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Новости Крыма - главное на утро 20 октября - РИА Новости Крым, 20.10.2026
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Новости Крыма - главное на утро 20 октября
Новости Крыма - главное на утро 20 октября - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Новости Крыма - главное на утро 20 октября
В Крыму и Севастополе ночь с понедельника на вторник прошла спокойно, беспилотную опасность и воздушную тревогу не объявляли. Крымский мост работал в штатном... РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T08:35
2026-10-20T08:35
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севастополь
крымский мост
штормовое предупреждение
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе ночь с понедельника на вторник прошла спокойно, беспилотную опасность и воздушную тревогу не объявляли. Крымский мост работал в штатном режиме - утром во вторник проезд по мостовому переходу свободен. Главное в Крыму и Севастополе на утро 16 октября - в подборке РИА Новости Крым.Новости КрымаНа территории Крыма в ночь на вторник не объявляли беспилотную опасность.Крымский мост в течение ночи и утром работает в обычном режиме, движение не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами утром 20 октября нет.Сразу после полуночи Большая Ялта полностью осталась без света из-за аварийного отключения.В 0.29 электроснабжение частично восстановили. Отмечалось, что обесточенными оставались населенные пункты от пгт Ливадия до Фороса.Утром город Алупка, а также два поселка на Южном берегу Крыма - Массандра и Никита, частично остались без света из-за аварии.На всей территории Республики Крым действует режим ограничения потребления электроэнергии. Отключения линий электропередачи и оборудования происходят в зависимости от ситуации в энергорайонах.Накануне в Крыму ветер повалил деревья и столбы, из-за сильного дождя подтоплены частные дома и участки. Ситуацию с подтоплениями в южнобережном поселке Кореиз признали природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.Около 10 населенных пунктов Крыма во вторник, 20 октября, остались без воды в связи с ремонтными работами, в том числе на сетях "Крымэнерго".Новости СевастополяВ Севастополе ночь прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли.Пассажирские катера и паром ходят через бухту по расписанию, сообщили в дептрансе города.Троллейбусы № 7А временно меняют схему движения и будут двигаться до конечной остановки ул. Горпищенко без заезда в поселок Дергачи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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4.7
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, новости севастополя, севастополь, крымский мост, штормовое предупреждение, погода в крыму
Новости Крыма - главное на утро 20 октября

Новости Крыма и Севастополя - главное на утро 20 октября

08:35 20.10.2026
 
© РИА Новости КрымКрымские горы
Крымские горы - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе ночь с понедельника на вторник прошла спокойно, беспилотную опасность и воздушную тревогу не объявляли. Крымский мост работал в штатном режиме - утром во вторник проезд по мостовому переходу свободен.
Главное в Крыму и Севастополе на утро 16 октября - в подборке РИА Новости Крым.

Новости Крыма

На территории Крыма в ночь на вторник не объявляли беспилотную опасность.
Крымский мост в течение ночи и утром работает в обычном режиме, движение не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами утром 20 октября нет.
Сразу после полуночи Большая Ялта полностью осталась без света из-за аварийного отключения.

"Аварийное отключение по линии Крымэнерго. Муниципальный округ город-курорт Ялта. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе города.

В 0.29 электроснабжение частично восстановили. Отмечалось, что обесточенными оставались населенные пункты от пгт Ливадия до Фороса.
Утром город Алупка, а также два поселка на Южном берегу Крыма - Массандра и Никита, частично остались без света из-за аварии.
На всей территории Республики Крым действует режим ограничения потребления электроэнергии. Отключения линий электропередачи и оборудования происходят в зависимости от ситуации в энергорайонах.
Очень сильные дожди продолжат заливать Южный берег Крыма во вторник, объявлено экстренное предупреждение. Спасатели предупредили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций - аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушения транспортного сообщения. Также возможны подтопления территорий.
Накануне в Крыму ветер повалил деревья и столбы, из-за сильного дождя подтоплены частные дома и участки. Ситуацию с подтоплениями в южнобережном поселке Кореиз признали природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.
Около 10 населенных пунктов Крыма во вторник, 20 октября, остались без воды в связи с ремонтными работами, в том числе на сетях "Крымэнерго".

Новости Севастополя

В Севастополе ночь прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли.
Пассажирские катера и паром ходят через бухту по расписанию, сообщили в дептрансе города.
Троллейбусы № 7А временно меняют схему движения и будут двигаться до конечной остановки ул. Горпищенко без заезда в поселок Дергачи.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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Заголовок открываемого материала
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