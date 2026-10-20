https://crimea.ria.ru/20261020/novosti-kryma---glavnoe-na-utro-20-oktyabrya-1160341714.html

Новости Крыма - главное на утро 20 октября

Новости Крыма - главное на утро 20 октября - РИА Новости Крым, 20.10.2026

Новости Крыма - главное на утро 20 октября

В Крыму и Севастополе ночь с понедельника на вторник прошла спокойно, беспилотную опасность и воздушную тревогу не объявляли. Крымский мост работал в штатном... РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T08:35

2026-10-20T08:35

2026-10-20T08:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе ночь с понедельника на вторник прошла спокойно, беспилотную опасность и воздушную тревогу не объявляли. Крымский мост работал в штатном режиме - утром во вторник проезд по мостовому переходу свободен. Главное в Крыму и Севастополе на утро 16 октября - в подборке РИА Новости Крым.Новости КрымаНа территории Крыма в ночь на вторник не объявляли беспилотную опасность.Крымский мост в течение ночи и утром работает в обычном режиме, движение не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами утром 20 октября нет.Сразу после полуночи Большая Ялта полностью осталась без света из-за аварийного отключения.В 0.29 электроснабжение частично восстановили. Отмечалось, что обесточенными оставались населенные пункты от пгт Ливадия до Фороса.Утром город Алупка, а также два поселка на Южном берегу Крыма - Массандра и Никита, частично остались без света из-за аварии.На всей территории Республики Крым действует режим ограничения потребления электроэнергии. Отключения линий электропередачи и оборудования происходят в зависимости от ситуации в энергорайонах.Накануне в Крыму ветер повалил деревья и столбы, из-за сильного дождя подтоплены частные дома и участки. Ситуацию с подтоплениями в южнобережном поселке Кореиз признали природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.Около 10 населенных пунктов Крыма во вторник, 20 октября, остались без воды в связи с ремонтными работами, в том числе на сетях "Крымэнерго".Новости СевастополяВ Севастополе ночь прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли.Пассажирские катера и паром ходят через бухту по расписанию, сообщили в дептрансе города.Троллейбусы № 7А временно меняют схему движения и будут двигаться до конечной остановки ул. Горпищенко без заезда в поселок Дергачи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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