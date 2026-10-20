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Новое экстренное предупреждение объявлено для юга Крыма на 20 октября - РИА Новости Крым, 20.10.2026
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Новое экстренное предупреждение объявлено для юга Крыма на 20 октября
Новое экстренное предупреждение объявлено для юга Крыма на 20 октября - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Новое экстренное предупреждение объявлено для юга Крыма на 20 октября
Новое экстренное предупреждение из-за сохраняющихся паводков на реках Южного берега Крыма объявлено на 20 октября. Об этом сообщили в главке МЧС России по... РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T14:36
2026-10-20T14:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Новое экстренное предупреждение из-за сохраняющихся паводков на реках Южного берега Крыма объявлено на 20 октября. Об этом сообщили в главке МЧС России по Крыму.Спасатели рекомендуют не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций. Важно ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.Кроме того, тем, кто проживает в непосредственной близости от водных объектов и в районах пересохших русел необходимо принять меры по сохранности своего имущества.Сильные ливни обрушились на Крым с ночи 19 октября. На Ай-Петри выпала трехмесячная норма осадков, в Ялте – почти полуторамесячная. В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Из зоны подтопления эвакуированы две семьи.Как сообщалось, ситуация с подтоплениями в южнобережном поселке Кореиз признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.Очень сильные дожди продолжат заливать Южный берег Крыма во вторник, объявлено экстренное предупреждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новое экстренное предупреждение объявлено для юга Крыма на 20 октября

На Южном берегу Крыма 20 октября объявленное экстренное предупреждение из-за паводков

14:36 20.10.2026 (обновлено: 14:37 20.10.2026)
 
© РИА Новости КрымПоследствия ливня в Кореизе. 19 октября 2016 года
Последствия ливня в Кореизе. 19 октября 2016 года - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Новое экстренное предупреждение из-за сохраняющихся паводков на реках Южного берега Крыма объявлено на 20 октября. Об этом сообщили в главке МЧС России по Крыму.
"Экстренное предупреждение! До конца дня 20 октября на реках ЮБК сохранятся паводки", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций. Важно ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.
Кроме того, тем, кто проживает в непосредственной близости от водных объектов и в районах пересохших русел необходимо принять меры по сохранности своего имущества.
Сильные ливни обрушились на Крым с ночи 19 октября. На Ай-Петри выпала трехмесячная норма осадков, в Ялте – почти полуторамесячная. В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Из зоны подтопления эвакуированы две семьи.
Как сообщалось, ситуация с подтоплениями в южнобережном поселке Кореиз признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.
Очень сильные дожди продолжат заливать Южный берег Крыма во вторник, объявлено экстренное предупреждение.
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