трактористами, и поехать в какой-то институт и общаться с людьми от научной деятельности и буду их понимать и их проблемы видеть... В живом общении с гражданами решение вопросов происходит в разы быстрее. На месте ситуация видна с другого ракурса – как раз-таки глазами человека", – сказал Казаков.Практически все встречи Казакова с гражданами выездные, так что в кабинете в Симферополе застать его можно не часто.Теперь этот формат "в полях" – приоритет направления работы всей палаты.В работе ему помогает не только поддержка коллег, но и личная принципиальная установка "быть честным с самим собой и с людьми", говорит Казаков, потому что если начинаешь лукавить, хитрить, то все равно это видно, ведь человек это чувствует на подсознательном уровне."И, как новый руководитель, я на себя беру ответственность за то, чтобы Общественная палата как можно быстрее давала ответы на запросы граждан. Если что-то терпит – разбираемся, необходимо несколько дней, чтобы принять решение, составляем дорожную карту, работаем. Если что-то горящее – все в абсолютно ручном режиме", – поделился Казаков.Он подчеркнул, что на недавнем большом совещании глава Республики Крым Сергей Аксенов четко дал понять, что на запросы Общественной палаты надо отвечать в течение трех дней, и это очень важно. А есть еще множество вопросов, решить которые можно, не усложняя бумажной волокитой.По его словам, вопросов, требующих решения, как и мероприятий, у ОП РК немало, все нужное делается, но не всеми достигнутыми результатами могут похвалиться "в целях безопасности с учетом обстановки в Крыму"."Катастрофических проблем нет. У меня есть люди, к которым я могу обратиться за советом... Работаем", - подытожил Илья Казаков.Ветеран специальной военной операции Илья Казаков был избран председателем Общественной палаты Крыма на первом заседании ОП РК пятого состава в июле 2026 года. Сразу после мероприятий Казаков заявил прессе, что Общественная палата, которую он возглавил, будет работать на консолидацию крымчан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уполномоченный по правам участников СВО: нужен ли такой человек в Крыму Новые цели и задачи: Общественная палата Крыма обновила свой состав Общественная палата будет бороться за межнациональный мир в Крыму

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